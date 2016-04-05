Хотаб ви дійсно кадровий військовий України?? Що не знаєте як в Україні все працює??
Ну якщо вам легше, то льотчики лише номінально військові Справжні військові до мізків в авіації не уживаються. Що «в Україні працює»? Що ви маєте на увазі?
Поэтому он выбрал Африку, там все такие. Кирзачом в спину вместо спасиба.
Як муха постійно розказує про життя у всіх країнах світу, не бувавши далі Польщі, так Віталік знає як в Африці. Ну віталіку можна, з його дипломом і 8 останніх років в ірпінській келії без соціалізації, від нього багато і не очікуєш.
потому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических
Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.
Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там. Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають? Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.
потому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических
Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.
Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там. Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають? Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.
Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються. Простіше сидіти на допомозі чим працювати.
Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються. Ростіше сидіти на допомозі чим працювати.
Ну так саме ті, хто зараз ВЖЕ працює, в більшості залишаться. Вони вже адаптовані. А ті, хто на виплатах, просто чекають коли їх під жопу штовхнуть додому. Це пасивна маса. Всюди, в будь-якій країні. Вони все ж більшість з 8 млн (я приймаю цю цифру, бо це не принципово зараз) Виключно серед моїх знайомих (або про кого я чув) . 20% налаштовані триматись там і залишатись. Вже навчаються і працюють, 10% працюють, але потім хотіли б повернутись. Вже з мовою (англ) і досвідом роботи. (Але можливо і н повернуться). 70% сидять бо «мені з дитиною дають стільки, що краще бути там». Ясно що вони всі назад. Якщо мужика не знайдуть.
fler написав:Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там. Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають? Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.
Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються
Це зрозуміло, але ж тут деякі вважають, що з 8 млн. наших в ЄС ніхто не повернеться в Україну. Кажу про те, що далеко не всі зможуть влаштуватися на роботу (щоб залишитися в ЄС), тому багатьом доведеться повертатись в Україну після закінчення "пільгового періоду".
Hotab написав:Мета стояти стільки, щоб від нас від*бались. Це велика ціна? Пропонуйте свій варіант.
Тобто коли через 7 років та мінус всього 1.5 млн чоловіків, 1+ млн покалічених, і ми залишимся на поточних позиціях, то вже перемога?
Поточні позиції через 7 років виглядають краще, ніж підписати "мир" зараз і через 7 років втратити країну повністю. Нє?
Хто говорив про мир? Тільки кордони 1991 року, тільки хард кор!
Проте, якщо ви про це чомусь згадали, то дозвольте запитати: тобто війна 7 років мінус 2.5 млн чоловіків як санітарні втрати, розвалена вщент економіка і поточна лінія розмежування - це краще, ніж "мир" ( в лапках, бо це щось дуже бридке, дуже непристойне, дуже шкідливе, про що у шановній спільноті говорити не можна) і така лінія розмежування через 7 років? Я все правильно зрозумів?