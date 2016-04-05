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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62996300630163026303 ... 6306>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:44

  Hotab написав:_hunter ,

вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.


А є хоч якийсь пруфєц?

ну хотя бы вот:
Опрос "Военные беженцы из Украины. Год в Польше" провели платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши.

Оказалось, что 84% трудоспособных украинцев, выехавших в Польшу из-за войны, уже трудоустроились в этой стране. При чем в первый месяц работу нашли 27% беженцев, а 34% людей начали работать в течение 3 месяцев.

https://www.rbc.ua/ukr/travel/gotovi-es ... 80251.html

ну и как и у вас -- "по результатам опроса круга общения" :lol: -- но, похоже, что мы в разных кругах общаемся -- раз результаты настолько отличаются :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:46

  Hotab написав:adeges , приходьте коли крїм сарказму будуть реальні пропозиції.



Нарешті ми перейшли від обговорення проблеми до обговорення моєї особистості.

Why don't you stop telling me when I should come by and I won't be telling you where you should go with this advice?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:50

_hunter , по саме Польщі, яка не особливо жалує шарою для ледарів , повірю. По наприклад Німеччині - ні.

Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення.
Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загального числа), Польща (960 620; 22,7%) і Чехія (364 450; 8,6%).

https://www.unian.ua/world/ukrajinski-b ... 80807.html



Тобто серед «поляків» так, більшість залишиться. А серед німців - ні.
Ви все ще вірите, що більше 1-2 млн залишиться там?
І може не настільки різне коло спілкування, як ви не вмієте рахувати? :mrgreen:

Нарешті ми перейшли від обговорення проблеми до обговорення моєї особистості.


Дратуті. Як би вам не хотілось, а я не питаю у вас де ви і чому не на фронті. Бо предмет розмови інший.
Просто ви не даєте жодних відповідей, лише пробуєте мої критикувати. Мені таке не цікаво, бо не конструктивно.

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:охоже, что мы в разных кругах общаемся --
его круг африканцы с которыми он общается жестами, зато чужую социализацию он обсосать не против.

Про обсасывание твоей социализации «ты вообще не должен был знать», так как обещал не читать :D

Да, в Африке хорошо общаться с бывшими англ колониями. С французскими сложно, они не знают англ. Но авиаперсонал все же обязаны знать и знают. С ними не сложно.
_hunter ,

ну и как и у вас -- "по результатам опроса круга общения" :lol: -- но, похоже, что мы в разных кругах общаемся -- раз результаты настолько отличаются :roll:


Тут даже бесспорно. В моем кругУ есть как бездельники, так ойтишники до 30 лет, но уже зарабатывающие 5+ куя.
У вас однозначно свой, и тут нет места для ржача.
Кстати, мой хороший приятель ойтишник «до выяснения» с новым законом выехал пока в Польшу. У него с детства там по здоровью есть что-то, он всю войну ездил законно.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 14:18, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:52

  Hotab написав:Vadim_ ,

Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються. Ростіше сидіти на допомозі чим працювати.


Ну так саме ті, хто зараз ВЖЕ працює, в більшості залишаться. Вони вже адаптовані. А ті, хто на виплатах, просто чекають коли їх під жопу штовхнуть додому. .

Міркую що 99,99% , вони порівняли реалії тут і там і в контексті йобну того сусіда зробили вибір.
А пересічні які не змогли адаптуватися , казнокради і батальон Монако повернуться
п.с. хоча , ймовірно казнокради повернулись через тиждень/місяць , так как свято место не терпит пустоты, займут , хрен потом втиснишься
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 13 січ, 2024 13:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:53

  _hunter написав:у вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.

Та невже?))
Станом на 30 листопада 2023р 4,27 млн.українців отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Приблизний розподіл: жінки - 46,3%, діти - 33,3%, чоловіки - 20,4%.
Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють? (Риторичне)

  _hunter написав:пенсы? -- а они тут при чем??? :shock:

Пенси у вас не люди чи шо?)) Ви ж нам співаєте, що виїдуть майже ВСІ. Пенси - численна категорія зараз. Багато з них немічні, потребують догляду, тому з ними лишаються їх діти/родичі.

