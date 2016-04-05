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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63026303630463056306>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:54

  maza5 написав:
  fler написав:
Вчора у Києві був прем'єр Британії Сунак. Сьогодні приїхав до Києва голова МЗС Франції. Найближчими днями планує приїхати прем'єр Польщі Туск. Що відбувається? :wink:


Потихеньку відбувається розпродаж України.
:wink:
1)
Наприклад за 2023 тільки туркам продали більше 6 родовищ.
Тепер турки володіють такими ділянками надр в країні:

Граніт, гранодіорит і габро-діабаз: родовище Рокитнівське, Рівненська обл. – ТОВ «Рокитнівський спецкарʼєр» (власники Четінджевіз Онур і Четінджевіз Ісхан);

Мігматити: родовище Юнашківське, Вінницька обл. – ТОВ «Юнашківський карʼєр» (власник Четінджевіз Онур);

Каолін первинний: ділянка Іванівська з проявом Іванівський, Дніпропетровська обл. – ТОВ «Спис Україна» (власники Четінджевіз Онур і Кавак Мурат);

Каолін первинний: ділянка Миролюбівсько-Дніпровська (північно-східна частина), Дніпропетровська обл. – ТОВ «Спис Україна»;

Каолін первинний, пісок: родовище Павлівське, Дніпропетровська обл. – ТОВ «Спис Україна»;

Руди золота: площа Жовтоводська, Дніпропетровська обл. – ТОВ «Спис Україна»;

Графіт: Городнявська ділянка Буртинського родовища, Хмельницька обл. – ТОВ «Спис Україна»;

Пісок: родовище Південно-Тростянецьке, Львівська обл. – ТОВ «Агробудсервіс» (власник Четінджевіз Онур).

https://rivnepost.rv.ua/news/turki-prid ... nenshchini

2) Вчора продали Шевченківьке літієве родовище Австралії.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/01/12/708689/

3) Скоро під продаж піде український чернозем.
З 1 січня 2024 відкрили для юросіб...

ПС. Нажаль другого виходу немає.
Якщо навіть після анексії в 2014 році, український уряд не спромігся зробити мобілізаційній облік військовозобов'язаних... То тільки зовнішній вплив та керування зможе зберегти ще якісь ресурси. А інвесторам вперше за все цікавлять природні ресурси.

Якщо запропонувати віддати в аренду окуповані росією землі в аренду американцям, як швидко ті землі перейдуть у власність до нового господаря) а?

Невже приїдуть турки/австралійці захищати надра?
А розпродану землю.
А як же буряти/чечени? Будуть на рудниках кайлом махати замість козаків?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:57

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter , чтоб кто-то выдавился, надо еще основания. А граница счас работают знаете как?
Авиаперсонал не выпускают, хотя полный пакет доков , согласно постановы кму . Моряки тоже в стэндбае. То есть бабушка приехала.
Я не сторонник беззакония. Но и наебывать государство тоже не очень. Какое бы оно ни было. Просто другого нет. И русня лучшего не несет.

Так в том-то и прикол: есть. -- вот только руку протяни -- и вот оно. :roll:


Саме головне зазделегідь відрубати ті шаленно балуванні ручки . По легенні артеріі .,...
холява
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:58

  холява написав:
  flyman написав:Решта силивоків для чого служили у армії, щоб набрати непридатних комісованих чмобіків для утилізації баласту?
Хотаб каже, що буде підклеювати сітківку універсальним клеєм, виправляти плоскостопіє кирзачами, лічити скаліоз 7кг броніком і т.д. методами народноармійської терапії (лікувальними звіздюлями)


Флай , я завжди читав вас і з повагою ставлюсь до вас .
Хоча ви і коротко відповідаете але завжди влучно і з почуттям гумору .... а це так для мене важливо .

Хоттабыч не вибрав особисто вас , а вибрав тіх , хто під будь яким випадком , а ні за жадних підстав , не бажають ризикувати своім здоровлям заради а нібудь чого .
Все дуже просто, довєдіть що не взмозі виконувати обов,язки офіціально і все !
Ніяких запитань .
Я ж писав , що є відсоток дійсно хворих , але ж не такі як бажають видати .


