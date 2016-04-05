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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 10:56
Дюрі-бачі написав:maza5
бо досі в нас закони написані під реалії 1950, а не 2024. І тільки зараз почали щось осучаснювати, але як завжди черезодне місце...
Там в тих законах є методи впливу.
Чому за перевищення швидкості вам зразу виписують штраф. І ви в наступний раз подумаєте а порушувати чи ні.??
Так і в законі про облік військових вже Давно були і є механізми эффективного впливу з порушниками.
Востаннє редагувалось maza5
в Суб 13 січ, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 10:58
adeges
Тобто план "витрачати на рік по 100-200 тисяч"? Така значить мета?
Мета стояти стільки, щоб від нас від*бались. Це велика ціна? Пропонуйте свій варіант.
Поэтому хотаб эту идею и продвигает.
У віталіка причинно-наслідковий звʼязок заржавів , як карусель на падаючому ринку.
Хотаб не воєнком, по-этому
- это пачіму ??
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:00
pesikot написав:
"Кінжали" також ...
Доброго ранку !
Я розумію що недоречне питання .....
Як Чернігів пережив повітрянний удар ?
Маю надію , що люди хочаби не загинули ?
Перепрошую .
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:07
Hotab написав:maza5
,
Чому за останні 10 років не навели порядок з обліком??
Хотаб не вже так складно за такий період часу навести порядок в такій структурі.?
А в якій структурі у нас порядок? Є хоч одна? То чому дивує, що його нема в ТЦК?
Причому ті, хто там «10 років отримували зарплату ні за що», їх там давно нема. Там їх ротують періодично, і ці або на фронті, або ще десь. Тобто ті, хто там зараз, аж ніяк не відповідальні за те, що там жопа з обліком. І тоді далі який вихід? Хай як є?
Бля а нахер тоді закон?
Там чітко вказано обов'язки та відповідальність! Як ТЦК так і військовозобовязаного.
Невже так складно зрозуміти. Закон давно був!!
В поліції теж звільняють, але вони виконують свої обов'язки по закону, постановам.
Чим структура військкомата/ТЦК відрізняється що їм можно було не виконувати свої обов'язки в повній мірі протягом 30 років?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:08
maza5 написав:
Там в тих законах є методи впливу.
Чому за перевищення швидкості вам зразу виписують штраф. І ви в наступний раз подумаєте а порушувати чи ні.??
Так і в законі про облік військових вже Давно були і є механізми эффективного впливу з порушниками.
Я обидвома руками за засоби впливу, але категорично проти видачі воєнкому чарівної кнопки. Має бути як в демократичних країнах: воєнком подав заяву, що Дюрі ухилянт, назначили суд через місяць. Або Дюрі явився в суд де отримав повістку і оновив свої дані в ТЦК, або суд підтвердив, що Дюрі ухилянт через неявку на засідання і тоді вже арешт майна, штрафи і всі інші міри ...
maza5 написав:
Давно були і є механізми эффективного впливу з порушниками.
Які? За діючим законодавством максимум 5 тис. штрафу, і дуже складна й малоефективна процедура законного вручення повісток.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 13 січ, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:13
maza5
,
Чим структура військкомата/ТЦК відрізняється що їм можно було не виконувати свої обов'язки в повній мірі протягом 30 років?
Їм не можна було.
Далі що робити? Здаємось, бо у нас «30 років ТЦК працювало неналежно»?
Я навіть зараз не буду сперечатись, хто там більше винуватий, самі працівники ТЦК, які неналежно виконували обовʼязки , чи так організовано (законодавчо і ресурсно) робота, що коли людина міняє місце проживання, роботу чи ще щось, і не приходить в ТЦК повідомити, то методів впливу на нього з боку ТЦК не було.
Це зараз не так важливо. Важливо, «а робити зараз що?»
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:15
freeze написав: Ukrainian написав: pesikot написав:
"Кінжали" також ...
Вангую. Війна буде тривати до того часу поки Україна не почне виробляти (отримувати комплектуючі і складати в гаражі ) крилаті ракети радіусом хоча б кілька тис км а такій самій кількості як раша.
Вангую, никаких вондер чудо вафлей Украина не будет производить. Ситуация в мозгах сильно изменится после резкого прорыва нашей обороны, когда окажется что после первой линии вторую линию обороны не смогли построить потому что прозорро тенндеры, потому что нарушение прав человека заставить строить вторую линию свободолюбивых пиздоболов.
Фрііз , Доброго ранку .
Гарного настрою вам і всім хлопцям що на захисті Украіни .
Я розумію що накопичелось багато "почуттів " , але про то що ми не в змозі поміняти знають всі і пишуть всі .
Зрозуміло що багато непотрібу біля влади і в ній .
Я дуже прошу вас , чуть повільніше висловлюватись .
Деякі форумчани з часом видають ваши повідомлення за общій настрій і до того ще добавляють свое яке в суммі дає не самий гарний настрій ..
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:15
холява написав: pesikot написав:
"Кінжали" також ...
Доброго ранку !
Я розумію що недоречне питання .....
Як Чернігів пережив повітрянний удар ?
Маю надію , що люди хочаби не загинули ?
Перепрошую .
Пережили, норм. Але було гучно
Люди не загинули,
Уламки впали на приватний сектор, один приватний будинок зруйнований, декілька житлових та нежитлових будівель пошкоджено
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:16
Дюрі-бачі написав:
Які? За діючим законодавством максимум 5 тис. штрафу, і дуже складна й малоефективна процедура законного вручення повісток.
шта? приходит тцкшник к вам в вуз и всем вручает повестку, так же на любое другое предприятие, причём списки работников в военкоматах давно есть. Повестка = оповещение. Её разрешено вручать везде.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:19
Hotab написав:maza5
,
Чим структура військкомата/ТЦК відрізняється що їм можно було не виконувати свої обов'язки в повній мірі протягом 30 років?
Їм не можна було.
Далі що робити? Здаємось, бо у нас «30 років ТЦК працювало неналежно»?
Я навіть зараз не буду сперечатись, хто там більше винуватий, самі працівники ТЦК, які неналежно виконували обовʼязки , чи так організовано (законодавчо і ресурсно) робота, що коли людина міняє місце проживання, роботу чи ще щось, і не приходить в ТЦК повідомити, то методів впливу на нього з боку ТЦК не було.
Це зараз не так важливо. Важливо, «а робити зараз що?»
Що значить їм не можна було!!? Що за наказ чи постанова?
Методи впливу були і є!!
Хотаб вам дати вирізку з закону ??
Кому підпорядковується ТЦК нагадайте, а?
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