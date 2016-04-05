_hunter написав:вот только руку протяни -- и вот оно.
протяни хотабам руку, сразу половину откусят
Я тебе скажу больше . Недалече тот момент , когда Хоттабы будут бить пистаки Виталикам. Сейчас я не ощущаю такого морального права. Почти год МЕНЯ защищают Успихи и Фризы. Но я предполагаю, что я вернусь в ЗСУ. Когда я увижу плюсы ДЛЯ ДЕРЖАВИ. И тогда таким как ты виталикам- карусельщикам- начужомкую_выезджанцам придется бить пистаки. И даже не надейся, что спрячешься.
flyman написав:можна кожен за себе буде вирішувати, вджобувати за копійки чи за єври, а не флери з хотабами (який чомусь за копійки не йде на фронт, а посилає непридатних), до того ж в мене на фірмі клієнти не хочуть працювати із працівниками з України, так як ті не можуть виїхати навіть на в коротку бізнес поїздку.
Теж доволі цікавий момент. Отже при совдепі теж хтось вирішував за когось, що для нього краще.
Як там у кіно постійно говорять: нехай я помилюсь, але це буде моя помилка. Це буде мій вибір.
Hotab написав:_hunter , по саме Польщі, яка не особливо жалує шарою для ледарів , повірю. По наприклад Німеччині - ні.
Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення. Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загального числа), Польща (960 620; 22,7%) і Чехія (364 450; 8,6%).
Тобто серед «поляків» так, більшість залишиться. А серед німців - ні. Ви все ще вірите, що більше 1-2 млн залишиться там? І може не настільки різне коло спілкування, як ви не вмієте рахувати?
Нарешті ми перейшли від обговорення проблеми до обговорення моєї особистості.
Дратуті. Як би вам не хотілось, а я не питаю у вас де ви і чому не на фронті. Бо предмет розмови інший. Просто ви не даєте жодних відповідей, лише пробуєте мої критикувати. Мені таке не цікаво, бо не конструктивно.
vitaliiangel написав:
_hunter написав:охоже, что мы в разных кругах общаемся --
его круг африканцы с которыми он общается жестами, зато чужую социализацию он обсосать не против.
Про обсасывание твоей социализации «ты вообще не должен был знать», так как обещал не читать
Да, в Африке хорошо общаться с бывшими англ колониями. С французскими сложно, они не знают англ. Но авиаперсонал все же обязаны знать и знают. С ними не сложно. _hunter ,
ну и как и у вас -- "по результатам опроса круга общения" -- но, похоже, что мы в разных кругах общаемся -- раз результаты настолько отличаются
Тут даже бесспорно. В моем кругУ есть как бездельники, так ойтишники до 30 лет, но уже зарабатывающие 5+ куя. У вас однозначно свой, и тут нет места для ржача. Кстати, мой хороший приятель ойтишник «до выяснения» с новым законом выехал пока в Польшу. У него с детства там по здоровью есть что-то, он всю войну ездил законно.
ухилянт, міг би бути оператором БПЛА, а "втік до вияснєніє", професійний воєнний теж шабашить на занзібарському фронті поки його захищають другосортні умовно придатні
_hunter написав:у вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.
Та невже?)) Станом на 30 листопада 2023р 4,27 млн.українців отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Приблизний розподіл: жінки - 46,3%, діти - 33,3%, чоловіки - 20,4%. Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють? (Риторичне)
_hunter написав:пенсы? -- а они тут при чем???
Пенси у вас не люди чи шо?)) Ви ж нам співаєте, що виїдуть майже ВСІ. Пенси - численна категорія зараз. Багато з них немічні, потребують догляду, тому з ними лишаються їх діти/родичі.
ПС. Вчора у Києві був прем'єр Британії Сунак. Сьогодні приїхав до Києва голова МЗС Франції. Найближчими днями планує приїхати прем'єр Польщі Туск. Що відбувається?
примушують до миру? чи до виборів/Конституції які на паузі?
ухилянт, міг би бути оператором БПЛА, а "втік до вияснєніє", професійний воєнний теж шабашить на занзібарському фронті поки його захищають другосортні умовно придатні
Це для чого ти умовно не придатний?? Для БПЛА? Більше ніж!! Глянь свою статистику за 3 роки по кількості. А я звичайно що можу і БПЛА, і навіть більше. Але де тут ти? Військовий обовʼязок всіх торкається.
_hunter написав:вот только руку протяни -- и вот оно.
протяни хотабам руку, сразу половину откусят
Я тебе скажу больше . Недалече тот момент , когда Хоттабы будут бить пистаки Виталикам. Сейчас я не ощущаю такого морального права. Почти год МЕНЯ защищают Успихи и Фризы. Но я предполагаю, что я вернусь в ЗСУ. Когда я увижу плюсы ДЛЯ ДЕРЖАВИ. И тогда таким как ты виталикам- карусельщикам- начужомкую_выезджанцам придется бить пистаки. И даже не надейся, что спрячешься.
Так я про це пару місяців тому написав. Що нема ніякого іншого варіанту, ніж хто кого зможе нахилити... От нема і все.
У військових - сила; у цивільних - влада і закон. Поки баланс. Але ситуація вимагає змін. А відповідальність жодна сторона не хоче брати на себе.
3) Скоро під продаж піде український чернозем. З 1 січня 2024 відкрили для юросіб...
ПС. Нажаль другого виходу немає. Якщо навіть після анексії в 2014 році, український уряд не спромігся зробити мобілізаційній облік військовозобов'язаних... То тільки зовнішній вплив та керування зможе зберегти ще якісь ресурси. А інвесторам вперше за все цікавлять природні ресурси.
Якщо запропонувати віддати в аренду окуповані росією землі в аренду американцям, як швидко ті землі перейдуть у власність до нового господаря) а? Ви ж там самі казали, що буде так як скажуть американці))
Hotab написав:я предполагаю, что я вернусь в ЗСУ. Когда я увижу плюсы ДЛЯ ДЕРЖАВИ. И тогда таким как ты виталикам- карусельщикам- начужомкую_выезджанцам придется бить пистаки. И даже не надейся, что спрячешься.
я тебе много раз говорил про твой низкий IQ то есть на 2 шага вперед ты смотреть не можешь. Ну набьёшь ты кому-то писдак потом тебя найдут и уроют в помойке. Или ты бэтмэн бессмертный, или спишь с кортежом охраны? хоть бы немного думал что пишешь. Я такие же элементарные вещи детям объясняю. Прятаться от тебя? я тебя при встрече морально убью, простыми словами обьясню тебе что ты ущербное гавно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 січ, 2024 14:58, всього редагувалось 4 разів.