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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62956296629762986299>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:42

adeges ,

Навіть не уявляю, який висновок можна зробити. Досі чув про два варіанти: або перемога, або якути у Львові.


Ще є досвід Афганістану. Який ви чомусь забули.
А свій варіант ви не пропонуєте, бо прийнятних нема.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю деяких закоханих в закони .

Мені важко бути об,ективнвим до дописовачив, які вимагають показати закон згідно якого вони повинні іти на захист Батьківщини .
Но на всяк випадок зробили собі по 3 кг довідок про неспроможність без усіляких законів .
Просто пішли найшли "ХОЛУЯ з баштану " який за гроші зробив антізаконий вчинок видавши вам зкривджені довідки про стан здоров,я .
Ну а маючі 3 кг. спадлючених довідок , вимагають від когось ЗАКОНІВ !!!
Ви що з лузу з,іхали ?
Ну так , є деякий відсоток дійсно хворих, але ж не в такій кількісті .
Всі без винятку повинні захищати те що мають .
І владу , ту що вибрали ,і своі маетки , фірми , будь що .
Бо іншого не будє .
Украіна ОДНА .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:44

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Це - жертви рейтинга і клікбейтів.

ИМХО поки Успіх, Фріз і компанія не надішлють кілька сотень представників на перемовини з преЗЕдентом з автоматами і не сформулють чіткі потреби війська (ротація, будівництво ліній оборони) то толку не буде. Чи хоча б для початку відео в стилі Пригожіна не запишуть. ИМХО.


Ви точно розумна людина ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:46

  adeges написав:
  Hotab написав:Мета стояти стільки, щоб від нас від*бались. Це велика ціна? Пропонуйте свій варіант.


Тобто коли через 7 років та мінус всього 1.5 млн чоловіків, 1+ млн покалічених, і ми залишимся на поточних позиціях, то вже перемога?


Поточні позиції через 7 років виглядають краще, ніж підписати "мир" зараз і через 7 років втратити країну повністю. Нє?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:50

flyman ,

поістьоршийся африканський ухилянт буде вчити як і кому що робити, ваша думка дуже важлива


Ну не вмію я як соскін маразміровать , щоб тобі подобатись.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Ви точно розумна людина ?
ИМХО наша влада, на відміну від хуйла, слухає чого хоче народ. Зараз важливо переконати, що потреби тих, хто на фронті в пріоритеті над потребами тих, хто в тилу. І треба донести ці потреби зараз, бо влітку вже буде пізно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:53

  Hotab написав:adeges ,

Навіть не уявляю, який висновок можна зробити. Досі чув про два варіанти: або перемога, або якути у Львові.


Ще є досвід Афганістану. Який ви чомусь забули.
А свій варіант ви не пропонуєте, бо прийнятних нема.


Ні, ви все таки визначитесь 10 років війни, або 2?

Мені можна забути про Афганістан, я був дитиною. Але нагадайте, яка була ціна на нафту у 1980-1990? І яке економічне місце у світі було у Китаю? Північна корея теж вже мала балістичні та крилаті ракети у надлишковій кількості?

Знаю, у вас мабуть нема відповідей, вас ще тоді не було на світі ) Просто ви так впевнено згадали Афганістан, що я подумав, що ви на цьому добре знаєтесь...
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:53

flyman

Чому це він ухилянт ?
Він воював , має законий виізд на працю .
Дозвіл з ТЦК .
Офіційно має дозвіл підтверженний прикордонникми .

Раз у вас все горазд , пробуйте і ви поіхать попрацювати льотчиком як у вас є фах .
Можете спробувати ким завгодно .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:58

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:Ви точно розумна людина ?
ИМХО наша влада, на відміну від хуйла, слухає чого хоче народ. Зараз важливо переконати, що потреби тих, хто на фронті в пріоритеті над потребами тих, хто в тилу. І треба донести ці потреби зараз, бо влітку вже буде пізно.


Я вибачаюсь , так а чому ви спочатку це не написали ?
Ви ж почали з інших закликів .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:59

adeges ,

Знаю, у вас мабуть нема відповідей, вас ще тоді не було на світі ) Просто ви так впевнено згадали Афганістан, що я подумав, що ви на цьому добре знаєтесь...


Ні ви , ні я не знаєте ціну на нафту в 24-25 роках. Крім того, витрати кацапії (плтребляцтво) зараз зовсім не ті, що були в ссср, коли радянська пралка на 20 років, а не імпортна на 5.
В будь-якому раді, позитивні сценарії існують. Вони можуть справдитись, а може ні. Ви впевнені що ні, але все одно не пропонуєте альтернативу.
Hotab
 
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  #<1 ... 62956296629762986299>
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