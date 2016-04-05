Додано: Суб 13 січ, 2024 11:23



Тобто коли через 7 років та мінус всього 1.5 млн чоловіків, 1+ млн покалічених, і ми залишимся на поточних позиціях, то вже перемога?





«їм не можна було»- це «відповідь на ваше питання «їм можна було 30 років не виконувати обовʼязки».Я питаю «далі що?»Ті «винуваті або загинули, або Хз де. Нам всім потенційним захисникам, їм всім реальним захисникам, що робити? Здаватись?Ви будете лише питання ставити, відповідати не бажаєте на мої? «Ваші пропозиції?» Твльки реалістичні.Щодо «через 7 років» , то на великих залізних кладовищах танків та ББМ в Сибіру нема стільки ресурсу під відновлення. Та і ФНБ «на 2 роки», як писали тут на днях. Та і ще багато чого. І це я не марево про «2-3 тижні», реальні наявні ресурси ерефіі.Ну і не треба думати, що кацапстке населення в ентузіазмі віддавати своїх дітей помирати в Україну. Втома не лише у нас, а і у них.