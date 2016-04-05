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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6292629362946295>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:59

Banderlog ,


скільки можно про одне й те саме? не йде мова про виграти. В нас тупо закінчилась піхота поповнення одбираєм тільки з середини себе або з відбракованих в інших підрозділах. Фронт тріщить. Траншеї риють за нами. Пес зна куди йдуть ті мобілізовані. В нас мєчта 50 свіжих. Враження таке що мобілізацію навмисно завалюють.або я не знаю і за нами якийсь резервний степний фронт)))


Вже раз 10 це тільки я казав. Йому зручно голову в пісок, жопу поверх і кричати «а у кацапів піхоти більше!»
Да, Віталік, день простоять. А насправді не день, два роки ще. І якщо за рік втрачати 100-200 тис, то так, це жахливі цифри, але це і близько не «до останнього українця», як ти лопочеш.
Альтернатива - здатись і бути «великою Абхазією» Чи ти живеш у вологих мріях, що будуть будувати агітпункт «Крим» (в якому доречі теж не все добре). Ні, буде динира або Абхазія.
І відвойовувати незалежність буде важче, ніж зараз її не втратити.

Це ж треба щоб страх за власну шкіру так паралізовував мозок!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Пес зна куди йдуть ті мобілізовані.
ПреЗЕдент влітку 2023 змінив керівництво ТЦК. Нове керівництво намагалось дотримуватись законів. По законах в нас мобілізувати вдається разів в 10-20-30 разів менше людей, ніж за допомогою бусиків і "добровільних" підписів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:14

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  freeze написав:Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
хорошо пехота (хоть я и не согласен, да ладно) наберём 5 млн в пехоту и калашами выиграем войну? Ну у орков же нет моб.ресурса 5 млн и столько калашей сколько у нас.

Та скільки можно про одне й те саме? не йде мова про виграти. В нас тупо закінчилась піхота поповнення одбираєм тільки з середини себе або з відбракованих в інших підрозділах. Фронт тріщить. Траншеї риють за нами. Пес зна куди йдуть ті мобілізовані. В нас мєчта 50 свіжих. Враження таке що мобілізацію навмисно завалюють.або я не знаю і за нами якийсь резервний степний фронт)))

А де вам піхота візьметься, якщо набирають в основному 40-50+. Там майже всі обмежені, в піхоту не годяться. Самий сік 18-30 - нізя, бережуть. Для чого?, для кого? Може щоб у москалів потім був мобрезерв гнати поневолених українських піджаків штурмувати Європу після нашої поразки?
Памятаєте до останнього любимого в Харкові Жукова:
Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:25

Schmit ,

Самий сік 18-30 - нізя, бережуть. Для чого?, для кого?


Ця категорія найважче виловлювана. В містах в першу чергу. Бо з сіл вони або виїхали, або решта невдах хто не виїхав , то вже на фронті.
В місті вони часто в орендному житлі, і зовсім не на заводі працюють, звідки директор заводу їх злив би в ТЦК.
Всілякі блогери, торгаші, карусельщики, плиточникии-штукатури, баристи та інші таксисти. А також що працюють з дому.
Скажіть після цього, що не треба закон, який змусив би їх зʼявитись в ТЦК. Через стоп-лист власного автомобіля, або блокування картки. Нема жодних способів на сьогодні , щоб примусити цих людей інакше. Ну або шалений бусік на вулиці.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Самий сік 18-30 - нізя, бережуть. Для чого?, для кого?
В теорії все правильно роблять, якщо розраховують на виживання України після перемоги.
В 35+ ймовірність дітей значно менша, ніж в 18-25... Але я не бачу другої необхідної складової для виживання України після перемоги: трильйонних фондів відновлення, які зможуть залити наших працівників грошима для зарплат на рівні Польщі і відбудуви житла.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:32

Дюрі-бачі ,

Але я не бачу другої необхідної складової для виживання України після перемоги: трильйонних фондів відновлення, які зможуть залити наших працівників грошима для зарплат на рівні Польщі і відбудуви житла.


Можливо вони будуть після закінчення війни.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:45

  Hotab написав:Schmit ,

Самий сік 18-30 - нізя, бережуть. Для чого?, для кого?


