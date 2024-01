Додано: Суб 13 січ, 2024 13:46

Hotab написав: adeges , приходьте коли крїм сарказму будуть реальні пропозиції.



, приходьте коли крїм сарказму будуть реальні пропозиції.

Нарешті ми перейшли від обговорення проблеми до обговорення моєї особистості.Why don't you stop telling me when I should come by and I won't be telling you where you should go with this advice?