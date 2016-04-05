3) Скоро під продаж піде український чернозем. З 1 січня 2024 відкрили для юросіб...
ПС. Нажаль другого виходу немає. Якщо навіть після анексії в 2014 році, український уряд не спромігся зробити мобілізаційній облік військовозобов'язаних... То тільки зовнішній вплив та керування зможе зберегти ще якісь ресурси. А інвесторам вперше за все цікавлять природні ресурси.
Якщо запропонувати віддати в аренду окуповані росією землі в аренду американцям, як швидко ті землі перейдуть у власність до нового господаря) а?
Невже приїдуть турки/австралійці захищати надра? А розпродану землю. А як же буряти/чечени? Будуть на рудниках кайлом махати замість козаків?
Hotab написав:_hunter , чтоб кто-то выдавился, надо еще основания. А граница счас работают знаете как? Авиаперсонал не выпускают, хотя полный пакет доков , согласно постановы кму . Моряки тоже в стэндбае. То есть бабушка приехала. Я не сторонник беззакония. Но и наебывать государство тоже не очень. Какое бы оно ни было. Просто другого нет. И русня лучшего не несет.
Так в том-то и прикол: есть. -- вот только руку протяни -- и вот оно.
Саме головне зазделегідь відрубати ті шаленно балуванні ручки . По легенні артеріі .,...
flyman написав:Решта силивоків для чого служили у армії, щоб набрати непридатних комісованих чмобіків для утилізації баласту? Хотаб каже, що буде підклеювати сітківку універсальним клеєм, виправляти плоскостопіє кирзачами, лічити скаліоз 7кг броніком і т.д. методами народноармійської терапії (лікувальними звіздюлями)
Флай , я завжди читав вас і з повагою ставлюсь до вас . Хоча ви і коротко відповідаете але завжди влучно і з почуттям гумору .... а це так для мене важливо .
Хоттабыч не вибрав особисто вас , а вибрав тіх , хто під будь яким випадком , а ні за жадних підстав , не бажають ризикувати своім здоровлям заради а нібудь чого . Все дуже просто, довєдіть що не взмозі виконувати обов,язки офіціально і все ! Ніяких запитань . Я ж писав , що є відсоток дійсно хворих , але ж не такі як бажають видати .
Hotab написав:холява , мені доречі теж незрозуміла істерика Флумана. Ти знаєш, що без сітківки, ну лежи собі в підвалі, тобі нічого не загрожує. Але ж ні. Щось хвилює. Може там нормально підклеєна сітківка? Не треба ПВА на ВЛК? Новий закон покаже хто де какав.
Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 січ, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз.
А Клімкін прямо натякає (практично стверджує), що партнери контролюють розвиток ракетних програм. Не дадуть розвивати. (Тобто і тоді не дали розвивати далі).
От дивіться: ракетна програма стопорнула. Це факт. Цікавлять лише аргументи чому вона стопорнула? В мене були свої припущення. В етері були різні пояснення. Але для мене усі питання зняв Клімкін, закинувши ногу на ногу та з ухмилкою пояснюючи, як дитині, інтерв'юєру чому Україна не зможе розвивати ракетну зброю... Два-три місяці тому інтерв'ю. Свіжак. Да і Клімкін має і рівень посади для обізнаності, і не опзжопник якийсь-то або городской сумасшедший.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 січ, 2024 15:15, всього редагувалось 2 разів.
Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?
Я не знаю. Я проходжу у Вінниці. Там все більш ніж серйозно. Ти поїдеш і розкажеш за свою сітківку. Наскільки я знаю, про «сітківку» ти сам придумав. Що вона МОЖЕ відклеїтись при вибухах. Або не відклеїться.
Віталік, якщо ти вчиш дітей (але ні, ти живеш один, а діти в іншому місці) то тобі «респект і уважуха». Але ти не вчиш. І ти давно маєш своїх дітей захистити. Щодо комусь щось бити .. Інколи шалена несправедливість зове це робити. Ясно, що це не рішення всіх не набʼєш, а можна ще і пригоди знайти. Але ви трутні плять вже давно бісите. І особливо ваша зухвала і цинічна поведінка, коли ви хизуєтесь цим. . Тобто ви не просто кладете на спільноту і країну, ви це демонстративно заявляєте.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
холява написав: Хоттабыч не вибрав особисто вас , а вибрав тіх , хто під будь яким випадком , а ні за жадних підстав , не бажають ризикувати своім здоровлям заради а нібудь чого .
Тому що я пам'ятаю як інвалідам афганцям в срср военком(ТЦК) казав шо я тебя туда не пасылал,ничего тебе не должен , поэтому решай сам свои проблемы как можешь, без ног/ноги или рук... п.с. а по возрасту я чуть -чуть не попал в афган
flyman написав:Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?
Якщо проблема з сітківкою з тієї ж опери, як у мого сусіда з ногою, то результат на ВЛК буде той самий)) Які у вас претензії до Хотаба, котрий відвоював 8 рочків (підозрюю, що не за ті гроші, що зараз отримують військові)? Чи умовних Успіхів треба замінити після 2-х років, а умовні Хотаби мають пожиттєво бути на нулі?
_hunter написав:вот только руку протяни -- и вот оно.
протяни хотабам руку, сразу половину откусят
Я тебе скажу больше . Недалече тот момент , когда Хоттабы будут бить пистаки Виталикам. Сейчас я не ощущаю такого морального права. Почти год МЕНЯ защищают Успихи и Фризы. Но я предполагаю, что я вернусь в ЗСУ. Когда я увижу плюсы ДЛЯ ДЕРЖАВИ. И тогда таким как ты виталикам- карусельщикам- начужомкую_выезджанцам придется бить пистаки. И даже не надейся, что спрячешься.