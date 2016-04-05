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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 630163026303630463056306>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:39

  Hotab написав:adeges , приходьте коли крїм сарказму будуть реальні пропозиції.

_hunter ,

вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.


А є хоч якийсь пруфєц?

а від флер пруфєц буде?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:41

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:вот только руку протяни -- и вот оно.
протяни хотабам руку, сразу половину откусят

Я тебе скажу больше . Недалече тот момент , когда Хоттабы будут бить пистаки Виталикам. Сейчас я не ощущаю такого морального права. Почти год МЕНЯ защищают Успихи и Фризы. Но я предполагаю, что я вернусь в ЗСУ. Когда я увижу плюсы ДЛЯ ДЕРЖАВИ. И тогда таким как ты виталикам- карусельщикам- начужомкую_выезджанцам придется бить пистаки. И даже не надейся, что спрячешься.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:43

  flyman написав:можна кожен за себе буде вирішувати, вджобувати за копійки чи за єври, а не флери з хотабами (який чомусь за копійки не йде на фронт, а посилає непридатних),
до того ж в мене на фірмі клієнти не хочуть працювати із працівниками з України, так як ті не можуть виїхати навіть на в коротку бізнес поїздку.

Теж доволі цікавий момент.
Отже при совдепі теж хтось вирішував за когось, що для нього краще.

Як там у кіно постійно говорять: нехай я помилюсь, але це буде моя помилка. Це буде мій вибір.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  adeges написав:Плюс десь ще стільки ж недієздатних чоловіків на рік?

Як в яких регіонах. Наслабовитіші з обмеженою придатністю за даними НАЗК в Печерському р-н м.Київ, який теж в рази слабовитіший за Україну. https://drive.google.com/drive/folders/ ... U9aBJdnK2z
А непридатних в Голосіївському понад 40%. https://drive.google.com/drive/folders/ ... U9aBJdnK2z
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:44

  Hotab написав:_hunter , по саме Польщі, яка не особливо жалує шарою для ледарів , повірю. По наприклад Німеччині - ні.

Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення.
Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загального числа), Польща (960 620; 22,7%) і Чехія (364 450; 8,6%).

https://www.unian.ua/world/ukrajinski-b ... 80807.html



Тобто серед «поляків» так, більшість залишиться. А серед німців - ні.
Ви все ще вірите, що більше 1-2 млн залишиться там?
І може не настільки різне коло спілкування, як ви не вмієте рахувати? :mrgreen:

Нарешті ми перейшли від обговорення проблеми до обговорення моєї особистості.


Дратуті. Як би вам не хотілось, а я не питаю у вас де ви і чому не на фронті. Бо предмет розмови інший.
Просто ви не даєте жодних відповідей, лише пробуєте мої критикувати. Мені таке не цікаво, бо не конструктивно.

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:охоже, что мы в разных кругах общаемся --
его круг африканцы с которыми он общается жестами, зато чужую социализацию он обсосать не против.

Про обсасывание твоей социализации «ты вообще не должен был знать», так как обещал не читать :D

Да, в Африке хорошо общаться с бывшими англ колониями. С французскими сложно, они не знают англ. Но авиаперсонал все же обязаны знать и знают. С ними не сложно.
_hunter ,

ну и как и у вас -- "по результатам опроса круга общения" :lol: -- но, похоже, что мы в разных кругах общаемся -- раз результаты настолько отличаются :roll:


Тут даже бесспорно. В моем кругУ есть как бездельники, так ойтишники до 30 лет, но уже зарабатывающие 5+ куя.
У вас однозначно свой, и тут нет места для ржача.
Кстати, мой хороший приятель ойтишник «до выяснения» с новым законом выехал пока в Польшу. У него с детства там по здоровью есть что-то, он всю войну ездил законно.

ухилянт, міг би бути оператором БПЛА, а "втік до вияснєніє", професійний воєнний теж шабашить на занзібарському фронті поки його захищають другосортні умовно придатні
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:46

  fler написав:
  _hunter написав:у вас сильно устаревшая информация: большая часть давно работает.

Та невже?))
Станом на 30 листопада 2023р 4,27 млн.українців отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Приблизний розподіл: жінки - 46,3%, діти - 33,3%, чоловіки - 20,4%.
Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють? (Риторичне)

  _hunter написав:пенсы? -- а они тут при чем??? :shock:

Пенси у вас не люди чи шо?)) Ви ж нам співаєте, що виїдуть майже ВСІ. Пенси - численна категорія зараз. Багато з них немічні, потребують догляду, тому з ними лишаються їх діти/родичі.

