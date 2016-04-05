Hotab написав:



Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення.

Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загального числа), Польща (960 620; 22,7%) і Чехія (364 450; 8,6%).



https://www.unian.ua/world/ukrajinski-b ... 80807.html



Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення.Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загального числа), Польща (960 620; 22,7%) і Чехія (364 450; 8,6%).



Нарешті ми перейшли від обговорення проблеми до обговорення моєї особистості.





vitaliiangel написав: _hunter написав: охоже, что мы в разных кругах общаемся -- охоже, что мы в разных кругах общаемся -- его круг африканцы с которыми он общается жестами, зато чужую социализацию он обсосать не против. его круг африканцы с которыми он общается жестами, зато чужую социализацию он обсосать не против.



ну и как и у вас -- "по результатам опроса круга общения" -- но, похоже, что мы в разных кругах общаемся -- раз результаты настолько отличаются



ну и как и у вас -- "по результатам опроса круга общения"-- но, похоже, что мы в разных кругах общаемся -- раз результаты настолько отличаются

, по саме Польщі, яка не особливо жалує шарою для ледарів , повірю. По наприклад Німеччині - ні.Тобто серед «поляків» так, більшість залишиться. А серед німців - ні.Ви все ще вірите, що більше 1-2 млн залишиться там?І може не настільки різне коло спілкування, як ви не вмієте рахувати?Дратуті. Як би вам не хотілось, а я не питаю у вас де ви і чому не на фронті. Бо предмет розмови інший.Просто ви не даєте жодних відповідей, лише пробуєте мої критикувати. Мені таке не цікаво, бо не конструктивно.Про обсасывание твоей социализации «ты вообще не должен был знать», так как обещал не читатьДа, в Африке хорошо общаться с бывшими англ колониями. С французскими сложно, они не знают англ. Но авиаперсонал все же обязаны знать и знают. С ними не сложно.Тут даже бесспорно. В моем кругУ есть как бездельники, так ойтишники до 30 лет, но уже зарабатывающие 5+ куя.У вас однозначно свой, и тут нет места для ржача.Кстати, мой хороший приятель ойтишник «до выяснения» с новым законом выехал пока в Польшу. У него с детства там по здоровью есть что-то, он всю войну ездил законно.