RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 63006301630263036304 ... 6306>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:24

Цікаві діалоги:

Одні питають: так скільки ви згодні заплатити заради того, щоб не йти на поступки, які вас не влаштовують (тобто на (тимчасову?) здачу територій)?

Другі - так скільки ви згодні поступитися заради того, щоб отримати умови, які вас влаштовують (тобто паузу у бойових діях)?

Єдине що однакове у відповідях обох сторін опонентам -- наслідки вашої позиції (пропозицій) будуть катастрофічними.
detroytred
 
Повідомлень: 27602
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:26

  fler написав:
  adeges написав:Я не знаю, що таке "мир".

Інша справа "рузьке мір", правда?)) Тому про "мир" ви полізли шукати у словнику... Добре, що хоч розумієте, що це не одне й те саме.

  adeges написав:Я подивився у словник. Що таке мир. Це коли нема війни. Нема бойових дій. Це думаю головна умова стану, який можна назвати миром

Залишилося з'ясувати, на яких умовах це можливо зараз в Україні, тоді можливо дійде, чому Флер проти такого "миру" і бере його в лапки.


Звичайно, коли суттєва частина суспільства - абонентів телемарафону- проти будь яких домовленостей, і слово мир є для них лайливим, то ми не дізнаємось про те, що в нього можна вкласти.

Наприклад fler не може пояснити, чому для неї мир - погано. Вона не знає, на яких умовах він можливий. Але зась. Краще 2.5 млн українців за 7 років покласти. Щоб бути там, де ми вже сьогодні

Шкода, що розуміння того, що будь яка війна закінчується миром, прийде на декілька сотен тисяч загиблих пізніше. Але невідворотьо прийде, і коли переважна частина суспільства захоче миру, він настане. Але умови того миру можуть бути гіршими, ніж миру сьогодні. На додачу до втрачених життів
adeges
 
Повідомлень: 4506
З нами з: 14.03.06
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:27

_hunter , чтоб кто-то выдавился, надо еще основания. А граница счас работают знаете как?
Авиаперсонал не выпускают, хотя полный пакет доков , согласно постановы кму . Моряки тоже в стэндбае. То есть бабушка приехала.
Я не сторонник беззакония. Но и наебывать государство тоже не очень. Какое бы оно ни было. Просто другого нет. И русня лучшего не несет.
Hotab
 
Повідомлень: 10663
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:28

  fler написав:
  _hunter написав:у вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.

Та невже?))
Станом на 30 листопада 2023р 4,27 млн.українців отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Приблизний розподіл: жінки - 46,3%, діти - 33,3%, чоловіки - 20,4%.
Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють? (Риторичне)

  _hunter написав:пенсы? -- а они тут при чем??? :shock:

Пенси у вас не люди чи шо?)) Ви ж нам співаєте, що виїдуть майже ВСІ. Пенси - численна категорія зараз. Багато з них немічні, потребують догляду, тому з ними лишаються їх діти/родичі.

>>> Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють?
вы такое словно как "дет-садик" слышали? (Риторичне)
Так же они объединяются в групки по уходу за детьми...

>>> Пенси у вас не люди чи шо?)) Ви ж нам співаєте, що виїдуть майже ВСІ
согласен -- мой косяк: забыл с кем разговариваю... "виїдуть майже ВСІ экономически активные" -- балласт, естественно, останется Украине.
_hunter
 
Повідомлень: 7473
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:30

  Hotab написав:холява , мені доречі теж незрозуміла істерика Флумана. Ти знаєш, що без сітківки, ну лежи собі в підвалі, тобі нічого не загрожує. Але ж ні. Щось хвилює. Може там нормально підклеєна сітківка? Не треба ПВА на ВЛК?
Новий закон покаже хто де какав.

У Флая глибина думки...

Навіть якщо й так, то він розуміє, що потім прийдуть і за тими, в кого проблема з сітківкою.
detroytred
 
Повідомлень: 27602
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:31

  Hotab написав:_hunter , чтоб кто-то выдавился, надо еще основания. А граница счас работают знаете как?
Авиаперсонал не выпускают, хотя полный пакет доков , согласно постановы кму . Моряки тоже в стэндбае. То есть бабушка приехала.
Я не сторонник беззакония. Но и наебывать государство тоже не очень. Какое бы оно ни было. Просто другого нет. И русня лучшего не несет.

Так в том-то и прикол: есть. -- вот только руку протяни -- и вот оно. :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7473
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:31

adeges , а вы все загадками))
Давайте я за вас скажу. Коль уж вы берётесь озвучить.

Вы бы хотели сейчас отдать что-то , чтобы это все остановить.
Но беда в том, что отдача вообще ничего нам не гарантирует.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10663
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:35

  _hunter написав:вот только руку протяни -- и вот оно.
протяни хотабам руку, сразу половину откусят
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21663
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2358 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:35

  fler написав:
  Hotab написав:

потому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических


Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.

Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там.
Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають?
Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.

можна кожен за себе буде вирішувати, вджобувати за копійки чи за єври, а не флери з хотабами (який чомусь за копійки не йде на фронт, а посилає непридатних),
до того ж в мене на фірмі клієнти не хочуть працювати із працівниками з України, так як ті не можуть виїхати навіть на в коротку бізнес поїздку.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33857
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:37

  Hotab написав:adeges , а вы все загадками))
Давайте я за вас скажу. Коль уж вы берётесь озвучить.

Вы бы хотели сейчас отдать что-то , чтобы это все остановить.
Но беда в том, что да велика вообще ничего нам не гарантирует.

Не аргумент.
Бо і відсутність зупинки теж нічого не гарантує.


Єдиним аргументом позиції не зупинятися, ні яких поступок - є те, що вона не передбачена законами. По закону повинні боротися з нападником... І все.

Але ПАП-то призупинив і нічо)))
detroytred
 
Повідомлень: 27602
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63006301630263036304 ... 6306>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, brazhny, Vadim_ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 157240
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 545902
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 18918
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10919)
13.01.2024 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.