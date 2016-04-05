"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб", - зауважив заступник генерального секретаря НАТО.
Він розповів, що НАТО очікує затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території.
вангувати можна і Київ за 2-3 дні, і кава в Ялті літом 2023, і 2063 переможний
freeze написав:Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
хорошо пехота (хоть я и не согласен, да ладно) наберём 5 млн в пехоту и калашами выиграем войну? Ну у орков же нет моб.ресурса 5 млн и столько калашей сколько у нас.
Я не про орков, не способность государства организовать хотя бы временную замену людей, отдавших два года жизни на его защиту, показывает полную компетентность государства.. Каждый народ заслуживает то государство которого заслуживает. Вы заслуживаете именно то государство, которое имеете. На большее вы не за лужили.
freeze написав:Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
хорошо пехота (хоть я и не согласен, да ладно) наберём 5 млн в пехоту и калашами выиграем войну? Ну у орков же нет моб.ресурса 5 млн и столько калашей сколько у нас.
Я не про орков, не способность государства организовать хотя бы временную замену людей, отдавших два года жизни на его защиту, показывает полную компетентность государства.. Каждый народ заслуживает то государство которого заслуживает. Вы заслуживаете именно то государство, которое имеете. На большее вы не за лужили.
Добре. Припустимо, що відповідальність на народові. Але якщо відштовхуватися з того, що народ не такий, не гідний, то одразу виникає питання: а навіщо тоді було починати і второчувати оцьому народу, що він гідний тощо?
Раз Ви вже озвучили тут цю думку про народ, то я можу додати -- саме цю думку висловив азовець (псевдо не пам'ятаю вже) з Яніною. І вона піддакувала, що теж часто про це думає.
Тому: так тоді навіщо починали? Взяли на себе відповідальність почати..., а тепер - народ не такий. Так він такий, як і був раніше. Точ самий народ.
Тож гадаю справа не в народові. І відповідальність тим паче не на ньому.
З.и. раніше народу казали, що влада від Бога. Тепер кажуть, що та, яку заслуговує. Що тільки можновладці не вигадають))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 січ, 2024 23:54, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны?
Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу. Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих. Захід пробив чергове дно.
звісно, по пустих об'єктах. то всі так заверещали, а нас за що
у Заходу немає необхідності вбивати людей - це для терористів. а розвиненим країнам треба знищувати інфраструктуру та обладнання.
хусити або зрозуміють натяки, або будуть отримувати до тих пір, доки не зрозуміють. але результат все одно буде досягнуто
vitaliiangel написав:Я не про орков, не способность государства организовать хотя бы временную замену людей, отдавших два года жизни на его защиту, показывает полную компетентность государства.. Каждый народ заслуживает то государство которого заслуживает. Вы заслуживаете именно то государство, которое имеете. На большее вы не за лужили.
Добре. Припустимо, що відповідальність на народові. Але якщо відштовхуватися з того, що народ не такий, не гідний, то одразу виникає питання: а навіщо тоді було починати і второчувати оцьому народу, що він гідний тощо?
Раз Ви вже озвучили тут цю думку про народ, то я можу додати -- саме цю думку висловив азовець (псевдо не пам'ятаю вже) з Яніною. І вона піддакувала, що теж часто про це думає.
Тому: так тоді навіщо починали? Взяли на себе відповідальність почати..., а тепер - народ не такий. Так він такий, як і був раніше. Точ самий народ.
Тож гадаю справа не в народові. І відповідальність тим паче не на ньому.
З.и. раніше народу казали, що влада від Бога. Тепер кажуть, що та, яку заслуговує. Що тільки можновладці не вигадають))
Є 5% пасіонаріїв (ангели, в одну чи іншу сторону, чи активісти щодо Європи/Азії, чи країн моря/землі, демократії/деспотії і т.д.), є "колєблюєщієся" (люди думаючі-думаючі) 15%, а решта 80% "болото"/"біороботи" (5% світлі-темні ангели, 15% люди, 80% біороботи яким аби поїсти/поспати/поржать).
Тому пасіонарії (ангели) сподвигають колєблющихся (людей) на зміну реальності/програм, а "болото/біороботи" сприймає вже нову реальність (програму), яку створили їм активні 20%.
Тепер активні (ангели) що заварили ту кашу, починають наїзжати на людей і біороботів/болото, що воно пасивне болото. То активні (ангели) тупі, чи вірять в Чудо і чи що зійде Спаситель/Антихрист?
Shaman написав:звісно, по пустих об'єктах. то всі так заверещали, а нас за що
у Заходу немає необхідності вбивати людей - це для терористів. а розвиненим країнам треба знищувати інфраструктуру та обладнання.
хусити або зрозуміють натяки, або будуть отримувати до тих пір, доки не зрозуміють. але результат все одно буде досягнуто
От у цьому і помилка Заходу, якщо вони і надалі так будуть думати то програють і цю війну. Іран хуситам дасть стільки ракет і дронів скільки попросять, це не жлобистий, сцикливий Захід. А хуситам це був знак, що Захід їх боїться.
Зазначається, що основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Британією у цій угоді, є:
→ надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;
→ запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;
→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.
Зазначається, що основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Британією у цій угоді, є:
→ надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;
→ запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;
→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.
" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили – Великої Британії", – повідомив, зокрема, він.
Натомість британський прем’єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)."
Слово "assurance" переводится и как "гарантия" - например "гарантия качества" будет "quality assurance". Хоть сути это и не меняет - подписали что-то неконкретное - консультации, помошь, вот только глубокую озабоченность забыли - в общем воевать за нас своими войсками они все равно не будут, где тут вообще гарантии безопасности, в чем гарантии то?