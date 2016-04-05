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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:21
Hotab написав:flyman
,
Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?
Я не знаю. Я проходжу у Вінниці. Там все більш ніж серйозно. Ти поїдеш і розкажеш за свою сітківку. Наскільки я знаю, про «сітківку» ти сам придумав. Що вона МОЖЕ відклеїтись при вибухах. Або не відклеїться.
Віталік, якщо ти вчиш дітей (але ні, ти живеш один, а діти в іншому місці) то тобі «респект і уважуха». Але ти не вчиш.
І ти давно маєш своїх дітей захистити.
Щодо комусь щось бити .. Інколи шалена несправедливість зове це робити. Ясно, що це не рішення всіх не набʼєш, а можна ще і пригоди знайти. Але ви трутні плять вже давно бісите. І особливо ваша зухвала і цинічна поведінка, коли ви хизуєтесь цим. . Тобто ви не просто кладете на спільноту і країну, ви це демонстративно заявляєте.
цікаво, що то за ВЛК яка не розгледіла психопата, якого "бісять трутні вже давно", чи ти вправно прикидаєшся придатним і не поістьоршимся?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:21
fler написав: flyman написав:
Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?
Якщо проблема з сітківкою з тієї ж опери, як у мого сусіда з ногою, то результат на ВЛК буде той самий))
Які у вас претензії до Хотаба, котрий відвоював 8 рочків (підозрюю, що не за ті гроші, що зараз отримують військові)? Чи умовних Успіхів треба замінити після 2-х років, а умовні Хотаби мають пожиттєво бути на нулі?
Флер, Ви прікалуєтесь?
Сидить Флай, живе, як хоче, нічого від когось не вимагає...
А претензії в нього до інших, бо в них претензії до нього виникли.
Тільки не кажіть, що я в адвокати пішов. Але ж це якось ну очевидно же.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:22
fler написав: flyman написав:
Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?
Якщо проблема з сітківкою з тієї ж опери, як у мого сусіда з ногою, то результат на ВЛК буде той самий))
Які у вас претензії до Хотаба, котрий відвоював 8 рочків (підозрюю, що не за ті гроші, що зараз отримують військові)? Чи умовних Успіхів треба замінити після 2-х років, а умовні Хотаби мають пожиттєво бути на нулі?
як ваш підспідничний ухилянт, в нього там нічого не відпадає і не відклеюється?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:24
flyman
,
що то за ВЛК яка не розгледіла психопата, якого "бісять трутні вже давно", чи ти вправно прикидаєшся придатним і не поістьоршимся?
Нема кращого ВЛК . Ти можеш стати сертифікованим лікарем і зарізати мене на льотній комісії. Все знову в твоїх руках. Як і у тих, кому заважає моя льотна робота в Африці.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:27
detroytred написав: fler написав: flyman написав:
Тобто на ВЛК не буде чуда зцілення придатності, а чесно-чесно як у хотаба на занзібарський фронт?
Якщо проблема з сітківкою з тієї ж опери, як у мого сусіда з ногою, то результат на ВЛК буде той самий))
Які у вас претензії до Хотаба, котрий відвоював 8 рочків (підозрюю, що не за ті гроші, що зараз отримують військові)? Чи умовних Успіхів треба замінити після 2-х років, а умовні Хотаби мають пожиттєво бути на нулі?
Флер, Ви прікалуєтесь?
Сидить Флай, живе, як хоче, нічого від когось не вимагає...
А претензії в нього до інших, бо в них претензії до нього виникли.
Тільки не кажіть, що я в адвокати пішов. Але ж це якось ну очевидно же.
ВЛК колись признало непридатном, а воєнкомат тєряв дєло при кожній зміні прописки, але флер всьо знає, всюду була, все бачила (с)
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 січ, 2024 15:34, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:27
detroytred
,
Сидить Флай, живе, як хоче, нічого від когось не вимагає...
А претензії в нього до інших, бо в них претензії до нього виникли.
Принцип «не чіпай мене, я не буду чіпати тебе» працював до війни.
Зараз інше.
До війни ви були б красавчик, який колись вчив авіаперсонал. Зараз ви екс-військовий, якому нажаль нема застосунку, Під час війни. Я вас не засуджує, бо це є як є. Але може в ситуації, коли ви так вийшло що непотрібний і НІКОЛИ ВЖЕ НЕ БУДЕТЕ ПОТРІБНИЙ, то менше про себе завляти? Якщо з 2014 року війна і ви досі не знайшли у воюючій країні собі застосування, то може ну його нах??
Без образ. Лише сухий конструктив.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:30
ось як окопуються кацапи (запорізький напрямок). такого вже побудовано десятки км; до наступного літа буде ще десятки і сотні км таких укріплень
як гадаєте, вони це роблять щоб завтра піти в наступ і лишити все це за спиною в тилу?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:31
Третій закон Ньютона)))
В оцих боданнях між форумчанами.
Боданнях, які до обговорення питань-проблем суспільства, держави, мають далекувате відношення.
Лише в якості прикладів. Так їх можна абстрактними брати.
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detroytred
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:31
Hotab написав:detroytred
,
Сидить Флай, живе, як хоче, нічого від когось не вимагає...
А претензії в нього до інших, бо в них претензії до нього виникли.
Принцип «не чіпай мене, я не буду чіпати тебе» працював до війни.
це для гебні, як на відео вище забороненого автора Майстера та Маргарити
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:35
Hotab написав:detroytred
,
Сидить Флай, живе, як хоче, нічого від когось не вимагає...
А претензії в нього до інших, бо в них претензії до нього виникли.
Принцип «не чіпай мене, я не буду чіпати тебе» працював до війни.
Це зрозуміло. Це для Вас.
Але мова була, чому у Флая претензії.
Отже принцип "зачепив мене, отримуй у відповідь" з війною нікуди не зник. Як був, так і залишився.
Почекайте. В сенсі мені про себе менше заявляти? Де я претендую-то на щось або когось відштовхую, заявляю неаргументовано, а підставі якихось своїх заслуг?
Навпаки: я постійно нагадую -- є в мене помилка в думці, то з задоволенням вислухаю аргументовані спростовування. Мені ці аргументи цікаві. Мені вони потрібні. Для себе. Для зміни, корегування свого бачення.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 13 січ, 2024 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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