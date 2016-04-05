detroytred написав:Може хтось ще які причини бачить?
я вижу другую причину. Диктатуру и нарушение прав человека ни ЕС ни США спонсировать не будут. Кому государство дало квартиры и миллионы, пусть тем и блокирует. Иначе чем то что было отличается от грабежа?
С соблюдением прав человека и неуклонным тщательным соблюдением свобод свободолюбивых граждан мы неминуемо проиграем войну против варваров.Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
Если судить по нашему форуму, то, к сожалению, справедлив первый вариант.
detroytred написав:Може хтось ще які причини бачить?
я вижу другую причину. Диктатуру и нарушение прав человека ни ЕС ни США спонсировать не будут. Кому государство дало квартиры и миллионы, пусть тем и блокирует. Иначе чем то что было отличается от грабежа?
С соблюдением прав человека и неуклонным тщательным соблюдением свобод свободолюбивых граждан мы неминуемо проиграем войну против варваров.Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
Беда в том, что орки не хотят никаких соглашений на текущий момент. У них явно выросли аппетиты. Думаете почему Запад, пинавший еще летом намеками о переговорах Зеленского, вдруг к зиме поутих? С чего это у нас вдруг забегали с мобилизацией на уровне "набрать любой ценой, хоть тушками"? Та ото ж.
" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили – Великої Британії", – повідомив, зокрема, він.
Натомість британський прем’єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)."
Слово "assurance" переводится и как "гарантия" - например "гарантия качества" будет "quality assurance". Хоть сути это и не меняет - подписали что-то неконкретное - консультации, помошь, вот только глубокую озабоченность забыли - в общем воевать за нас своими войсками они все равно не будут, где тут вообще гарантии безопасности, в чем гарантии то?
За Украину скорее что никто не будет воевать, но согласно Ч2, п7 теперь в Украины есть обязательства перед Королевством )
7. Учасники прагнутимуть забезпечити, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу. Умови, формат та обсяг такої допомоги визначатимуться Учасниками.
maza5 Нет, у нас все будет соответственно. Украина выделит для помощи Британии в случае чего ровно такой же процент ВВП, как Британия Украине, примет ее беженцев и выразит озабоченность. А взамен Британия будет должна признать украинский обязательным для изучения ее чиновниками.
antey1969 написав:maza5 Нет, у нас все будет соответственно. Украина выделит для помощи Британии в случае чего ровно такой же процент ВВП, как Британия Украине, примет ее беженцев и выразит озабоченность. А взамен Британия будет должна признать украинский обязательным для изучения ее чиновниками.
Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.
Так, 11 січня Верховна Рада розпочала розгляд поправок до другого читання до законопроекту 10062, який у внесеній редакції передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді Центральною виборчою комісією, Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру. В цьому Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів дані мають збиратися в єдине досьє на особу.