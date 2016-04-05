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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:01
холява
,
Раз у вас все горазд , пробуйте і ви поіхать попрацювати льотчиком як у вас є фах .
Можете спробувати ким завгодно
Коли живеш на 120 дол /місяць одна лише думка про сплату 1 куе ПДФО може довести до депресії. Це не для економного економа. , любителя нахалбудів. Або десь в Европі заплатити за обід 20-30 дол.. Він так не зможе, навіть не пропонуйте. .
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:05
холява написав:
Я вибачаюсь , так а чому ви спочатку це не написали ?
Ви ж почали з інших закликів .
Бо ні я ні 99% тиловиків не будуть вимагати того, що погіршить наше становище. Саме тому ініціатива має йти від тих патріотів, які вже на фронті.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 13 січ, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:07
flyman написав: Hotab написав:Дюрі-бачі
, ви праві. Варіанти можуть бути різні. Гарантій нема. Але є шанс , що буде як нам треба. Якщо здатись - шанса нема жодного.
занадто бінарно: або кордони 91 або здатися, тут не біт з двома станами: true - false
Якщо не помиляюсь, твої останні пропозиції зараз встати в глуху оборону і чекати труп ворога .
Для цього в обороні треба люди, бо в окопах вже через одного є. Ти коли в окоп? Знов ні? Да що ж таке?!
можливо, ноги підкошуються при думці написати рапорта начальнику,
Муху треба терміново в окоп. Він знає що написати в рапорті (обґрунтування). І сам звільниться, і іншим допоможе.
отому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических
Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:17
to Hotab
ЯКому відомству підпорядковується ТЦК?
Історію коли коп застрелив "порушника " пам'ятаєте. Тоді було срача чи мав він права і при яких умовах мав право застосовувати зброю.(і це під час дії військового стану).
Тепер конкретне ПИТАННЯ, тцк ходить зі
зброєю. Якщо ТЦК завалить цивільну особу.
То тоді по яким положенням ТЦК може застосовувати і на яких підставах зброю щодо цивільної особи.
Востаннє редагувалось maza5
в Суб 13 січ, 2024 12:22, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:18
Дюрі-бачі написав: холява написав:
Я вибачаюсь , так а чому ви спочатку це не написали ?
Ви ж почали з інших закликів .
Бо ні я ні 99% тиловиків не будуть вимагати того, що погіршить наше становище. Саме тому ініціатива має йти від тих патріотів, які вже на фронті.
Я знову вибачаюсь , так а що пишуть війскові ?
Всі пишуть про то що невистачає людей .
Все .
А ім у відповідь пишуть , покажіть закон по якому я повинен служити .
І приводять 123 999 своіх доводів чому він не повинен з риском для свого життя щось робити .
Чому же ви тут не взиваєте до всебічного захисту Батьківщини ?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:22
холява написав:
Чому же ви тут не взиваєте до всебічного захисту Батьківщини
ИМХО військові мають переконати преЗЕдента подати нормальний закон про мобілізацію і депутатів його прийняти. Поки військових не чують.
Переважна більшість героїв, які хотіли захищати батьківщину вже 2 роки воюють і втомились, а решту потрібно змушувати захищати, але в рамках закону.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:24
холява написав: Дюрі-бачі написав: холява написав:
Я вибачаюсь , так а чому ви спочатку це не написали ?
Ви ж почали з інших закликів .
Бо ні я ні 99% тиловиків не будуть вимагати того, що погіршить наше становище. Саме тому ініціатива має йти від тих патріотів, які вже на фронті.
Я знову вибачаюсь , так а що пишуть війскові ?
Всі пишуть про то що невистачає людей .
Все .
А ім у відповідь пишуть , покажіть закон по якому я повинен служити .
І приводять 123 999 своіх доводів чому він не повинен з риском для свого життя щось робити .
Чому же ви тут не взиваєте до всебічного захисту Батьківщини ?
Решта силивоків для чого служили у армії, щоб набрати непридатних комісованих чмобіків для утилізації баласту?
Хотаб каже, що буде підклеювати сітківку універсальним клеєм, виправляти плоскостопіє кирзачами, лічити скаліоз 7кг броніком і т.д. методами народноармійської терапії (лікувальними звіздюлями)
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 січ, 2024 12:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:25
maza5 написав:
to Hotab
ЯКому відомству підпорядковується ТЦК?
Історію коли коп застрелив "порушника " пам'ятаєте. Тоді було срача чи мав він права і при яких умовах мав право застосовувати зброю
Тепер конкретне ПИТАННЯ, тцк ходить зі
зброєю. Якщо ТЦК завалить цивільну особу.
То тоді по яким положенням він може застосовувати і на яких підставах.
Я не ТЦК і ніколи ним не був. Навряд чи буду.
Я не знаю порядок застосування зброї ТЦК. До чого питання? Хай ходять без зброї, чи що не так?
Маю думку, що зброя для того, що зараз у містах (на БПостах також) можуть бути ДРГ зі зброєю (прихованою). Які можуть запросто беззбройних військових покласти з десяток за хвилину, при наявності власної зброї.
Щодо вбивства цивільних.., наче ще не було. Не розумію, що саме вас турбує.
Ви так і не відповіли… Якщо попередні працівники ТЦК з тих чи інших причин не мали гарного реєстру призовників, що зараз треба робити? Втікати від нинішніх працівників (військовослужбовців) ТЦК? Стріляти в них? Бити обличчя?
Як пропонуєте поповнювати втрати на фронті, якщо нема нормального реєстру?
Решта силивоків для чого служили у армії, щоб набрати непридатних комісованих чмобіків для утилізації баласту?
Ти служив? Чому ні? Скільки заплатив?
По-перше, служать і ті, хто «силовики». Якщо на момент затребувана ВОС.
По-друге, а чому ти вирішив, що давши колись хабар воєнкому щоб не служити, і зараз теж розповсюджується індульгенція?? Тобто хтось чесно відмаслав срочку, має і зараз за тебе йти?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:28
Hotab написав: maza5 написав:
to Hotab
ЯКому відомству підпорядковується ТЦК?
Історію коли коп застрелив "порушника " пам'ятаєте. Тоді було срача чи мав він права і при яких умовах мав право застосовувати зброю
Тепер конкретне ПИТАННЯ, тцк ходить зі
зброєю. Якщо ТЦК завалить цивільну особу.
То тоді по яким положенням він може застосовувати і на яких підставах.
Я не ТЦК і ніколи ним не був. Навряд чи буду.
Я не знаю порядок застосування зброї ТЦК. До чого питання? Хай ходять без зброї, чи що не так?
Маю думку, що зброя для того, що зараз у містах (на БПостах також) можуть бути ДРГ зі зброєю (прихованою). Які можуть запросто беззбройних військових покласти з десяток за хвилину, при наявності власної зброї.
Щодо вбивства цивільних.., наче ще не було. Не розумію, що саме вас турбує.
Ви так і не відповіли… Якщо попередні працівники ТЦК з тих чи інших причин не мали гарного реєстру призовників, що зараз треба робити? Втікати від нинішніх працівників (військовослужбовців) ТЦК? Стріляти в них? Бити обличчя?
Як пропонуєте поповнювати втрати на фронті, якщо нема нормального реєстру?
Хотаб ви дійсно кадровий військовий України??
Що не знаєте як в Україні все працює??
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:29
Сегодня сбили 8 из 37. Похоже у нас начинаются проблемы с ПВО из-за нехватки ракет.
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