ПС. Вчора у Києві був прем'єр Британії Сунак. Сьогодні приїхав до Києва голова МЗС Франції. Найближчими днями планує приїхати прем'єр Польщі Туск. Що відбувається? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:12

  adeges написав:Я не знаю, що таке "мир".

Інша справа "рузьке мір", правда?)) Тому про "мир" ви полізли шукати у словнику... Добре, що хоч розумієте, що це не одне й те саме.

  adeges написав:Я подивився у словник. Що таке мир. Це коли нема війни. Нема бойових дій. Це думаю головна умова стану, який можна назвати миром

Залишилося з'ясувати, на яких умовах це можливо зараз в Україні, тоді можливо дійде, чому Флер проти такого "миру" і бере його в лапки.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:15

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:деякі вважають, що з 8 млн. наших в ЄС ніхто не повернеться в Україну.

повернуться ледарі, халявщики, пенсіонери. Поїдуть* трудяги і молодь.
* якщо тут не створять нормальних умов проживання, зокрема ЗП.

Не повернуться халявщики тут халяви не буде. Якщо кордони не закриють виїде ще купа народу. І вже не в пустоту а до родичів і знайомих.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:17

  flyman написав:
  холява написав:
  холява написав:Я вибачаюсь , так а чому ви спочатку це не написали ?
Ви ж почали з інших закликів .

Бо ні я ні 99% тиловиків не будуть вимагати того, що погіршить наше становище. Саме тому ініціатива має йти від тих патріотів, які вже на фронті.


Я знову вибачаюсь , так а що пишуть війскові ?
Всі пишуть про то що невистачає людей .
Все .
А ім у відповідь пишуть , покажіть закон по якому я повинен служити .
І приводять 123 999 своіх доводів чому він не повинен з риском для свого життя щось робити .
Чому же ви тут не взиваєте до всебічного захисту Батьківщини ?

Решта силивоків для чого служили у армії, щоб набрати непридатних комісованих чмобіків для утилізації баласту?
Хотаб каже, що буде підклеювати сітківку універсальним клеєм, виправляти плоскостопіє кирзачами, лічити скаліоз 7кг броніком і т.д. методами народноармійської терапії (лікувальними звіздюлями)[/quote]

Флай , я завжди читав вас і з повагою ставлюсь до вас .
Хоча ви і коротко відповідаете але завжди влучно і з почуттям гумору .... а це так для мене важливо .

Хоттабыч не вибрав особисто вас , а вибрав тіх , хто під будь яким випадком , а ні за жадних підстав , не бажають ризикувати своім здоровлям заради а нібудь чого .
Все дуже просто, довєдіть що не взмозі виконувати обов,язки офіціально і все !
Ніяких запитань .
Я ж писав , що є відсоток дійсно хворих , але ж не такі як бажають видати .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:23

холява , мені доречі теж незрозуміла істерика Флумана. Ти знаєш, що без сітківки, ну лежи собі в підвалі, тобі нічого не загрожує. Але ж ні. Щось хвилює. Може там нормально підклеєна сітківка? Не треба ПВА на ВЛК?
Новий закон покаже хто де какав.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:23

  Hotab написав:_hunter , по саме Польщі, яка не особливо жалує шарою для ледарів , повірю. По наприклад Німеччині - ні.

Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення.
Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загального числа), Польща (960 620; 22,7%) і Чехія (364 450; 8,6%).

https://www.unian.ua/world/ukrajinski-b ... 80807.html



Тобто серед «поляків» так, більшість залишиться. А серед німців - ні.
Ви все ще вірите, що більше 1-2 млн залишиться там?

С Германией все интересно... -- они реально большие (по сравнению с тем, что мигрант "без языка" может получать) деньги дают "на шарик" -- посмотрим что будет через пару/тройку месяцев: они там серьезно за "халявщиков" браться собрались.

>>> Ви все ще вірите, що більше 1-2 млн залишиться там?
через 7 лет? :wink:
при этом: вы же про "нац. стратегию доходов" слышали? -- про последний прикол с автоблокировками я даже не вспоминаю... -- такое ощущение, что Уряд взял курс на выдавливание из страны всех мало-мальски "экономически активных" граждан...
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