Ця категорія найважче виловлювана. В містах в першу чергу. Бо з сіл вони або виїхали, або решта невдах хто не виїхав , то вже на фронті.
В місті вони часто в орендному житлі, і зовсім не на заводі працюють, звідки директор заводу їх злив би в ТЦК.
Всілякі блогери, торгаші, карусельщики, плиточникии-штукатури, баристи та інші таксисти. А також що працюють з дому.
Скажіть після цього, що не треба закон, який змусив би їх зʼявитись в ТЦК. Через стоп-лист власного автомобіля, або блокування картки. Нема жодних способів на сьогодні , щоб примусити цих людей інакше. Ну або шалений бусік на вулиці.

А може просто треба робити по закону?
Для чого и кого вони пишуться та приймаються??
Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#n9
П.С. Скільки років воєнкомати існували в Україні? Люди ходили на роботу та отримували зарплату.Може треба притягнути їх до відповідальності?
Чому за останні 10 років не навели порядок з обліком??
Хотаб не вже так складно за такий період часу навести порядок в такій структурі.?
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:48

  Hotab написав:Banderlog ,


скільки можно про одне й те саме? не йде мова про виграти. В нас тупо закінчилась піхота поповнення одбираєм тільки з середини себе або з відбракованих в інших підрозділах. Фронт тріщить. Траншеї риють за нами. Пес зна куди йдуть ті мобілізовані. В нас мєчта 50 свіжих. Враження таке що мобілізацію навмисно завалюють.або я не знаю і за нами якийсь резервний степний фронт)))


Вже раз 10 це тільки я казав. Йому зручно голову в пісок, жопу поверх і кричати «а у кацапів піхоти більше!»
Да, Віталік, день простоять. А насправді не день, два роки ще. І якщо за рік втрачати 100-200 тис, то так, це жахливі цифри, але це і близько не «до останнього українця», як ти лопочеш.
Альтернатива - здатись і бути «великою Абхазією» Чи ти живеш у вологих мріях, що будуть будувати агітпункт «Крим» (в якому доречі теж не все добре). Ні, буде динира або Абхазія.
І відвойовувати незалежність буде важче, ніж зараз її не втратити.

Це ж треба щоб страх за власну шкіру так паралізовував мозок!!


Тобто план "витрачати на рік по 100-200 тисяч"? Така значить мета? Плюс десь ще стільки ж недієздатних чоловіків на рік? Тобто на 5-7 років вистачить, а тим часом "ще понароджують". Нормальний, обгрунтований план із Занзібару.

Бо інакше чеченци і якути на Тернопільщині та в Закарпатті, вірно?

Два кольори мої, два кольори...

Крім досить помірних здалеку запланованих санітарних втрат, є сформульовані територіальні цілі у базовому варіанті?
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:50

  maza5 написав:Хотаб не вже так складно за такий період часу навести порядок в такій структурі.?
когда наведут порядок, не будет хапания всех вподряд на улицах с кого тогда брать откупные? А с блокировкой счетов вообще лафа каждый сам занесёт по 1куе военкому за разблокировку, только успевай карманы набивать. Поэтому хотаб эту идею и продвигает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 січ, 2024 10:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:51

  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:Самий сік 18-30 - нізя, бережуть. Для чого?, для кого?
В теорії все правильно роблять, якщо розраховують на виживання України після перемоги.
В 35+ ймовірність дітей значно менша, ніж в 18-25... Але я не бачу другої необхідної складової для виживання України після перемоги: трильйонних фондів відновлення, які зможуть залити наших працівників грошима для зарплат на рівні Польщі і відбудуви житла.

На жаль тільки в теорії. На практиці потрібно для початку перемогти, інакше вони стануть м'ясним мобрезервом для ворога.
А як перемогти, якщо середній вік у війську 45+? В історії такого ще не було.
WWII США мобілізовували 18-35, навіть совєти - до 45. Старше 40 в піхоту не брали взагалі, це тільки в радянських фільмай в бой ідут одні старікі. В реальності це шлях до поразки.
Schmit
 
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