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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6304630563066307>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:36

  maza5 написав:Потихеньку відбувається розпродаж України. :wink:
...
2) Вчора продали Шевченківьке літієве родовище Австралії.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/01/12/708689/


Відкрила це повідомлення і шо ми бачимо? "...по сообщениям в СМИ, летом 2023 года председатель правления European Lithium Тони Сейдж говорил, что компания больше не претендует на Шевченковское месторождение - оно слишком близко к линии фронта."
Хіба лінія фронту з тих пір там значно посунулася чи вони в Австралії (Туреччині та іже з ними) щось "таке" знають, що вкладають шалені гроші в Україну прямо зараз?

  maza5 написав: ПС. Нажаль другого виходу немає.

Ну-ну. Розвивайте свою думку, продовжуйте: "Іншого виходу немає, треба все продати і далі ...(шо робити?)"
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:38

хм... в Раде что-то начинают подозревать (про крепостной строй в том числе)?.. :roll:
Вместе с тем Яцык не сомневается, что страны Запада негативно отреагируют на нарушение Конституции Украины, связанное с усиленной мобилизацией.

"Западные партнеры могут отреагировать негативно на призыв людей к мобилизации, потому что на это они и выделяют оружие и средства, но они могут негативно отреагировать на осуществление этого с нарушением Конституции", - сказала она.

https://www.rbc.ua/ukr/news/radi-progno ... 43027.html
она, конечно, "внефракционная" -- но там уже и Тимошенко где-то на тех же нотах играть начала...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:39

  detroytred написав:
  Schmit написав:І хто це зробив?

А Клімкін прямо натякає (практично стверджує), що партнери контролюють розвиток ракетних програм.
Не дадуть розвивати.
(Тобто і тоді не дали розвивати далі).

От дивіться: ракетна програма стопорнула. Це факт. Цікавлять лише аргументи чому вона стопорнула?
В мене були свої припущення. В етері були різні пояснення.
Але для мене усі питання зняв Клімкін, закинувши ногу на ногу та з ухмилкою пояснюючи, як дитині, інтерв'юєру чому Україна не зможе розвивати ракетну зброю...
Два-три місяці тому інтерв'ю.
Свіжак. Да і Клімкін має і рівень посади для обізнаності, і не опзжопник якийсь-то або городской сумасшедший.

Так так, то всьо Байден заборонив Зе продовжити розвивати ракетну програму в темпі 2014-2019. Прямо так і наказав - будувати дороги, а не зброю. А ще Обама в під'їздах постійно гадить.
Не смішіть.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 13 січ, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:41

  Schmit написав: Зевлада на це не здатна, вони і досі живуть у режимі мирного часу.


як цікаво зрадолюби поєднуть дві думки -
-влада порушує конституцію по мобілізації та права людини, бусифікація, рахунки
-влада нічого не робить бо в режимі мирного часу

:mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:44

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred ,


Сидить Флай, живе, як хоче, нічого від когось не вимагає...
А претензії в нього до інших, бо в них претензії до нього виникли.


Принцип «не чіпай мене, я не буду чіпати тебе» працював до війни.

Це зрозуміло. Це для Вас.
Але мова була, чому у Флая претензії.
Отже принцип "зачепив мене, отримуй у відповідь" з війною нікуди не зник. Як був, так і залишився.

Це якщо є моральне право «відповісти». Де воно взялось у віталіків? Що вони корисного з 2014 року зробили? Напістячили 20 тис повідомлень?? Ух, жестяк !!
Я більш ніж впевнений, що воно з тих пір як лягло на диван в 2016 році було більш ніж оптимізоване. І справа не у його фінансових втратах від війни. Реальність : «Якщо я можу- я наебунькаю».
Але ок, хай буде так. Якщо ти потім пішов своїх годувальниць будівель захищати. Але плять знову ні!!
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:45

  maza5 написав:А може просто треба робити по закону?


треба. тільки " хочу по закону" це зазвичай відмазка. типу прийміть закон, інакше не мобілізуюсь. закон приймають, але просто змінюється відмазка "ваш закон неконституційний, міняйте констититуцію". потім ще щось типу "корупцію поборіть спочатку", потім ще...

тому тільки примус, законний чи не дуже це суті не міняє.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:47

  Schmit написав:Так так, то всьо Байден заборонив Зе продовжити розвивати ракетну програму в темпі 2014-2019. А ще Обама в під'їздах постійно гадить.
Не смішіть.

Ха-ха-ха.
Мені до кого прислухатися стосовно причини?
До Вашого оцієї безаргументовної ремарки чи до твердження Клімкіна?

Він теж не аргументував, а лише тільки вказав.
Але при обох рівних Ви, звиняйте, ну овсім не в темі, як ото на державному рівні відбувається.

Смієтесь Ви не тільки з мене, а і з Клімкіна.
Я краще з ним помилюсь... Хоч і розсмішу Вас.

Є аргументи? Спростовуйте.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:48

  trololo написав:
  Schmit написав: Зевлада на це не здатна, вони і досі живуть у режимі мирного часу.


як цікаво зрадолюби поєднуть дві думки -
-влада порушує конституцію по мобілізації та права людини, бусифікація, рахунки
-влада нічого не робить бо в режимі мирного часу

:mrgreen:

эти две "мысли" вы только что сами и объединили -- в реальности связи нет вообще.
Про режим же "военного времени" где-то в том месяце вполне подробно общались:
-- повышения выплат
-- рекрутинг (в том числе через медиа)
-- льготы тем же FPV-шникам
-- хоть что-то...
вы, кстати, хоть один пример можете привести успешной "милитаризации"? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:49

  trololo написав:
  maza5 написав:А може просто треба робити по закону?


треба. тільки " хочу по закону" це зазвичай відмазка. типу прийміть закон, інакше не мобілізуюсь. закон приймають, але просто змінюється відмазка "ваш закон неконституційний, міняйте констититуцію". потім ще щось типу "корупцію поборіть спочатку", потім ще...

тому тільки примус, законний чи не дуже це суті не міняє.

чучхе
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:49

  trololo написав:
  Schmit написав: Зевлада на це не здатна, вони і досі живуть у режимі мирного часу.


як цікаво зрадолюби поєднуть дві думки -
-влада порушує конституцію по мобілізації та права людини, бусифікація, рахунки
-влада нічого не робить бо в режимі мирного часу

:mrgreen:

І що тут суперечливого?
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