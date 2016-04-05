Додано: Суб 13 січ, 2024 12:25

maza5 написав: to Hotab

ЯКому відомству підпорядковується ТЦК?

Історію коли коп застрелив "порушника " пам'ятаєте. Тоді було срача чи мав він права і при яких умовах мав право застосовувати зброю

Тепер конкретне ПИТАННЯ, тцк ходить зі

зброєю. Якщо ТЦК завалить цивільну особу.

То тоді по яким положенням він може застосовувати і на яких підставах. to HotabЯКому відомству підпорядковується ТЦК?Історію коли коп застрелив "порушника " пам'ятаєте. Тоді було срача чи мав він права і при яких умовах мав право застосовувати зброюТепер конкретне ПИТАННЯ, тцк ходить зізброєю. Якщо ТЦК завалить цивільну особу.То тоді по яким положенням він може застосовувати і на яких підставах.



Решта силивоків для чого служили у армії, щоб набрати непридатних комісованих чмобіків для утилізації баласту?





Я не ТЦК і ніколи ним не був. Навряд чи буду.Я не знаю порядок застосування зброї ТЦК. До чого питання? Хай ходять без зброї, чи що не так?Маю думку, що зброя для того, що зараз у містах (на БПостах також) можуть бути ДРГ зі зброєю (прихованою). Які можуть запросто беззбройних військових покласти з десяток за хвилину, при наявності власної зброї.Щодо вбивства цивільних.., наче ще не було. Не розумію, що саме вас турбує.Ви так і не відповіли… Якщо попередні працівники ТЦК з тих чи інших причин не мали гарного реєстру призовників, що зараз треба робити? Втікати від нинішніх працівників (військовослужбовців) ТЦК? Стріляти в них? Бити обличчя?Як пропонуєте поповнювати втрати на фронті, якщо нема нормального реєстру?Ти служив? Чому ні? Скільки заплатив?По-перше, служать і ті, хто «силовики». Якщо на момент затребувана ВОС.По-друге, а чому ти вирішив, що давши колись хабар воєнкому щоб не служити, і зараз теж розповсюджується індульгенція?? Тобто хтось чесно відмаслав срочку, має і зараз за тебе йти?