ПС. Вчора у Києві був прем'єр Британії Сунак. Сьогодні приїхав до Києва голова МЗС Франції. Найближчими днями планує приїхати прем'єр Польщі Туск. Що відбувається? :wink:

примушують до миру? чи до виборів/Конституції які на паузі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:48

flyman ,


ухилянт, міг би бути оператором БПЛА, а "втік до вияснєніє", професійний воєнний теж шабашить на занзібарському фронті поки його захищають другосортні умовно придатні


Це для чого ти умовно не придатний?? Для БПЛА? Більше ніж!! Глянь свою статистику за 3 роки по кількості.
А я звичайно що можу і БПЛА, і навіть більше. Але де тут ти? Військовий обовʼязок всіх торкається.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:48

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:вот только руку протяни -- и вот оно.
протяни хотабам руку, сразу половину откусят

Я тебе скажу больше . Недалече тот момент , когда Хоттабы будут бить пистаки Виталикам. Сейчас я не ощущаю такого морального права. Почти год МЕНЯ защищают Успихи и Фризы. Но я предполагаю, что я вернусь в ЗСУ. Когда я увижу плюсы ДЛЯ ДЕРЖАВИ. И тогда таким как ты виталикам- карусельщикам- начужомкую_выезджанцам придется бить пистаки. И даже не надейся, что спрячешься.


Так я про це пару місяців тому написав. Що нема ніякого іншого варіанту, ніж хто кого зможе нахилити...
От нема і все.

У військових - сила; у цивільних - влада і закон.
Поки баланс. Але ситуація вимагає змін.
А відповідальність жодна сторона не хоче брати на себе.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:51

  fler написав:
Вчора у Києві був прем'єр Британії Сунак. Сьогодні приїхав до Києва голова МЗС Франції. Найближчими днями планує приїхати прем'єр Польщі Туск. Що відбувається? :wink:


Потихеньку відбувається розпродаж України.
:wink:
1)
Наприклад за 2023 тільки туркам продали більше 6 родовищ.
Тепер турки володіють такими ділянками надр в країні:

Граніт, гранодіорит і габро-діабаз: родовище Рокитнівське, Рівненська обл. – ТОВ «Рокитнівський спецкарʼєр» (власники Четінджевіз Онур і Четінджевіз Ісхан);

Мігматити: родовище Юнашківське, Вінницька обл. – ТОВ «Юнашківський карʼєр» (власник Четінджевіз Онур);

Каолін первинний: ділянка Іванівська з проявом Іванівський, Дніпропетровська обл. – ТОВ «Спис Україна» (власники Четінджевіз Онур і Кавак Мурат);

Каолін первинний: ділянка Миролюбівсько-Дніпровська (північно-східна частина), Дніпропетровська обл. – ТОВ «Спис Україна»;

Каолін первинний, пісок: родовище Павлівське, Дніпропетровська обл. – ТОВ «Спис Україна»;

Руди золота: площа Жовтоводська, Дніпропетровська обл. – ТОВ «Спис Україна»;

Графіт: Городнявська ділянка Буртинського родовища, Хмельницька обл. – ТОВ «Спис Україна»;

Пісок: родовище Південно-Тростянецьке, Львівська обл. – ТОВ «Агробудсервіс» (власник Четінджевіз Онур).

https://rivnepost.rv.ua/news/turki-prid ... nenshchini

2) Вчора продали Шевченківьке літієве родовище Австралії.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/01/12/708689/

3) Скоро під продаж піде український чернозем.
З 1 січня 2024 відкрили для юросіб...

ПС. Нажаль другого виходу немає.
Якщо навіть після анексії в 2014 році, український уряд не спромігся зробити мобілізаційній облік військовозобов'язаних... То тільки зовнішній вплив та керування зможе зберегти ще якісь ресурси. А інвесторам вперше за все цікавлять природні ресурси.

Якщо запропонувати віддати в аренду окуповані росією землі в аренду американцям, як швидко ті землі перейдуть у власність до нового господаря) а?
Ви ж там самі казали, що буде так як скажуть американці))
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:54

  Hotab написав:я предполагаю, что я вернусь в ЗСУ. Когда я увижу плюсы ДЛЯ ДЕРЖАВИ. И тогда таким как ты виталикам- карусельщикам- начужомкую_выезджанцам придется бить пистаки. И даже не надейся, что спрячешься.
я тебе много раз говорил про твой низкий IQ то есть на 2 шага вперед ты смотреть не можешь. Ну набьёшь ты кому-то писдак потом тебя найдут и уроют в помойке. Или ты бэтмэн бессмертный, или спишь с кортежом охраны? хоть бы немного думал что пишешь. Я такие же элементарные вещи детям объясняю. Прятаться от тебя? я тебя при встрече морально убью, простыми словами обьясню тебе что ты ущербное гавно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 січ, 2024 14:58, всього редагувалось 4 разів.
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