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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63056306630763086309 ... 6311>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:53

  Hotab написав:Vadim_ , як вам , Вадим, вдається 4 слова плюс тире , без змісту написати?
Якщо не секрет, який ВУЗ за плечами?

учебка в кап яре.
Так як і бойовому льотчику сьебатся в африку законно?
Держава витратила на твое навчання мільони долларів, податків громадян .
З зарплати ухилянтів па твоему?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:56

  Schmit написав:І хто це зробив?


відео? порохоскот :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:57

  detroytred написав:Свіжак. Да і Клімкін має і рівень посади для обізнаності, і не опзжопник якийсь-то або городской сумасшедший.


а яка в нього зараз посада?
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:57

  Hotab написав:Це якщо є моральне право «відповісти». Де воно взялось у віталіків? Що вони корисного з 2014 року зробили? Напістячили 20 тис повідомлень?? Ух, жестяк !!
Я більш ніж впевнений, що воно з тих пір як лягло на диван в 2016 році було більш ніж оптимізоване. І справа не у його фінансових втратах від війни. Реальність : «Якщо я можу- я наебунькаю».
Але ок, хай буде так. Якщо ти потім пішов своїх годувальниць будівель захищати. Але плять знову ні!!

Ось!
Тобто підстава -- мораль.

А у Вітальйана своя мораль. І, уявіть, в суспільстві вона по факту не осуджується. От є такий факт і все. Нема в суспільстві -- ату його ату, не має він права на форумах свої думки писати; ще якихось прав не має.

У Вас виникло бажання йому свої моралі читати. Він у відповідь Вам свої.
Обмін думками стосовно один другого. Навіщо?
Він вже знає, Ви вже знаєте, всі вже знають.

То може цікавіше буде по загальним питанням?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:59

  detroytred написав:
  Schmit написав:Так так, то всьо Байден заборонив Зе продовжити розвивати ракетну програму в темпі 2014-2019. А ще Обама в під'їздах постійно гадить.
Не смішіть.

Ха-ха-ха.
Мені до кого прислухатися стосовно причини?
До Вашого оцієї безаргументовної ремарки чи до твердження Клімкіна?

Він теж не аргументував, а лише тільки вказав.
Але при обох рівних Ви, звиняйте, ну овсім не в темі, як ото на державному рівні відбувається.

Смієтесь Ви не тільки з мене, а і з Клімкіна.
Я краще з ним помилюсь... Хоч і розсмішу Вас.

Є аргументи? Спростовуйте.

А що саме спростовувати?
З 2014 по 2019 був досить швидкий темп розвитку ракетних програм, деяких - практично з нуля від конструкторської розробки до державних випробувань, деякі навіть встигли пустити в серію. Це дуже швидкий темп по всім міркам.
А потім настав 2019.
Ну поясніть, що ж таке сталось, що темп впав нижче плінтуса? Помінялась мірова закуліса? чи тільки у нас щось змінилось?
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 13 січ, 2024 16:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:01

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ , як вам , Вадим, вдається 4 слова плюс тире , без змісту написати?
Якщо не секрет, який ВУЗ за плечами?

учебка в кап яре.
Так як і бойовому льотчику сьебатся в африку законно?
Держава витратила на твое навчання мільони долларів, податків .

Я не знаю скільки держава витратила (бо найбільший досвід я все ж отримав на керосині ООН в Африці, де ще на мені держава заробляла) , але я з 2014 року по 2023 у воюючій державі віддав їй.
Я розумію, що у вашій уяві я мав би до смерті бути там.
Я б міг. Серйозно. Але ви (абстрактно) не готові дати мені житло взамін моєї квартири (за африканські блять гроші!! Купленої , бо шарової я не маю ) в Херсоні. І що??? Флуман купить третій нахалбуд, а я буду захищати оце все, бо я від народження пілот ввс? Серйозно??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:тому тільки примус, законний чи не дуже це суті не міняє.

Це основне питання, яке в корені міняє всю суть. Ми ж наче Європа, а там все має бути строго по закону. І коли все по закону, тоді розумний може знайти шпаринки, щоб обійти закон, а коли не по закону - то тільки людський фактор, який породжує корупцію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:01

  trololo написав:
  detroytred написав:Свіжак. Да і Клімкін має і рівень посади для обізнаності, і не опзжопник якийсь-то або городской сумасшедший.


а яка в нього зараз посада?

Без понятія))
Малась на увазі посада раніше. Цього достатньо, щоб вважати, що він в темі процесів-відносин на тому рівні.
Може щось кардинально змінилося?
Так все рівно в нього там контактів повно залишилось, щоб бути обізнаним.

Чому йому вірю?
Бо фактично він свідчив проти самого ж себе!!!!!
А не просто накинув у чужий бік.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:02

  Schmit написав:
  trololo написав:
  Schmit написав: Зевлада на це не здатна, вони і досі живуть у режимі мирного часу.


як цікаво зрадолюби поєднуть дві думки -
-влада порушує конституцію по мобілізації та права людини, бусифікація, рахунки
-влада нічого не робить бо в режимі мирного часу

:mrgreen:

І що тут суперечливого?


все :D
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:03

  detroytred написав:Без понятія))
Малась на увазі посада раніше. Цього достатньо, щоб вважати, що він в темі процесів-відносин на тому рівні.


не достатньо. в МЗС, якшо ти не при посаді і не шпіон - ти ніхто. якісь дружні звязки залишились але ніхто по старій дружбі зливати інфо ДСК не буде.
тому його обізнаність про сучасну ракетну программу викликає питання.

а приналежніть до порошенківської опозиції його слова множить на нулью
Востаннє редагувалось trololo в Суб 13 січ, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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