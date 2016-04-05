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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62916292629362946295>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 08:45

Судячи з того як активно кацапи використовують "кинджали" останнім часом, вони роблять ставку що зараз вирішальна битва
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 08:47

  pesikot написав:"Кінжали" також ...

Вангую. Війна буде тривати до того часу поки Україна не почне виробляти (отримувати комплектуючі і складати в гаражі ) крилаті ракети радіусом хоча б кілька тис км а такій самій кількості як раша.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  pesikot написав:"Кінжали" також ...

Вангую. Війна буде тривати до того часу поки Україна не почне виробляти (отримувати комплектуючі і складати в гаражі ) крилаті ракети радіусом хоча б кілька тис км а такій самій кількості як раша.


Вангую, никаких вондер чудо вафлей Украина не будет производить. Ситуация в мозгах сильно изменится после резкого прорыва нашей обороны, когда окажется что после первой линии вторую линию обороны не смогли построить потому что прозорро тенндеры, потому что нарушение прав человека заставить строить вторую линию свободолюбивых пиздоболов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:07

  freeze написав:
Ukrainian написав:
  pesikot написав:"Кінжали" також ...

Вангую. Війна буде тривати до того часу поки Україна не почне виробляти (отримувати комплектуючі і складати в гаражі ) крилаті ракети радіусом хоча б кілька тис км а такій самій кількості як раша.


Ванную, никаких вондер чудо вафлей Украина не будет производить. Ситуация в мозгах сильно изменится после резкого прорыва нашей обороны, когда окажется что после первой линии вторую линию обороны не смогли построить потому что прозорро тенндеры, потому что нарушение прав человека заставить строить вторую линию свободолюбивых пиздоболов.


Для будівництва других-третіх бетонних ліній оборони потрібно мобілізувати трудові ресурси, будівельні компанії на виконання цих завдань. Зевлада на це не здатна, вони і досі живуть у режимі мирного часу.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:28

  freeze написав:
Ukrainian написав:
  pesikot написав:"Кінжали" також ...

Вангую. Війна буде тривати до того часу поки Україна не почне виробляти (отримувати комплектуючі і складати в гаражі ) крилаті ракети радіусом хоча б кілька тис км а такій самій кількості як раша.


Вангую, никаких вондер чудо вафлей Украина не будет производить. Ситуация в мозгах сильно изменится после резкого прорыва нашей обороны, когда окажется что после первой линии вторую линию обороны не смогли построить потому что прозорро тенндеры, потому что нарушение прав человека заставить строить вторую линию свободолюбивых пиздоболов.

))
Практичної різниці між обивателями, якими вони будуть, точніше які в них думки -- свободолюбиві, рабські і т.д., не так вже й багато.
Все залежить від управлінців...
Як вони зможуть працювати з тим, що-хто в них є -- з обивателями.

Це в управлінців роль і вплив на їх поведінку та дії, які вони використовують, грають їх принципи -- демократичні вони, яниковичообразні, диктаторські і т.д.

Це в їх мізках, думках повинно щось змінитися.
Флай вище показав модель.

А Ви чомусь відкидаєте варіант, що обиватель в паниці може ломанутись тікати, змітаючи усе на своєму шляху. Як олені))
У Вас він ломанеться тільки в окопи.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жителям Івано-Франківщини пропонують відстрочку від мобілізації за участь у будівництві фортифікацій на Донетчині


Наразі на Прикарпатті шукають людей, котрі б допомогли з будівництвом фортифікаційних споруд в Донецькій області. Загалом потрібно 300 осіб. Заробітна плата складатиме 20 тисяч гривень. Окрім того, людей забезпечать житлом та харчуванням. Ті, хто погодяться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва.

https://censor.net/ua/news/3467405/jyte ... yfikatsiyi

Один из коментов:

Я і близько не з Івано-Франківщини, але їм що, більше всих треба? Робіть це по всій Україні і давайте гарантії якісь що будівельник автоматично не стане піхотинцем в дибілбних штурмах коли закінчиться робота. Немає вже ніякої довіри ні до кого.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:47

  freeze написав:Ситуация в мозгах сильно изменится после резкого прорыва нашей обороны, когда окажется что после первой линии вторую линию обороны не смогли построить потому что прозорро тенндеры, потому что нарушение прав человека заставить строить вторую линию свободолюбивых пиздоболов.
что мешает мобилизовать строителей и технику с Киева на постройку 2й и 3й линий обороны? их не надо ловить по карпатсими горам, они все на местах. Та же самая работа, те же самые деньги только другая локация. Ухылянты свободолюбивые мешают, точно? А может эти стройки-техника принадлежат непростым людям, которых трогать нельзя? Всё можно организовать без нарушения прав человека, нужно хотя бы на время войны убрать касту блатных и неприкасаемых. И внезапно окажется что необходимое количество бойцов давно мобилизованы. И даже доп.затрат не нужно, только перебросить их с тыла в ЗБД.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 січ, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:51

  vitaliiangel написав:
  freeze написав:Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
хорошо пехота (хоть я и не согласен, да ладно) наберём 5 млн в пехоту и калашами выиграем войну? Ну у орков же нет моб.ресурса 5 млн и столько калашей сколько у нас.

Та скільки можно про одне й те саме? не йде мова про виграти. В нас тупо закінчилась піхота поповнення одбираєм тільки з середини себе або з відбракованих в інших підрозділах. Фронт тріщить. Траншеї риють за нами. Пес зна куди йдуть ті мобілізовані. В нас мєчта 50 свіжих. Враження таке що мобілізацію навмисно завалюють.або я не знаю і за нами якийсь резервний степний фронт)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:57

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  freeze написав:Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
хорошо пехота (хоть я и не согласен, да ладно) наберём 5 млн в пехоту и калашами выиграем войну? Ну у орков же нет моб.ресурса 5 млн и столько калашей сколько у нас.

Та скільки можно про одне й те саме? не йде мова про виграти. В нас тупо закінчилась піхота поповнення одбираєм тільки з середини себе або з відбракованих в інших підрозділах. Фронт тріщить. Траншеї риють за нами. Пес зна куди йдуть ті мобілізовані. В нас мєчта 50 свіжих. Враження таке що мобілізацію навмисно завалюють.або я не знаю і за нами якийсь резервний степний фронт)))

вы не понимаете или не хотите понять что человеческий ресурс ограничен? ок сейчас докомплектуем, а завтра, а через год где брать людей? почему все мыслят одним днём. День простоять да ночь продержаться. Воюем до последнего украинца, а потом будем "думать". Может уже начать "думать"? Если ресурсов объективный дефицит, военкомы их вам не нарожают. По оружию и боеприпасам то же самое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 січ, 2024 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:59

  vitaliiangel написав:
  freeze написав:Ситуация в мозгах сильно изменится после резкого прорыва нашей обороны, когда окажется что после первой линии вторую линию обороны не смогли построить потому что прозорро тенндеры, потому что нарушение прав человека заставить строить вторую линию свободолюбивых пиздоболов.
что мешает мобилизовать строителей и технику с Киева на постройку 2й и 3й линий обороны? их не надо ловить по карпатсими горам, они все на местах. Та же самая работа, те же самые деньги только другая локация. Ухылянты свободолюбивые мешают, точно? А может эти стройки-техника принадлежат непростым людям, которых трогать нельзя? Всё можно организовать без нарушения прав человека, нужно хотя бы на время войны убрать касту блатных и неприкасаемых. И внезапно окажется что необходимое количество бойцов давно мобилизованы. И даже доп.затрат не нужно, только перебросить их с тыла в ЗБД.

100%. Не потрібно окремо мобілізовувати людей, забирати у когось техніку... потім знову це все якось організовувати.
Є будівельні фірми - поставити їм мобзавдання - побудувати там-то - в більш менш поки що безпечному місці ось такі то бетонні споруди по собівартості - елементарно. Плюс надати працівникам бронь, щоб не нили і все, люди їдуть і працюють.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 13 січ, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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