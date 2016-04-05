Додано: Суб 13 січ, 2024 13:11



Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються. Ростіше сидіти на допомозі чим працювати.





Ну так саме ті, хто зараз ВЖЕ працює, в більшості залишаться. Вони вже адаптовані. А ті, хто на виплатах, просто чекають коли їх під жопу штовхнуть додому. Це пасивна маса. Всюди, в будь-якій країні. Вони все ж більшість з 8 млн (я приймаю цю цифру, бо це не принципово зараз)Виключно серед моїх знайомих (або про кого я чув) .20% налаштовані триматись там і залишатись. Вже навчаються і працюють, 10% працюють, але потім хотіли б повернутись. Вже з мовою (англ) і досвідом роботи. (Але можливо і н повернуться).70% сидять бо «мені з дитиною дають стільки, що краще бути там». Ясно що вони всі назад. Якщо мужика не знайдуть.