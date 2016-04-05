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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6292629362946295
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:51

maza5 бо досі в нас закони написані під реалії 1950, а не 2024. І тільки зараз почали щось осучаснювати, але як завжди черезодне місце...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:55

maza5 ,

Чому за останні 10 років не навели порядок з обліком??
Хотаб не вже так складно за такий період часу навести порядок в такій структурі.?


А в якій структурі у нас порядок? Є хоч одна? То чому дивує, що його нема в ТЦК?
Причому ті, хто там «10 років отримували зарплату ні за що», їх там давно нема. Там їх ротують періодично, і ці або на фронті, або ще десь. Тобто ті, хто там зараз, аж ніяк не відповідальні за те, що там жопа з обліком. І тоді далі який вихід? Хай як є?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:56

  Дюрі-бачі написав:maza5 бо досі в нас закони написані під реалії 1950, а не 2024. І тільки зараз почали щось осучаснювати, але як завжди черезодне місце...

Там в тих законах є методи впливу.
Чому за перевищення швидкості вам зразу виписують штраф. І ви в наступний раз подумаєте а порушувати чи ні.??
Так і в законі про облік військових вже Давно були і є механізми эффективного впливу з порушниками.
Востаннє редагувалось maza5 в Суб 13 січ, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:58

adeges


Тобто план "витрачати на рік по 100-200 тисяч"? Така значить мета?


Мета стояти стільки, щоб від нас від*бались. Це велика ціна? Пропонуйте свій варіант.


Поэтому хотаб эту идею и продвигает.


У віталіка причинно-наслідковий звʼязок заржавів , як карусель на падаючому ринку.
Хотаб не воєнком, по-этому - это пачіму ??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:00

  pesikot написав:"Кінжали" також ...


Доброго ранку !

Я розумію що недоречне питання .....

Як Чернігів пережив повітрянний удар ?
Маю надію , що люди хочаби не загинули ?
Перепрошую .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:07

  Hotab написав:maza5 ,

Чому за останні 10 років не навели порядок з обліком??
Хотаб не вже так складно за такий період часу навести порядок в такій структурі.?


А в якій структурі у нас порядок? Є хоч одна? То чому дивує, що його нема в ТЦК?
Причому ті, хто там «10 років отримували зарплату ні за що», їх там давно нема. Там їх ротують періодично, і ці або на фронті, або ще десь. Тобто ті, хто там зараз, аж ніяк не відповідальні за те, що там жопа з обліком. І тоді далі який вихід? Хай як є?

Бля а нахер тоді закон?
Там чітко вказано обов'язки та відповідальність! Як ТЦК так і військовозобовязаного.

Невже так складно зрозуміти. Закон давно був!!

В поліції теж звільняють, але вони виконують свої обов'язки по закону, постановам.

Чим структура військкомата/ТЦК відрізняється що їм можно було не виконувати свої обов'язки в повній мірі протягом 30 років?
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:Там в тих законах є методи впливу.
Чому за перевищення швидкості вам зразу виписують штраф. І ви в наступний раз подумаєте а порушувати чи ні.??
Так і в законі про облік військових вже Давно були і є механізми эффективного впливу з порушниками.

Я обидвома руками за засоби впливу, але категорично проти видачі воєнкому чарівної кнопки. Має бути як в демократичних країнах: воєнком подав заяву, що Дюрі ухилянт, назначили суд через місяць. Або Дюрі явився в суд де отримав повістку і оновив свої дані в ТЦК, або суд підтвердив, що Дюрі ухилянт через неявку на засідання і тоді вже арешт майна, штрафи і всі інші міри ...
Дюрі-бачі
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