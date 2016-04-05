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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6298629963006301>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:29

  maza5 написав:ЯКому відомству підпорядковується ТЦК?
Історію коли коп застрелив "порушника " пам'ятаєте. Тоді було срача чи мав він права і при яких умовах мав право застосовувати зброю
Тепер конкретне ПИТАННЯ, тцк ходить зі
зброєю. Якщо ТЦК завалить цивільну особу.
То тоді по яким положенням він може застосовувати і на яких підставах.

ТЦК підпорядковується оперативним командуванням. Ті Генеральному Штабу, ГК. Узгоджує свою роботу з МОУ.

Порядок застосування зброї всл ТЦК такий же самий, як і на загальних підставах будь-яким всл поза зоною бойових дій:

з метою індивідуальної самооборони та оборони (захисту життя і здоров’я інших осіб, охорони об’єктів) від 1) озброєного нападу та/ або 2) від нападу групи осіб, який становить реальну загрозу для життя і здоров’я всл або інших осіб.

Під “нападом” в даному випадку розуміються раптові насильницькі дії або загроза таких дій, під час яких всл або іншим особам може бути заподіяна смерть або тілесні ушкодження.

Під “озброєним” нападом в даному випадку розуміється наявність у нападника вогнепальної або холодної зброї (ніж, кастет тощо), або предметів спеціально пристосованих чи-то заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (наприклад, арматура, битка тощо).
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:32

  Hotab написав:і 8 останніх років в ірпінській келії без соціалізації,
гугли алекситимия
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:32

  Hotab написав:adeges ,

Знаю, у вас мабуть нема відповідей, вас ще тоді не було на світі ) Просто ви так впевнено згадали Афганістан, що я подумав, що ви на цьому добре знаєтесь...


Ні ви , ні я не знаєте ціну на нафту в 24-25 роках. Крім того, витрати кацапії (плтребляцтво) зараз зовсім не ті, що були в ссср, коли радянська пралка на 20 років, а не імпортна на 5.
В будь-якому раді, позитивні сценарії існують. Вони можуть справдитись, а може ні. Ви впевнені що ні, але все одно не пропонуєте альтернативу.


Є добрі сценарії. Я певен. Я постійно читаю, як люди виграють мільйони у лотерею. Тобто виграш у лотереї - це майже певність. Для переможців.

Я десь ще чув, що поки товстий схудне, то худий здохне.

І нарешті, Європа дуже втомилась від нахабності українських емігрантів, від необхідності витрачати на них гроші, які в Європі витрачаються і створюють додатковий попит. І марить про можливість викинути їх назад. У той же час, Європа дуже хоче фінансувати військову і економічну допомогу Україні, яка витрачається в Україні. Я чув, що не менше 7 років будуть підтримувати. Але поганий орбан не дозволяє. А США взагалі - до перемоги обіцяють. Але погані республіканці більше не люблять мексиканців
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:32

  fler написав:
  Hotab написав:

потому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических


Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.

Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там.
Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають?
Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.

>>> Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло
у вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.

>>> що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати
в смысле? -- я ровно это и говорю: "у вас" граждане = собственность государства. И уже был один законопроект -- и после военного положения кордоны оставить закрытыми :roll:

>>> Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть
пенсы? -- а они тут при чем??? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:35

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:і 8 останніх років в ірпінській келії без соціалізації,
гугли алекситимия

Вашій увазі Віталік , який «я Хотаба не читаю».
Ну коли дівчата так себе ведуть, то ок. Хоча… може… та не може бути!
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:36

adeges , приходьте коли крїм сарказму будуть реальні пропозиції.

_hunter ,

вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.


А є хоч якийсь пруфєц?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:37

  fler написав:
  Vadim_ написав:
  fler написав:Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там.
Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають?
Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.

Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються

Це зрозуміло, але ж тут деякі вважають, що з 8 млн. наших в ЄС ніхто не повернеться в Україну. Кажу про те, що далеко не всі зможуть влаштуватися на роботу (щоб залишитися в ЄС), тому багатьом доведеться повертатись в Україну після закінчення "пільгового періоду".

>>> але ж тут деякі вважають, що з 8 млн. наших в ЄС ніхто не повернеться в Україну
деякі вважають, что кто-то, конечно, вернется. Но через 7 лет (как тут некоторые пишут) процент этих "кто-то" будет на уровне хорошо если 10ти...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:37

До речі, є навіть отаке:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 жовтня 2018 р. № 828
Київ
Про затвердження Порядку застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/828-2018-п#Text

Чим гарний форум -- навіть думки не було, що є отаке визначення.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:38

  Hotab написав:adeges ,

мир" ( в лапках, бо це щось дуже бридке, дуже непристойне, дуже шкідливе, про що у шановній спільноті говорити не можна) і така лінія розмежування через 7 років? Я все правильно зрозумів?


Та не стидайтесь , кажіть який саме мир ви хочете, які умови вас влаштують, та чи пропонують вам (нам) такі умови. А то для вас все що є погано, а як виглядає гарне , то ви казати не хочете :mrgreen:



Я не знаю, що таке "мир". Це fler про "мир" писала, вона знає, чому це непристойно.

Я подивився у словник. Що таке мир. Це коли нема війни. Нема бойових дій. Це думаю головна умова стану, який можна назвати миром
Востаннє редагувалось adeges в Суб 13 січ, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:39

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:деякі вважають, що з 8 млн. наших в ЄС ніхто не повернеться в Україну.

повернуться ледарі, халявщики, пенсіонери. Поїдуть* трудяги і молодь.
* якщо тут не створять нормальних умов проживання, зокрема ЗП.

да, ровно про это же и пишу.
При этом: "якщо тут не створять" -- вопросы "а как, хоты бы в теории, это может произойти?" на этой ветке почему-то трут...
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