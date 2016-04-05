freeze написав:

vitaliiangel написав: Я не про орков, не способность государства организовать хотя бы временную замену людей, отдавших два года жизни на его защиту, показывает полную компетентность государства.. Каждый народ заслуживает то государство которого заслуживает. Вы заслуживаете именно то государство, которое имеете. На большее вы не за лужили.

Добре. Припустимо, що відповідальність на народові.Але якщо відштовхуватися з того, що народ не такий, не гідний, то одразу виникає питання: а навіщо тоді було починати і второчувати оцьому народу, що він гідний тощо?Раз Ви вже озвучили тут цю думку про народ, то я можу додати -- саме цю думку висловив азовець (псевдо не пам'ятаю вже) з Яніною. І вона піддакувала, що теж часто про це думає.Тому: так тоді навіщо починали?Взяли на себе відповідальність почати..., а тепер - народ не такий.Так він такий, як і був раніше. Точ самий народ.Тож гадаю справа не в народові.І відповідальність тим паче не на ньому.З.и. раніше народу казали, що влада від Бога.Тепер кажуть, що та, яку заслуговує.Що тільки можновладці не вигадають))