вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.
А є хоч якийсь пруфєц?
ну хотя бы вот:
Опрос "Военные беженцы из Украины. Год в Польше" провели платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши.
Оказалось, что 84% трудоспособных украинцев, выехавших в Польшу из-за войны, уже трудоустроились в этой стране. При чем в первый месяц работу нашли 27% беженцев, а 34% людей начали работать в течение 3 месяцев.
_hunter , по саме Польщі, яка не особливо жалує шарою для ледарів , повірю. По наприклад Німеччині - ні.
Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення. Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загального числа), Польща (960 620; 22,7%) і Чехія (364 450; 8,6%).
Тобто серед «поляків» так, більшість залишиться. А серед німців - ні. Ви все ще вірите, що більше 1-2 млн залишиться там? І може не настільки різне коло спілкування, як ви не вмієте рахувати?
Нарешті ми перейшли від обговорення проблеми до обговорення моєї особистості.
Дратуті. Як би вам не хотілось, а я не питаю у вас де ви і чому не на фронті. Бо предмет розмови інший. Просто ви не даєте жодних відповідей, лише пробуєте мої критикувати. Мені таке не цікаво, бо не конструктивно.
vitaliiangel написав:
_hunter написав:охоже, что мы в разных кругах общаемся --
его круг африканцы с которыми он общается жестами, зато чужую социализацию он обсосать не против.
Про обсасывание твоей социализации «ты вообще не должен был знать», так как обещал не читать
Да, в Африке хорошо общаться с бывшими англ колониями. С французскими сложно, они не знают англ. Но авиаперсонал все же обязаны знать и знают. С ними не сложно. _hunter ,
ну и как и у вас -- "по результатам опроса круга общения" -- но, похоже, что мы в разных кругах общаемся -- раз результаты настолько отличаются
Тут даже бесспорно. В моем кругУ есть как бездельники, так ойтишники до 30 лет, но уже зарабатывающие 5+ куя. У вас однозначно свой, и тут нет места для ржача. Кстати, мой хороший приятель ойтишник «до выяснения» с новым законом выехал пока в Польшу. У него с детства там по здоровью есть что-то, он всю войну ездил законно.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 14:18, всього редагувалось 4 разів.
Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються. Ростіше сидіти на допомозі чим працювати.
Ну так саме ті, хто зараз ВЖЕ працює, в більшості залишаться. Вони вже адаптовані. А ті, хто на виплатах, просто чекають коли їх під жопу штовхнуть додому. .
Міркую що 99,99% , вони порівняли реалії тут і там і в контексті йобну того сусіда зробили вибір. А пересічні які не змогли адаптуватися , казнокради і батальон Монако повернуться п.с. хоча , ймовірно казнокради повернулись через тиждень/місяць , так как свято место не терпит пустоты, займут , хрен потом втиснишься
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 13 січ, 2024 13:58, всього редагувалось 3 разів.
_hunter написав:у вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.
Та невже?)) Станом на 30 листопада 2023р 4,27 млн.українців отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Приблизний розподіл: жінки - 46,3%, діти - 33,3%, чоловіки - 20,4%. Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють? (Риторичне)
_hunter написав:пенсы? -- а они тут при чем???
Пенси у вас не люди чи шо?)) Ви ж нам співаєте, що виїдуть майже ВСІ. Пенси - численна категорія зараз. Багато з них немічні, потребують догляду, тому з ними лишаються їх діти/родичі.
ПС. Вчора у Києві був прем'єр Британії Сунак. Сьогодні приїхав до Києва голова МЗС Франції. Найближчими днями планує приїхати прем'єр Польщі Туск. Що відбувається?
холява написав:Я вибачаюсь , так а чому ви спочатку це не написали ? Ви ж почали з інших закликів .
Бо ні я ні 99% тиловиків не будуть вимагати того, що погіршить наше становище. Саме тому ініціатива має йти від тих патріотів, які вже на фронті.
Я знову вибачаюсь , так а що пишуть війскові ? Всі пишуть про то що невистачає людей . Все . А ім у відповідь пишуть , покажіть закон по якому я повинен служити . І приводять 123 999 своіх доводів чому він не повинен з риском для свого життя щось робити . Чому же ви тут не взиваєте до всебічного захисту Батьківщини ?
Решта силивоків для чого служили у армії, щоб набрати непридатних комісованих чмобіків для утилізації баласту? Хотаб каже, що буде підклеювати сітківку універсальним клеєм, виправляти плоскостопіє кирзачами, лічити скаліоз 7кг броніком і т.д. методами народноармійської терапії (лікувальними звіздюлями)[/quote]
Флай , я завжди читав вас і з повагою ставлюсь до вас . Хоча ви і коротко відповідаете але завжди влучно і з почуттям гумору .... а це так для мене важливо .
Хоттабыч не вибрав особисто вас , а вибрав тіх , хто під будь яким випадком , а ні за жадних підстав , не бажають ризикувати своім здоровлям заради а нібудь чого . Все дуже просто, довєдіть що не взмозі виконувати обов,язки офіціально і все ! Ніяких запитань . Я ж писав , що є відсоток дійсно хворих , але ж не такі як бажають видати .
холява , мені доречі теж незрозуміла істерика Флумана. Ти знаєш, що без сітківки, ну лежи собі в підвалі, тобі нічого не загрожує. Але ж ні. Щось хвилює. Може там нормально підклеєна сітківка? Не треба ПВА на ВЛК? Новий закон покаже хто де какав.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:_hunter , по саме Польщі, яка не особливо жалує шарою для ледарів , повірю. По наприклад Німеччині - ні.
Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення. Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загального числа), Польща (960 620; 22,7%) і Чехія (364 450; 8,6%).
Тобто серед «поляків» так, більшість залишиться. А серед німців - ні. Ви все ще вірите, що більше 1-2 млн залишиться там?
С Германией все интересно... -- они реально большие (по сравнению с тем, что мигрант "без языка" может получать) деньги дают "на шарик" -- посмотрим что будет через пару/тройку месяцев: они там серьезно за "халявщиков" браться собрались.
>>> Ви все ще вірите, що більше 1-2 млн залишиться там? через 7 лет? при этом: вы же про "нац. стратегию доходов" слышали? -- про последний прикол с автоблокировками я даже не вспоминаю... -- такое ощущение, что Уряд взял курс на выдавливание из страны всех мало-мальски "экономически активных" граждан...