RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6296629762986299
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:30

  flyman написав:Хотаб каже, що буде підклеювати сітківку універсальним кле
м, виправляти плоскостопіє кирзачами, лічити скаліоз 7кг броніком і т.д. методами народноармійської терапії (лікувальними звіздюлями)
его так воспитали и уже не переделаешь. Поэтому он выбрал Африку, там все такие. Кирзачом в спину вместо спасиба.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21659
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2358 раз.
Подякували: 3328 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:31

maza5 ,

Хотаб ви дійсно кадровий військовий України??
Що не знаєте як в Україні все працює??


Ну якщо вам легше, то льотчики лише номінально військові Справжні військові до мізків в авіації не уживаються.
Що «в Україні працює»? Що ви маєте на увазі?


Поэтому он выбрал Африку, там все такие. Кирзачом в спину вместо спасиба.


Як муха постійно розказує про життя у всіх країнах світу, не бувавши далі Польщі, так Віталік знає як в Африці. Ну віталіку можна, з його дипломом і 8 останніх років в ірпінській келії без соціалізації, від нього багато і не очікуєш.
Hotab
 
Повідомлень: 10647
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:38

  Hotab написав:

потому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических


Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.

Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там.
Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають?
Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4537
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:45

  antey1969 написав:Сегодня сбили 8 из 37. Похоже у нас начинаются проблемы с ПВО из-за нехватки ракет.

Ракети для ППО теж не дешеве задоволення особливо для Patriot.
Наприклад. Атака 29.12.2023
Масована атака по Україні коштувала Росії 1,27 мільярда доларів
https://www.village.com.ua/village/busi ... iv-dolariv

Тому для України відбиття цих атак теж коштує дуже дорого, це якщо брати до уваги тільки про зброю. Мовчу про руйнуваттня та людські втрати..
maza5
 
Повідомлень: 394
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6296629762986299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maza5 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 157105
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 545766
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 18863
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3080)
13.01.2024 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.