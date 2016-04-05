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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6290629162926293
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 08:45

Судячи з того як активно кацапи використовують "кинджали" останнім часом, вони роблять ставку що зараз вирішальна битва
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 08:45

  detroytred написав:"Не говоритимемо про очевидну психічну неадекватність авторів такої "дипломатичної стратегії". Також не даватимемо оцінку суб’єктності самого Медведєва. Відзначимо очевидну слабкість, істеричність, бажання отримати передишку, які проглядаються в цих російських повідомленнях. Давайте об’єктивно. Попри все економіка РФ усе-таки зазнає суттєвих втрат від санкційного тиску, і це не дає змоги продовжувати фінансування війни в достатньому для такої інтенсивності обсязі; інфраструктура великої кількості російських регіонів стрімко руйнується зсередини; армія зазнає величезних втрат", - написав він.

Подоляк стверджує, що "Кремль буквально волає: "Дайте нам паузу, зупиніть тиск, ми хочемо переформатування, накопичення".

"Для України та її союзників це знак дієвого ефекту, що мають спротив ЗСУ та західні санкції. У цей критичний момент удари по окупантах та економічні обмеження треба лише посилювати. Це єдина дорога до миру. Все інше – шлях до масштабування війни", - пояснив радник.
https://www.unian.ua/war/podolyak-proko ... 10231.html

Просто пародоксальна ситуація: одні і ті ж висновки на абсолютно протилежному підгрунті.
Тобто одні запевняють, що оркостан проти перемовин, тому ніяких перемовин.
Подоляк і Ко навпаки (оркостан волає за перемовини і паузу), тому ніяких перемовин.

От тільки перші кажуть, що ситуація не така вже гарна, треба щось змінювати.
Другі - все за планом.

І?
Що ви хочете від обивателя?
Віри (довіри) кому?
І головне чому дивуєтесь, що за таких обставин (тобто таких розбіжностей), цей обиватель якесь інше (багато інших бачення) бачення має?

одкровення Деркача появилися
https://www.youtube.com/watch?v=ArKVMgiOm8E
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 08:47

  Xenon написав:Судячи з того як активно кацапи використовують "кинджали" останнім часом, вони роблять ставку що зараз вирішальна битва

Просто не дають творчій інтеллігенції зранку поспати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 08:47

  pesikot написав:"Кінжали" також ...

Вангую. Війна буде тривати до того часу поки Україна не почне виробляти (отримувати комплектуючі і складати в гаражі ) крилаті ракети радіусом хоча б кілька тис км а такій самій кількості як раша.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  pesikot написав:"Кінжали" також ...

Вангую. Війна буде тривати до того часу поки Україна не почне виробляти (отримувати комплектуючі і складати в гаражі ) крилаті ракети радіусом хоча б кілька тис км а такій самій кількості як раша.


Вангую, никаких вондер чудо вафлей Украина не будет производить. Ситуация в мозгах сильно изменится после резкого прорыва нашей обороны, когда окажется что после первой линии вторую линию обороны не смогли построить потому что прозорро тенндеры, потому что нарушение прав человека заставить строить вторую линию свободолюбивых пиздоболов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:07

  freeze написав:
Ukrainian написав:
  pesikot написав:"Кінжали" також ...

Вангую. Війна буде тривати до того часу поки Україна не почне виробляти (отримувати комплектуючі і складати в гаражі ) крилаті ракети радіусом хоча б кілька тис км а такій самій кількості як раша.


Ванную, никаких вондер чудо вафлей Украина не будет производить. Ситуация в мозгах сильно изменится после резкого прорыва нашей обороны, когда окажется что после первой линии вторую линию обороны не смогли построить потому что прозорро тенндеры, потому что нарушение прав человека заставить строить вторую линию свободолюбивых пиздоболов.


Для будівництва других-третіх бетонних ліній оборони потрібно мобілізувати трудові ресурси, будівельні компанії на виконання цих завдань. Зевлада на це не здатна, вони і досі живуть у режимі мирного часу.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:28

  freeze написав:
Ukrainian написав:
  pesikot написав:"Кінжали" також ...

Вангую. Війна буде тривати до того часу поки Україна не почне виробляти (отримувати комплектуючі і складати в гаражі ) крилаті ракети радіусом хоча б кілька тис км а такій самій кількості як раша.


Вангую, никаких вондер чудо вафлей Украина не будет производить. Ситуация в мозгах сильно изменится после резкого прорыва нашей обороны, когда окажется что после первой линии вторую линию обороны не смогли построить потому что прозорро тенндеры, потому что нарушение прав человека заставить строить вторую линию свободолюбивых пиздоболов.

))
Практичної різниці між обивателями, якими вони будуть, точніше які в них думки -- свободолюбиві, рабські і т.д., не так вже й багато.
Все залежить від управлінців...
Як вони зможуть працювати з тим, що-хто в них є -- з обивателями.

Це в управлінців роль і вплив на їх поведінку та дії, які вони використовують, грають їх принципи -- демократичні вони, яниковичообразні, диктаторські і т.д.

Це в їх мізках, думках повинно щось змінитися.
Флай вище показав модель.

А Ви чомусь відкидаєте варіант, що обиватель в паниці може ломанутись тікати, змітаючи усе на своєму шляху. Як олені))
У Вас він ломанеться тільки в окопи.
detroytred
 
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