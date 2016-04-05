Додано: Суб 13 січ, 2024 09:59



скільки можно про одне й те саме? не йде мова про виграти. В нас тупо закінчилась піхота поповнення одбираєм тільки з середини себе або з відбракованих в інших підрозділах. Фронт тріщить. Траншеї риють за нами. Пес зна куди йдуть ті мобілізовані. В нас мєчта 50 свіжих. Враження таке що мобілізацію навмисно завалюють.або я не знаю і за нами якийсь резервний степний фронт)))





Вже раз 10 це тільки я казав. Йому зручно голову в пісок, жопу поверх і кричати «а у кацапів піхоти більше!»Да, Віталік, день простоять. А насправді не день, два роки ще. І якщо за рік втрачати 100-200 тис, то так, це жахливі цифри, але це і близько не «до останнього українця», як ти лопочеш.Альтернатива - здатись і бути «великою Абхазією» Чи ти живеш у вологих мріях, що будуть будувати агітпункт «Крим» (в якому доречі теж не все добре). Ні, буде динира або Абхазія.І відвойовувати незалежність буде важче, ніж зараз її не втратити.Це ж треба щоб страх за власну шкіру так паралізовував мозок!!