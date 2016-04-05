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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:53
Hotab написав:Vadim_
, як вам , Вадим, вдається 4 слова плюс тире , без змісту написати?
Якщо не секрет, який ВУЗ за плечами?
учебка в кап яре.
Так як і бойовому льотчику сьебатся в африку законно?
Держава витратила на твое навчання мільони долларів, податків громадян .
З зарплати ухилянтів па твоему?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:56
Schmit написав:
І хто це зробив?
відео? порохоскот
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:57
detroytred написав:
Свіжак. Да і Клімкін має і рівень посади для обізнаності, і не опзжопник якийсь-то або городской сумасшедший.
а яка в нього зараз посада?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:57
Hotab написав:
Це якщо є моральне право «відповісти». Де воно взялось у віталіків? Що вони корисного з 2014 року зробили? Напістячили 20 тис повідомлень?? Ух, жестяк !!
Я більш ніж впевнений, що воно з тих пір як лягло на диван в 2016 році було більш ніж оптимізоване. І справа не у його фінансових втратах від війни. Реальність : «Якщо я можу- я наебунькаю».
Але ок, хай буде так. Якщо ти потім пішов своїх годувальниць будівель захищати. Але плять знову ні!!
Ось!
Тобто підстава -- мораль.
А у Вітальйана своя мораль. І, уявіть, в суспільстві вона по факту не осуджується. От є такий факт і все. Нема в суспільстві -- ату його ату, не має він права на форумах свої думки писати; ще якихось прав не має.
У Вас виникло бажання йому свої моралі читати. Він у відповідь Вам свої.
Обмін думками стосовно один другого. Навіщо?
Він вже знає, Ви вже знаєте, всі вже знають.
То може цікавіше буде по загальним питанням?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 15:59
detroytred написав: Schmit написав:
Так так, то всьо Байден заборонив Зе продовжити розвивати ракетну програму в темпі 2014-2019. А ще Обама в під'їздах постійно гадить.
Не смішіть.
Ха-ха-ха.
Мені до кого прислухатися стосовно причини?
До Вашого оцієї безаргументовної ремарки чи до твердження Клімкіна?
Він теж не аргументував, а лише тільки вказав.
Але при обох рівних Ви, звиняйте, ну овсім не в темі, як ото на державному рівні відбувається.
Смієтесь Ви не тільки з мене, а і з Клімкіна.
Я краще з ним помилюсь... Хоч і розсмішу Вас.Є аргументи? Спростовуйте.
А що саме спростовувати?
З 2014 по 2019 був досить швидкий темп розвитку ракетних програм, деяких - практично з нуля від конструкторської розробки до державних випробувань, деякі навіть встигли пустити в серію. Це дуже швидкий темп по всім міркам.
А потім настав 2019.
Ну поясніть, що ж таке сталось, що темп впав нижче плінтуса? Помінялась мірова закуліса? чи тільки у нас щось змінилось?
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 13 січ, 2024 16:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:01
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
, як вам , Вадим, вдається 4 слова плюс тире , без змісту написати?
Якщо не секрет, який ВУЗ за плечами?
учебка в кап яре.
Так як і бойовому льотчику сьебатся в африку законно?
Держава витратила на твое навчання мільони долларів, податків .
Я не знаю скільки держава витратила (бо найбільший досвід я все ж отримав на керосині ООН в Африці, де ще на мені держава заробляла) , але я з 2014 року по 2023 у воюючій державі віддав їй.
Я розумію, що у вашій уяві я мав би до смерті бути там.
Я б міг. Серйозно. Але ви (абстрактно) не готові дати мені житло взамін моєї квартири (за африканські блять гроші!! Купленої , бо шарової я не маю ) в Херсоні. І що??? Флуман купить третій нахалбуд, а я буду захищати оце все, бо я від народження пілот ввс? Серйозно??
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:01
trololo написав:
тому тільки примус, законний чи не дуже це суті не міняє.
Це основне питання, яке в корені міняє всю суть. Ми ж наче Європа, а там все має бути строго по закону. І коли все по закону, тоді розумний може знайти шпаринки, щоб обійти закон, а коли не по закону - то тільки людський фактор, який породжує корупцію.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:01
trololo написав: detroytred написав:
Свіжак. Да і Клімкін має і рівень посади для обізнаності, і не опзжопник якийсь-то або городской сумасшедший.
а яка в нього зараз посада?
Без понятія))
Малась на увазі посада раніше. Цього достатньо, щоб вважати, що він в темі процесів-відносин на тому рівні.
Може щось кардинально змінилося?
Так все рівно в нього там контактів повно залишилось, щоб бути обізнаним.
Чому йому вірю?
Бо фактично він свідчив проти самого ж себе!!!!!
А не просто накинув у чужий бік.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:02
Schmit написав: trololo написав: Schmit написав:
Зевлада на це не здатна, вони і досі живуть у режимі мирного часу.
як цікаво зрадолюби поєднуть дві думки -
-влада порушує конституцію по мобілізації та права людини, бусифікація, рахунки
-влада нічого не робить бо в режимі мирного часу
І що тут суперечливого?
все
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:03
detroytred написав:
Без понятія))
Малась на увазі посада раніше. Цього достатньо, щоб вважати, що він в темі процесів-відносин на тому рівні.
не достатньо. в МЗС, якшо ти не при посаді і не шпіон - ти ніхто. якісь дружні звязки залишились але ніхто по старій дружбі зливати інфо ДСК не буде.
тому його обізнаність про сучасну ракетну программу викликає питання.
а приналежніть до порошенківської опозиції його слова множить на нулью
Востаннє редагувалось trololo
в Суб 13 січ, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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