  Hotab написав:холява , мені доречі теж незрозуміла істерика Флумана. Ти знаєш, що без сітківки, ну лежи собі в підвалі, тобі нічого не загрожує. Але ж ні. Щось хвилює. Може там нормально підклеєна сітківка? Не треба ПВА на ВЛК?
Новий закон покаже хто де какав.


Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 січ, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:59

І хто це зробив?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:03

  Schmit написав:І хто це зробив?

А Клімкін прямо натякає (практично стверджує), що партнери контролюють розвиток ракетних програм.
Не дадуть розвивати.
(Тобто і тоді не дали розвивати далі).

От дивіться: ракетна програма стопорнула. Це факт. Цікавлять лише аргументи чому вона стопорнула?
В мене були свої припущення. В етері були різні пояснення.
Але для мене усі питання зняв Клімкін, закинувши ногу на ногу та з ухмилкою пояснюючи, як дитині, інтерв'юєру чому Україна не зможе розвивати ракетну зброю...
Два-три місяці тому інтерв'ю.
Свіжак. Да і Клімкін має і рівень посади для обізнаності, і не опзжопник якийсь-то або городской сумасшедший.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 січ, 2024 15:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:04

flyman ,

Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?


Я не знаю. Я проходжу у Вінниці. Там все більш ніж серйозно. Ти поїдеш і розкажеш за свою сітківку. Наскільки я знаю, про «сітківку» ти сам придумав. Що вона МОЖЕ відклеїтись при вибухах. Або не відклеїться.

Віталік, якщо ти вчиш дітей (але ні, ти живеш один, а діти в іншому місці) то тобі «респект і уважуха». Але ти не вчиш.
І ти давно маєш своїх дітей захистити.
Щодо комусь щось бити .. Інколи шалена несправедливість зове це робити. Ясно, що це не рішення всіх не набʼєш, а можна ще і пригоди знайти. Але ви трутні плять вже давно бісите. І особливо ваша зухвала і цинічна поведінка, коли ви хизуєтесь цим. . Тобто ви не просто кладете на спільноту і країну, ви це демонстративно заявляєте.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:11

  холява написав:
Хоттабыч не вибрав особисто вас , а вибрав тіх , хто під будь яким випадком , а ні за жадних підстав , не бажають ризикувати своім здоровлям заради а нібудь чого .

Тому що я пам'ятаю як інвалідам афганцям в срср военком(ТЦК) казав шо я тебя туда не пасылал,ничего тебе не должен , поэтому решай сам свои проблемы как можешь, без ног/ноги или рук...
п.с. а по возрасту я чуть -чуть не попал в афган
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:17

  flyman написав:Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?

Якщо проблема з сітківкою з тієї ж опери, як у мого сусіда з ногою, то результат на ВЛК буде той самий))
Які у вас претензії до Хотаба, котрий відвоював 8 рочків (підозрюю, що не за ті гроші, що зараз отримують військові)? Чи умовних Успіхів треба замінити після 2-х років, а умовні Хотаби мають пожиттєво бути на нулі?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:19

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:вот только руку протяни -- и вот оно.
протяни хотабам руку, сразу половину откусят

Я тебе скажу больше . Недалече тот момент , когда Хоттабы будут бить пистаки Виталикам. Сейчас я не ощущаю такого морального права. Почти год МЕНЯ защищают Успихи и Фризы. Но я предполагаю, что я вернусь в ЗСУ. Когда я увижу плюсы ДЛЯ ДЕРЖАВИ. И тогда таким как ты виталикам- карусельщикам- начужомкую_выезджанцам придется бить пистаки. И даже не надейся, что спрячешься.

Практично - форсаж ці катапультування?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:20

Vadim_ , як вам , Вадим, вдається 4 слова плюс тире , без змісту написати?
Якщо не секрет, який ВУЗ за плечами?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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