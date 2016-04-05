detroytred написав:Може хтось ще які причини бачить?
я вижу другую причину. Диктатуру и нарушение прав человека ни ЕС ни США спонсировать не будут. Кому государство дало квартиры и миллионы, пусть тем и блокирует. Иначе чем то что было отличается от грабежа?
С соблюдением прав человека и неуклонным тщательным соблюдением свобод свободолюбивых граждан мы неминуемо проиграем войну против варваров.Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
Если судить по нашему форуму, то, к сожалению, справедлив первый вариант.
detroytred написав:Може хтось ще які причини бачить?
я вижу другую причину. Диктатуру и нарушение прав человека ни ЕС ни США спонсировать не будут. Кому государство дало квартиры и миллионы, пусть тем и блокирует. Иначе чем то что было отличается от грабежа?
С соблюдением прав человека и неуклонным тщательным соблюдением свобод свободолюбивых граждан мы неминуемо проиграем войну против варваров.Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
Беда в том, что орки не хотят никаких соглашений на текущий момент. У них явно выросли аппетиты. Думаете почему Запад, пинавший еще летом намеками о переговорах Зеленского, вдруг к зиме поутих? С чего это у нас вдруг забегали с мобилизацией на уровне "набрать любой ценой, хоть тушками"? Та ото ж.
" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили – Великої Британії", – повідомив, зокрема, він.
Натомість британський прем’єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)."
Слово "assurance" переводится и как "гарантия" - например "гарантия качества" будет "quality assurance". Хоть сути это и не меняет - подписали что-то неконкретное - консультации, помошь, вот только глубокую озабоченность забыли - в общем воевать за нас своими войсками они все равно не будут, где тут вообще гарантии безопасности, в чем гарантии то?
За Украину скорее что никто не будет воевать, но согласно Ч2, п7 теперь в Украины есть обязательства перед Королевством )
7. Учасники прагнутимуть забезпечити, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу. Умови, формат та обсяг такої допомоги визначатимуться Учасниками.
maza5 Нет, у нас все будет соответственно. Украина выделит для помощи Британии в случае чего ровно такой же процент ВВП, как Британия Украине, примет ее беженцев и выразит озабоченность. А взамен Британия будет должна признать украинский обязательным для изучения ее чиновниками.
antey1969 написав:maza5 Нет, у нас все будет соответственно. Украина выделит для помощи Британии в случае чего ровно такой же процент ВВП, как Британия Украине, примет ее беженцев и выразит озабоченность. А взамен Британия будет должна признать украинский обязательным для изучения ее чиновниками.
Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.
Так, 11 січня Верховна Рада розпочала розгляд поправок до другого читання до законопроекту 10062, який у внесеній редакції передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді Центральною виборчою комісією, Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру. В цьому Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів дані мають збиратися в єдине досьє на особу.
США заявили, что «нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям в 16 точках расположения боевиков-хуситов, которые пользуются поддержкой Ирана».
Среди этих целей Пентагон назвал радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов.
Удары были нанесены по столице Йемене Сане, которая находится под контролем хуситов, а также по портовому городу Худайда и позициям хуситов в провинции Саада на северо-западе страны.
Британское военное ведомство сообщило, что они нанесли удар по аэродрому в Аббсе, откуда, по данным разведки, производились запуски ракет и беспилотников, и площадке для запуска беспилотников в Бани.
По словам представителя хуситов, в общей сложности было нанесено 72 удара.
В Пентагоне подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным объектам с применением высокоточного оружия. .......... Основной удар был нанесен военной авиацией с американского авианосца в Красном море и авиабаз, расположенных в регионе.
Американские военные корабли применили крылатые ракеты Tomahawk с GPS-наведением, способные уклоняться от средств ПВО противника.
Хотя о конкретном числе примененных ракет не говорилось, США отметили, что выпустили по целям более 100 высокоточных боеприпасов различных типов.
С британской стороны в операции приняли участие 4 многоцелевых истребителя Typhoon, поднятые с авиабазы на Кипре и оснащенные самонаводящимися бомбами. Сколько именно бомб было использовано, не уточняется.
freeze написав:Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
вы сами выше написали
freeze написав:поставки новой техники нет, в дронах и РЭБ явно начинаем проигрывать.
и чем мобилизация поможет? у каждого мобилизованного в гараже есть военная техника или дроны? Идёт набор самоубийц которым предстоит воевать без техники. Результат тот же проигрыш, но чуть позже и с большими жертвами. Не нужно смешивать математику и патриотизм.
Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
вы пехота, Леннокс Льюис вашего возраста пехота, Тайсон пехота, Клички оба - тоже пехота В бою с любым таким пехотинцем вы сколько ударов в дыню продержитесь, даже если выпустить против вас алкаша и наркомана пенса Тайсона? Ракеты с ближней дальности но не с плутонием, а с ВВ, тонн по пять-десять в каждой, и по энергетике в эти морозы в рашке - лучше по мацкве, но там посольства - хер парнёры разрешат - и пехота уже не всё решает. Можно ещё радикальней, радикальнее Басаева даже, но это уже терроризм и возможно приведёт к озлоблению боярышниково-балалаечной биомассы.
Росія після пʼятиденної перерви знову завдає масованого ракетного удару по Україні. Вдосвіта 13 січня росіяни підняли щонайменше шість бортів бомбардувальників Ту-95МС, які запустили по Україні з району Каспійського моря десятки крилатих ракет. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D