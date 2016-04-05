maza5 написав:ЯКому відомству підпорядковується ТЦК? Історію коли коп застрелив "порушника " пам'ятаєте. Тоді було срача чи мав він права і при яких умовах мав право застосовувати зброю Тепер конкретне ПИТАННЯ, тцк ходить зі зброєю. Якщо ТЦК завалить цивільну особу. То тоді по яким положенням він може застосовувати і на яких підставах.
ТЦК підпорядковується оперативним командуванням. Ті Генеральному Штабу, ГК. Узгоджує свою роботу з МОУ.
Порядок застосування зброї всл ТЦК такий же самий, як і на загальних підставах будь-яким всл поза зоною бойових дій:
з метою індивідуальної самооборони та оборони (захисту життя і здоров’я інших осіб, охорони об’єктів) від 1) озброєного нападу та/ або 2) від нападу групи осіб, який становить реальну загрозу для життя і здоров’я всл або інших осіб.
Під “нападом” в даному випадку розуміються раптові насильницькі дії або загроза таких дій, під час яких всл або іншим особам може бути заподіяна смерть або тілесні ушкодження.
Під “озброєним” нападом в даному випадку розуміється наявність у нападника вогнепальної або холодної зброї (ніж, кастет тощо), або предметів спеціально пристосованих чи-то заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (наприклад, арматура, битка тощо).
Знаю, у вас мабуть нема відповідей, вас ще тоді не було на світі ) Просто ви так впевнено згадали Афганістан, що я подумав, що ви на цьому добре знаєтесь...
Ні ви , ні я не знаєте ціну на нафту в 24-25 роках. Крім того, витрати кацапії (плтребляцтво) зараз зовсім не ті, що були в ссср, коли радянська пралка на 20 років, а не імпортна на 5. В будь-якому раді, позитивні сценарії існують. Вони можуть справдитись, а може ні. Ви впевнені що ні, але все одно не пропонуєте альтернативу.
Є добрі сценарії. Я певен. Я постійно читаю, як люди виграють мільйони у лотерею. Тобто виграш у лотереї - це майже певність. Для переможців.
Я десь ще чув, що поки товстий схудне, то худий здохне.
І нарешті, Європа дуже втомилась від нахабності українських емігрантів, від необхідності витрачати на них гроші, які в Європі витрачаються і створюють додатковий попит. І марить про можливість викинути їх назад. У той же час, Європа дуже хоче фінансувати військову і економічну допомогу Україні, яка витрачається в Україні. Я чув, що не менше 7 років будуть підтримувати. Але поганий орбан не дозволяє. А США взагалі - до перемоги обіцяють. Але погані республіканці більше не люблять мексиканців
потому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических
Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.
Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там. Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають? Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.
>>> Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло у вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.
>>> що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати в смысле? -- я ровно это и говорю: "у вас" граждане = собственность государства. И уже был один законопроект -- и после военного положения кордоны оставить закрытыми
>>> Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть пенсы? -- а они тут при чем???
fler написав:Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там. Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають? Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.
Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються
Це зрозуміло, але ж тут деякі вважають, що з 8 млн. наших в ЄС ніхто не повернеться в Україну. Кажу про те, що далеко не всі зможуть влаштуватися на роботу (щоб залишитися в ЄС), тому багатьом доведеться повертатись в Україну після закінчення "пільгового періоду".
>>> але ж тут деякі вважають, що з 8 млн. наших в ЄС ніхто не повернеться в Україну деякі вважають, что кто-то, конечно, вернется. Но через 7 лет (как тут некоторые пишут) процент этих "кто-то" будет на уровне хорошо если 10ти...
До речі, є навіть отаке: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 10 жовтня 2018 р. № 828 Київ Про затвердження Порядку застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/828-2018-п#Text
Чим гарний форум -- навіть думки не було, що є отаке визначення.