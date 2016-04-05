Додано: Суб 13 січ, 2024 15:04



Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?





Я не знаю. Я проходжу у Вінниці. Там все більш ніж серйозно. Ти поїдеш і розкажеш за свою сітківку. Наскільки я знаю, про «сітківку» ти сам придумав. Що вона МОЖЕ відклеїтись при вибухах. Або не відклеїться.Віталік, якщо ти вчиш дітей (але ні, ти живеш один, а діти в іншому місці) то тобі «респект і уважуха». Але ти не вчиш.І ти давно маєш своїх дітей захистити.Щодо комусь щось бити .. Інколи шалена несправедливість зове це робити. Ясно, що це не рішення всіх не набʼєш, а можна ще і пригоди знайти. Але ви трутні плять вже давно бісите. І особливо ваша зухвала і цинічна поведінка, коли ви хизуєтесь цим. . Тобто ви не просто кладете на спільноту і країну, ви це демонстративно заявляєте.