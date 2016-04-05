Навіть не уявляю, який висновок можна зробити. Досі чув про два варіанти: або перемога, або якути у Львові.
Ще є досвід Афганістану. Який ви чомусь забули.
А свій варіант ви не пропонуєте, бо прийнятних нема.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:42
adeges ,
Ще є досвід Афганістану. Який ви чомусь забули.
А свій варіант ви не пропонуєте, бо прийнятних нема.
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Читаю деяких закоханих в закони .
Мені важко бути об,ективнвим до дописовачив, які вимагають показати закон згідно якого вони повинні іти на захист Батьківщини .
Но на всяк випадок зробили собі по 3 кг довідок про неспроможність без усіляких законів .
Просто пішли найшли "ХОЛУЯ з баштану " який за гроші зробив антізаконий вчинок видавши вам зкривджені довідки про стан здоров,я .
Ну а маючі 3 кг. спадлючених довідок , вимагають від когось ЗАКОНІВ !!!
Ви що з лузу з,іхали ?
Ну так , є деякий відсоток дійсно хворих, але ж не в такій кількісті .
Всі без винятку повинні захищати те що мають .
І владу , ту що вибрали ,і своі маетки , фірми , будь що .
Бо іншого не будє .
Украіна ОДНА .
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:44
Ви точно розумна людина ?
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:46
Поточні позиції через 7 років виглядають краще, ніж підписати "мир" зараз і через 7 років втратити країну повністю. Нє?
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:50
flyman ,
Ну не вмію я як соскін маразміровать , щоб тобі подобатись.
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:53
Ні, ви все таки визначитесь 10 років війни, або 2?
Мені можна забути про Афганістан, я був дитиною. Але нагадайте, яка була ціна на нафту у 1980-1990? І яке економічне місце у світі було у Китаю? Північна корея теж вже мала балістичні та крилаті ракети у надлишковій кількості?
Знаю, у вас мабуть нема відповідей, вас ще тоді не було на світі ) Просто ви так впевнено згадали Афганістан, що я подумав, що ви на цьому добре знаєтесь...
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:53
flyman
Чому це він ухилянт ?
Він воював , має законий виізд на працю .
Дозвіл з ТЦК .
Офіційно має дозвіл підтверженний прикордонникми .
Раз у вас все горазд , пробуйте і ви поіхать попрацювати льотчиком як у вас є фах .
Можете спробувати ким завгодно .
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:58
Я вибачаюсь , так а чому ви спочатку це не написали ?
Ви ж почали з інших закликів .
Додано: Суб 13 січ, 2024 11:59
adeges ,
Ні ви , ні я не знаєте ціну на нафту в 24-25 роках. Крім того, витрати кацапії (плтребляцтво) зараз зовсім не ті, що були в ссср, коли радянська пралка на 20 років, а не імпортна на 5.
В будь-якому раді, позитивні сценарії існують. Вони можуть справдитись, а може ні. Ви впевнені що ні, але все одно не пропонуєте альтернативу.
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