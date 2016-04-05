США заявили, что «нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям в 16 точках расположения боевиков-хуситов, которые пользуются поддержкой Ирана».



Среди этих целей Пентагон назвал радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов.



Удары были нанесены по столице Йемене Сане, которая находится под контролем хуситов, а также по портовому городу Худайда и позициям хуситов в провинции Саада на северо-западе страны.



Британское военное ведомство сообщило, что они нанесли удар по аэродрому в Аббсе, откуда, по данным разведки, производились запуски ракет и беспилотников, и площадке для запуска беспилотников в Бани.



По словам представителя хуситов, в общей сложности было нанесено 72 удара.



В Пентагоне подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным объектам с применением высокоточного оружия.

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Основной удар был нанесен военной авиацией с американского авианосца в Красном море и авиабаз, расположенных в регионе.



Американские военные корабли применили крылатые ракеты Tomahawk с GPS-наведением, способные уклоняться от средств ПВО противника.



Хотя о конкретном числе примененных ракет не говорилось, США отметили, что выпустили по целям более 100 высокоточных боеприпасов различных типов.



С британской стороны в операции приняли участие 4 многоцелевых истребителя Typhoon, поднятые с авиабазы на Кипре и оснащенные самонаводящимися бомбами. Сколько именно бомб было использовано, не уточняется.