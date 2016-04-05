RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 62976298629963006301>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:31

maza5 ,

Хотаб ви дійсно кадровий військовий України??
Що не знаєте як в Україні все працює??


Ну якщо вам легше, то льотчики лише номінально військові Справжні військові до мізків в авіації не уживаються.
Що «в Україні працює»? Що ви маєте на увазі?


Поэтому он выбрал Африку, там все такие. Кирзачом в спину вместо спасиба.


Як муха постійно розказує про життя у всіх країнах світу, не бувавши далі Польщі, так Віталік знає як в Африці. Ну віталіку можна, з його дипломом і 8 останніх років в ірпінській келії без соціалізації, від нього багато і не очікуєш.
Hotab
 
Повідомлень: 10653
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:38

  Hotab написав:

потому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических


Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.

Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там.
Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають?
Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4540
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:45

  antey1969 написав:Сегодня сбили 8 из 37. Похоже у нас начинаются проблемы с ПВО из-за нехватки ракет.

Ракети для ППО теж не дешеве задоволення особливо для Patriot.
Наприклад. Атака 29.12.2023
Масована атака по Україні коштувала Росії 1,27 мільярда доларів
https://www.village.com.ua/village/busi ... iv-dolariv

Тому для України відбиття цих атак теж коштує дуже дорого, це якщо брати до уваги тільки про зброю. Мовчу про руйнуваня та людські втрати..
maza5
 
Повідомлень: 394
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:05

  fler написав:
  Hotab написав:

потому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических


Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.

Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там.
Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають?
Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.

Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються. Простіше сидіти на допомозі чим працювати.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:09

  maza5 написав:
  antey1969 написав:Сегодня сбили 8 из 37. Похоже у нас начинаются проблемы с ПВО из-за нехватки ракет.

Ракети для ППО теж не дешеве задоволення особливо для Patriot.
Наприклад. Атака 29.12.2023
Масована атака по Україні коштувала Росії 1,27 мільярда доларів
https://www.village.com.ua/village/busi ... iv-dolariv

Тому для України відбиття цих атак теж коштує дуже дорого, це якщо брати до уваги тільки про зброю. Мовчу про руйнуваня та людські втрати..

Ещё 20 ракет "не досягли цілей внаслідок роботи РЕБ"
Пишут воздушные силы
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:11

Vadim_ ,

Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються. Ростіше сидіти на допомозі чим працювати.


Ну так саме ті, хто зараз ВЖЕ працює, в більшості залишаться. Вони вже адаптовані. А ті, хто на виплатах, просто чекають коли їх під жопу штовхнуть додому. Це пасивна маса. Всюди, в будь-якій країні. Вони все ж більшість з 8 млн (я приймаю цю цифру, бо це не принципово зараз)
Виключно серед моїх знайомих (або про кого я чув) .
20% налаштовані триматись там і залишатись. Вже навчаються і працюють, 10% працюють, але потім хотіли б повернутись. Вже з мовою (англ) і досвідом роботи. (Але можливо і н повернуться).
70% сидять бо «мені з дитиною дають стільки, що краще бути там». Ясно що вони всі назад. Якщо мужика не знайдуть.
Hotab
 
Повідомлень: 10653
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:19

  Vadim_ написав:
  fler написав:Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там.
Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають?
Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.

Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються

Це зрозуміло, але ж тут деякі вважають, що з 8 млн. наших в ЄС ніхто не повернеться в Україну. Кажу про те, що далеко не всі зможуть влаштуватися на роботу (щоб залишитися в ЄС), тому багатьом доведеться повертатись в Україну після закінчення "пільгового періоду".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4540
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:20

  fler написав:
  adeges написав:
  Hotab написав:Мета стояти стільки, щоб від нас від*бались. Це велика ціна? Пропонуйте свій варіант.


Тобто коли через 7 років та мінус всього 1.5 млн чоловіків, 1+ млн покалічених, і ми залишимся на поточних позиціях, то вже перемога?


Поточні позиції через 7 років виглядають краще, ніж підписати "мир" зараз і через 7 років втратити країну повністю. Нє?


Хто говорив про мир? Тільки кордони 1991 року, тільки хард кор!

Проте, якщо ви про це чомусь згадали, то дозвольте запитати: тобто війна 7 років мінус 2.5 млн чоловіків як санітарні втрати, розвалена вщент економіка і поточна лінія розмежування - це краще, ніж "мир" ( в лапках, бо це щось дуже бридке, дуже непристойне, дуже шкідливе, про що у шановній спільноті говорити не можна) і така лінія розмежування через 7 років? Я все правильно зрозумів?
adeges
 
Повідомлень: 4505
З нами з: 14.03.06
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:деякі вважають, що з 8 млн. наших в ЄС ніхто не повернеться в Україну.

повернуться ледарі, халявщики, пенсіонери. Поїдуть* трудяги і молодь.
* якщо тут не створять нормальних умов проживання, зокрема ЗП.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 29.07.22
Подякував: 353 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:25

adeges ,

мир" ( в лапках, бо це щось дуже бридке, дуже непристойне, дуже шкідливе, про що у шановній спільноті говорити не можна) і така лінія розмежування через 7 років? Я все правильно зрозумів?


Та не стидайтесь , кажіть який саме мир ви хочете, які умови вас влаштують, та чи пропонують вам (нам) такі умови. А то для вас все що є погано, а як виглядає гарне , то ви казати не хочете :mrgreen:


* якщо тут не створять нормальних умов проживання, зокрема ЗП.


Нажаль згідний. Це десь 1-2 млн .. Враховуючи , що це ті, у кого є і гроші, і нерухомість, будемо ми після війни сипатись . І в цінах на нерухомість, і в багато чому ще.
Hotab
 
Повідомлень: 10653
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 62976298629963006301>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 157165
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 545826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 18888
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.