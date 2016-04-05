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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:24
Цікаві діалоги:
Одні питають: так скільки ви згодні заплатити заради того, щоб не йти на поступки, які вас не влаштовують (тобто на (тимчасову?) здачу територій)?
Другі - так скільки ви згодні поступитися заради того, щоб отримати умови, які вас влаштовують (тобто паузу у бойових діях)?
Єдине що однакове у відповідях обох сторін опонентам -- наслідки вашої позиції (пропозицій) будуть катастрофічними.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:26
fler написав: adeges написав:
Я не знаю, що таке "мир".
Інша справа "рузьке мір", правда?)) Тому про "мир" ви полізли шукати у словнику... Добре, що хоч розумієте, що це не одне й те саме.
adeges написав:
Я подивився у словник. Що таке мир. Це коли нема війни. Нема бойових дій. Це думаю головна умова стану, який можна назвати миром
Залишилося з'ясувати, на яких умовах це можливо зараз в Україні, тоді можливо дійде, чому Флер проти такого "миру" і бере його в лапки.
Звичайно, коли суттєва частина суспільства - абонентів телемарафону- проти будь яких домовленостей, і слово мир є для них лайливим, то ми не дізнаємось про те, що в нього можна вкласти.
Наприклад fler не може пояснити, чому для неї мир - погано. Вона не знає, на яких умовах він можливий. Але зась. Краще 2.5 млн українців за 7 років покласти. Щоб бути там, де ми вже сьогодні
Шкода, що розуміння того, що будь яка війна закінчується миром, прийде на декілька сотен тисяч загиблих пізніше. Але невідворотьо прийде, і коли переважна частина суспільства захоче миру, він настане. Але умови того миру можуть бути гіршими, ніж миру сьогодні. На додачу до втрачених життів
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:27
_hunter , чтоб кто-то выдавился, надо еще основания. А граница счас работают знаете как?
Авиаперсонал не выпускают, хотя полный пакет доков , согласно постановы кму . Моряки тоже в стэндбае. То есть бабушка приехала.
Я не сторонник беззакония. Но и наебывать государство тоже не очень. Какое бы оно ни было. Просто другого нет. И русня лучшего не несет.
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Hotab
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:28
fler написав: _hunter написав:
у вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.
Та невже?))
Станом на 30 листопада 2023р 4,27 млн.українців отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Приблизний розподіл: жінки - 46,3%, діти - 33,3%, чоловіки - 20,4%.
Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють? (Риторичне)
_hunter написав:
пенсы? -- а они тут при чем???
Пенси у вас не люди чи шо?)) Ви ж нам співаєте, що виїдуть майже ВСІ. Пенси - численна категорія зараз. Багато з них немічні, потребують догляду, тому з ними лишаються їх діти/родичі.
>>> Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють?
вы такое словно как "дет-садик" слышали? (Риторичне)
Так же они объединяются в групки по уходу за детьми...
>>> Пенси у вас не люди чи шо?)) Ви ж нам співаєте, що виїдуть майже ВСІ
согласен -- мой косяк: забыл с кем разговариваю... "виїдуть майже ВСІ экономически активные" -- балласт, естественно, останется Украине.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:30
Hotab написав:холява
, мені доречі теж незрозуміла істерика Флумана. Ти знаєш, що без сітківки, ну лежи собі в підвалі, тобі нічого не загрожує. Але ж ні. Щось хвилює. Може там нормально підклеєна сітківка? Не треба ПВА на ВЛК?
Новий закон покаже хто де какав.
У Флая глибина думки...
Навіть якщо й так, то він розуміє, що потім прийдуть і за тими, в кого проблема з сітківкою.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:31
Hotab написав:_hunter
, чтоб кто-то выдавился, надо еще основания. А граница счас работают знаете как?
Авиаперсонал не выпускают, хотя полный пакет доков , согласно постановы кму . Моряки тоже в стэндбае. То есть бабушка приехала.
Я не сторонник беззакония. Но и наебывать государство тоже не очень. Какое бы оно ни было. Просто другого нет. И русня лучшего не несет.
Так в том-то и прикол: есть. -- вот только руку протяни -- и вот оно.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:31
adeges , а вы все загадками))
Давайте я за вас скажу. Коль уж вы берётесь озвучить.
Вы бы хотели сейчас отдать что-то , чтобы это все остановить.
Но беда в том, что отдача вообще ничего нам не гарантирует.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:35
_hunter написав:
вот только руку протяни -- и вот оно.
протяни хотабам руку, сразу половину откусят
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:35
fler написав: Hotab написав:
потому как 8 лямов украинцев -- УЖЕ в Европе -- без всяких мифических
Рівно до того моменту, поки тобі дають 500ойро і житло. Навіть для такого рівня життя в Україні треба пахати. То чому б не сидіти.
Хантер не розуміє, що кордони у нас відкриють не раніше того, як у ЄС припинять виплати та омріяне возз'єднання у більшості відбудеться тут, а не там.
Крім того, скільки з 11 млн. укр. пенсів хлинуть за кордон після його відкриття, якщо вони зараз туди не поспішають?
Ринок праці в ЄС не гумовий. 8 млн. українців вже зробили відчутний тиск на нього. Це означає, що іншим охочим дедалі важче буде влаштуватись на щось пристойне, а їхати туди, щоб вджобувати за копійки навряд чи багато людей захочуть, враховуючи здорожчання там житла.
можна кожен за себе буде вирішувати, вджобувати за копійки чи за єври, а не флери з хотабами (який чомусь за копійки не йде на фронт, а посилає непридатних),
до того ж в мене на фірмі клієнти не хочуть працювати із працівниками з України, так як ті не можуть виїхати навіть на в коротку бізнес поїздку.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 14:37
Hotab написав:adeges
, а вы все загадками))
Давайте я за вас скажу. Коль уж вы берётесь озвучить.
Вы бы хотели сейчас отдать что-то , чтобы это все остановить.
Но беда в том, что да велика вообще ничего нам не гарантирует.
Не аргумент.
Бо і відсутність зупинки теж нічого не гарантує.
Єдиним аргументом позиції не зупинятися, ні яких поступок - є те, що вона не передбачена законами. По закону повинні боротися з нападником... І все.
Але ПАП-то призупинив і нічо)))
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