его так воспитали и уже не переделаешь. Поэтому он выбрал Африку, там все такие. Кирзачом в спину вместо спасиба.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:30
его так воспитали и уже не переделаешь. Поэтому он выбрал Африку, там все такие. Кирзачом в спину вместо спасиба.
Додано: Суб 13 січ, 2024 12:31
maza5 ,
Ну якщо вам легше, то льотчики лише номінально військові Справжні військові до мізків в авіації не уживаються.
Що «в Україні працює»? Що ви маєте на увазі?
Як муха постійно розказує про життя у всіх країнах світу, не бувавши далі Польщі, так Віталік знає як в Африці. Ну віталіку можна, з його дипломом і 8 останніх років в ірпінській келії без соціалізації, від нього багато і не очікуєш.
Додано: Суб 13 січ, 2024 12:38
Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там.
Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають?
Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.
Додано: Суб 13 січ, 2024 12:45
Ракети для ППО теж не дешеве задоволення особливо для Patriot.
Наприклад. Атака 29.12.2023
Масована атака по Україні коштувала Росії 1,27 мільярда доларів
Тому для України відбиття цих атак теж коштує дуже дорого, це якщо брати до уваги тільки про зброю. Мовчу про руйнуваттня та людські втрати..
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