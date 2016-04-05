скільки можно про одне й те саме? не йде мова про виграти. В нас тупо закінчилась піхота поповнення одбираєм тільки з середини себе або з відбракованих в інших підрозділах. Фронт тріщить. Траншеї риють за нами. Пес зна куди йдуть ті мобілізовані. В нас мєчта 50 свіжих. Враження таке що мобілізацію навмисно завалюють.або я не знаю і за нами якийсь резервний степний фронт)))
Вже раз 10 це тільки я казав. Йому зручно голову в пісок, жопу поверх і кричати «а у кацапів піхоти більше!» Да, Віталік, день простоять. А насправді не день, два роки ще. І якщо за рік втрачати 100-200 тис, то так, це жахливі цифри, але це і близько не «до останнього українця», як ти лопочеш. Альтернатива - здатись і бути «великою Абхазією» Чи ти живеш у вологих мріях, що будуть будувати агітпункт «Крим» (в якому доречі теж не все добре). Ні, буде динира або Абхазія. І відвойовувати незалежність буде важче, ніж зараз її не втратити.
Це ж треба щоб страх за власну шкіру так паралізовував мозок!!
Banderlog написав:Пес зна куди йдуть ті мобілізовані.
ПреЗЕдент влітку 2023 змінив керівництво ТЦК. Нове керівництво намагалось дотримуватись законів. По законах в нас мобілізувати вдається разів в 10-20-30 разів менше людей, ніж за допомогою бусиків і "добровільних" підписів.
freeze написав:Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
хорошо пехота (хоть я и не согласен, да ладно) наберём 5 млн в пехоту и калашами выиграем войну? Ну у орков же нет моб.ресурса 5 млн и столько калашей сколько у нас.
Та скільки можно про одне й те саме? не йде мова про виграти. В нас тупо закінчилась піхота поповнення одбираєм тільки з середини себе або з відбракованих в інших підрозділах. Фронт тріщить. Траншеї риють за нами. Пес зна куди йдуть ті мобілізовані. В нас мєчта 50 свіжих. Враження таке що мобілізацію навмисно завалюють.або я не знаю і за нами якийсь резервний степний фронт)))
Самий сік 18-30 - нізя, бережуть. Для чого?, для кого?
Ця категорія найважче виловлювана. В містах в першу чергу. Бо з сіл вони або виїхали, або решта невдах хто не виїхав , то вже на фронті. В місті вони часто в орендному житлі, і зовсім не на заводі працюють, звідки директор заводу їх злив би в ТЦК. Всілякі блогери, торгаші, карусельщики, плиточникии-штукатури, баристи та інші таксисти. А також що працюють з дому. Скажіть після цього, що не треба закон, який змусив би їх зʼявитись в ТЦК. Через стоп-лист власного автомобіля, або блокування картки. Нема жодних способів на сьогодні , щоб примусити цих людей інакше. Ну або шалений бусік на вулиці.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Самий сік 18-30 - нізя, бережуть. Для чого?, для кого?
В теорії все правильно роблять, якщо розраховують на виживання України після перемоги. В 35+ ймовірність дітей значно менша, ніж в 18-25... Але я не бачу другої необхідної складової для виживання України після перемоги: трильйонних фондів відновлення, які зможуть залити наших працівників грошима для зарплат на рівні Польщі і відбудуви житла.
Але я не бачу другої необхідної складової для виживання України після перемоги: трильйонних фондів відновлення, які зможуть залити наших працівників грошима для зарплат на рівні Польщі і відбудуви житла.
Самий сік 18-30 - нізя, бережуть. Для чого?, для кого?
Ця категорія найважче виловлювана. В містах в першу чергу. Бо з сіл вони або виїхали, або решта невдах хто не виїхав , то вже на фронті. В місті вони часто в орендному житлі, і зовсім не на заводі працюють, звідки директор заводу їх злив би в ТЦК. Всілякі блогери, торгаші, карусельщики, плиточникии-штукатури, баристи та інші таксисти. А також що працюють з дому. Скажіть після цього, що не треба закон, який змусив би їх зʼявитись в ТЦК. Через стоп-лист власного автомобіля, або блокування картки. Нема жодних способів на сьогодні , щоб примусити цих людей інакше. Ну або шалений бусік на вулиці.
А може просто треба робити по закону? Для чого и кого вони пишуться та приймаються?? Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#n9 П.С. Скільки років воєнкомати існували в Україні? Люди ходили на роботу та отримували зарплату.Може треба притягнути їх до відповідальності? Чому за останні 10 років не навели порядок з обліком?? Хотаб не вже так складно за такий період часу навести порядок в такій структурі.?
скільки можно про одне й те саме? не йде мова про виграти. В нас тупо закінчилась піхота поповнення одбираєм тільки з середини себе або з відбракованих в інших підрозділах. Фронт тріщить. Траншеї риють за нами. Пес зна куди йдуть ті мобілізовані. В нас мєчта 50 свіжих. Враження таке що мобілізацію навмисно завалюють.або я не знаю і за нами якийсь резервний степний фронт)))
Вже раз 10 це тільки я казав. Йому зручно голову в пісок, жопу поверх і кричати «а у кацапів піхоти більше!» Да, Віталік, день простоять. А насправді не день, два роки ще. І якщо за рік втрачати 100-200 тис, то так, це жахливі цифри, але це і близько не «до останнього українця», як ти лопочеш. Альтернатива - здатись і бути «великою Абхазією» Чи ти живеш у вологих мріях, що будуть будувати агітпункт «Крим» (в якому доречі теж не все добре). Ні, буде динира або Абхазія. І відвойовувати незалежність буде важче, ніж зараз її не втратити.
Це ж треба щоб страх за власну шкіру так паралізовував мозок!!
Тобто план "витрачати на рік по 100-200 тисяч"? Така значить мета? Плюс десь ще стільки ж недієздатних чоловіків на рік? Тобто на 5-7 років вистачить, а тим часом "ще понароджують". Нормальний, обгрунтований план із Занзібару.
Бо інакше чеченци і якути на Тернопільщині та в Закарпатті, вірно?
Два кольори мої, два кольори...
Крім досить помірних здалеку запланованих санітарних втрат, є сформульовані територіальні цілі у базовому варіанті?
maza5 написав:Хотаб не вже так складно за такий період часу навести порядок в такій структурі.?
когда наведут порядок, не будет хапания всех вподряд на улицах с кого тогда брать откупные? А с блокировкой счетов вообще лафа каждый сам занесёт по 1куе военкому за разблокировку, только успевай карманы набивать. Поэтому хотаб эту идею и продвигает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 січ, 2024 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Schmit написав:Самий сік 18-30 - нізя, бережуть. Для чого?, для кого?
В теорії все правильно роблять, якщо розраховують на виживання України після перемоги. В 35+ ймовірність дітей значно менша, ніж в 18-25... Але я не бачу другої необхідної складової для виживання України після перемоги: трильйонних фондів відновлення, які зможуть залити наших працівників грошима для зарплат на рівні Польщі і відбудуви житла.
На жаль тільки в теорії. На практиці потрібно для початку перемогти, інакше вони стануть м'ясним мобрезервом для ворога. А як перемогти, якщо середній вік у війську 45+? В історії такого ще не було. WWII США мобілізовували 18-35, навіть совєти - до 45. Старше 40 в піхоту не брали взагалі, це тільки в радянських фільмай в бой ідут одні старікі. В реальності це шлях до поразки.