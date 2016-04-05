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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 629462956296629762986299>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:22

  Hotab написав:adeges


Тобто план "витрачати на рік по 100-200 тисяч"? Така значить мета?


Мета стояти стільки, щоб від нас від*бались. Це велика ціна? Пропонуйте свій варіант.



Тобто коли через 7 років та мінус всього 1.5 млн чоловіків, 1+ млн покалічених, і ми залишимся на поточних позиціях, то вже перемога?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:22

vitaliiangel Поки працюю, то так дають повістки і кожні 6 місяців ходжу оформлюю відстрочку. А якщо звільнюсь і буду далі працювати як ФОП?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 13 січ, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:23

maza5 «їм не можна було»- це «відповідь на ваше питання «їм можна було 30 років не виконувати обовʼязки».
Я питаю «далі що?»
Ті «винуваті або загинули, або Хз де. Нам всім потенційним захисникам, їм всім реальним захисникам, що робити? Здаватись?


Тобто коли через 7 років та мінус всього 1.5 млн чоловіків, 1+ млн покалічених, і ми залишимся на поточних позиціях, то вже перемога?


Ви будете лише питання ставити, відповідати не бажаєте на мої? «Ваші пропозиції?» Твльки реалістичні.
Щодо «через 7 років» , то на великих залізних кладовищах танків та ББМ в Сибіру нема стільки ресурсу під відновлення. Та і ФНБ «на 2 роки», як писали тут на днях. Та і ще багато чого. І це я не марево про «2-3 тижні», реальні наявні ресурси ерефіі.
Ну і не треба думати, що кацапстке населення в ентузіазмі віддавати своїх дітей помирати в Україну. Втома не лише у нас, а і у них.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:26

  pesikot написав:
  холява написав:
  pesikot написав:"Кінжали" також ...


Доброго ранку !

Я розумію що недоречне питання .....

Як Чернігів пережив повітрянний удар ?
Маю надію , що люди хочаби не загинули ?
Перепрошую .

Пережили, норм. Але було гучно

Люди не загинули,
Уламки впали на приватний сектор, один приватний будинок зруйнований, декілька житлових та нежитлових будівель пошкоджено


Слава Господу , що ніхто не загинув .
Бережіть себе .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Та ФНБ «на 2 роки», як писали тут на днях. Та і ще багато чого. І це я не марево про «2-3 тижні», реальні наявні ресурси ерефіі.
Дуже сильно залежить від того, чи будуть західні пратнери дотримуватись санкцій. Якщо закрутити гайки на всі 100% хоча б по нафті (Данія і Туреччина арештують всі ліві танкери, які пливуть через їх води) то ФНБ на рік, якщо ж як зараз сподіватись тільки на Хуситів, які потоплять ліві танкери - то й на 20 років хватить.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:33

Дюрі-бачі , ви праві. Варіанти можуть бути різні. Гарантій нема. Але є шанс , що буде як нам треба. Якщо здатись - шанса нема жодного.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:34

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Поки працюю, то так дають повістки і кожні 6 місяців ходжу оформлюю відстрочку. А якщо звільнюсь і буду далі працювати як ФОП?

пусть тех к кому могут дотянуться призовут, чем за 2мя зайцами бегать. Если человек закрылся забаррикадировался вытащить его из норы легкого способа нет. Надо подключать полицию, мчсников, выламывать двери. Потом окажется это было незаконно и полетят чьи то погоны в мусорку.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 січ, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:37

vitaliiangel ,

пусть тех к кому могут дотянуться призовут, чем за 2мя зайцами бегать.


«а я пока еще лучше спрячусь, чтобы всегда был более доступный заяц» :mrgreen:
А чем это заяц Виталик лучше работяги с завода, что его берите, а меня нет?
А может работяга даже полезнее Виталика, и надо работягу оставить работать, а зайца Виталика таки вытащить?


А міг би пілотувати дрони на ЛБЗ.


Міг би. Після навчання. І муха міг би. І Віталік, і багато хто. Але я вже побував, а муха з віталіком ні. То хто має йти вперед?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Це - жертви рейтинга і клікбейтів.

ИМХО поки Успіх, Фріз і компанія не надішлють кілька сотень представників на перемовини з преЗЕдентом з автоматами і не сформулють чіткі потреби війська (ротація, будівництво ліній оборони) то толку не буде. Чи хоча б для початку відео в стилі Пригожіна не запишуть. ИМХО.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 13 січ, 2024 11:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:40

  Hotab написав:
Тобто коли через 7 років та мінус всього 1.5 млн чоловіків, 1+ млн покалічених, і ми залишимся на поточних позиціях, то вже перемога?


Ви будете лише питання ставити, відповідати не бажаєте на мої? «Ваші пропозиції?» Твльки реалістичні.
Щодо «через 7 років» , то на великих залізних кладовищах танків та ББМ в Сибіру нема стільки ресурсу під відновлення. Та ФНБ «на 2 роки», як писали тут на днях. Та і ще багато чого. І це я не марево про «2-3 тижні», реальні наявні ресурси ерефіі.


Перед тим, як надати відповідь, я хочу пересвідчитись, що я правильно розумію вашу позицію.

Ми звичайно всі добре знаємо, що у кацапів все погано і все скоро скінчиться: гроші, ракети, найманці та мобіки, та бажання воювати. Ну, припустимо, не всі, але ви здається абсолютно в цьому впевнені. Так само інші були впевнені у каві в Криму чи 2-3 тижнях. Ви просто накинули 2 роки на термін, для безпеки безпомилкового прогнозу. Це зрозуміло.

Проте давайте уявимо, що це правда, і русня теж про це знає. Що через 2 роки теріторіально нічого не зміниться.

Тоді обидві сторони знають, що війна закінчиться через 2 роки. Популярності війни нема в обох країнах. Є втрати, є негативний економічний вплив.

Навіть не уявляю, який висновок можна зробити. Досі чув про два варіанти: або перемога у межах 1991 р., або якути у Львові.
Востаннє редагувалось adeges в Суб 13 січ, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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