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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:04
Schmit написав:
Ну поясніть, що ж таке сталось, що темп впав нижче плінтуса?
Бо це були не промислові масштаби. Це був початок. А далі..
Клімкін вказав, що ніхто)) не дасть. Все під контролем)), зайвих у цю сферу не допустять.
Інопланетяни мабуть.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:07
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 13 січ, 2024 16:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:10
trololo написав: detroytred написав:
Без понятія))
Малась на увазі посада раніше. Цього достатньо, щоб вважати, що він в темі процесів-відносин на тому рівні.
не достатньо. в МЗС, якшо ти не при посаді і не шпіон - ти ніхто. якісь дружні звязки залишились але ніхто по старій дружбі зливати інфо ДСК не буде.
тому його обізнаність про сучасну ракетну программу викликає питання
Яку інфу???
Мова про принцип. Стосовно ракетної програми.
Сам принцип є таємницею тільки для пересічних.
Клімкін лише озвучив його.
Тому що не на посаді. Йому пофіг вже...
Одкровення, так би мовити.
Так само, як Пристайко стосовно короткозорості. Озвучив принцип -- не говорити пересічному очевидне для його рівня. Мало того, запевняти в протилежному.
З ракетною програмою відбулося за принципом, як у Клімкіна. Стопорнулася.
Відновиться, значить принцип змінився.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:10
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
, як вам , Вадим, вдається 4 слова плюс тире , без змісту написати?
Якщо не секр
ет, який ВУЗ за плечами?
ВЧ в Алгае?
Достаточно?
Не зовсім зарозуміло, щоб зрозуміти , але достатньо , щоб усвідомити що куйня якась. Заходьте якщо що . Але по ділу.
Детройт, ви звичайно можете просто покласти на мої слова..
зараз такий час, коли ти якщо ти військовий (або екс) висовуєш свій пістак , ти маєш бути готовий відповісти за свій вклад в оборону. Я вам не ворог, але серйозно вам би краще менше світити. Незалежно, ви за мене чи проти. Це обʼєктивно.
Сьогодні ви типічний паразит бюджету: пенсія і куй вихлоп. Може ну його нах, а?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:11
detroytred написав:
З ракетною програмою відбулося за принципом, як у Клімкіна. Стопорнулася.
Відновиться, значить принцип змінився.
звідки ви знаєте, що стопорнулася? думаю, не так багато людей в країні знають про поточні справи в ракетній галузі
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:15
flyman написав:
погано ти захищав, так що аж чечени були в Бучі, боржок не хочеш вернути, що на тебе потратилися платники податків, а як до справи, то хотаб не спроможний, а мешканці Бучі спроможні зупинити
він погано захищав, а ти взагалі не захищав, тільки рот відкриваєш. і ні копійки на ЗСУ не дав, ще й предяви кидаєш.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:17
vitaliiangel написав: detroytred написав:
У Вас виникло бажання йому свої моралі читати. Він у відповідь Вам свої.
Обмін думками стосовно один другого. Навіщо?
уточняю, я ему давно не читаю моралей он запущенный сифилис головного мозга, там только ампутация.
там все чотко, тільки проблема із двойним дном моралі: мобілізувати непридатних непрофесіоналів, щоб придатний професіонал шабашив на занзібарському фронті, але він цего не скаже, а придумає тєму про сотр висший і баласт
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:17
trololo написав: flyman написав:
погано ти захищав, так що аж чечени були в Бучі, боржок не хочеш вернути, що на тебе потратилися платники податків, а як до справи, то хотаб не спроможний, а мешканці Бучі спроможні зупинити
він погано захищав, а ти взагалі не захищав, тільки рот відкриваєш. і ні копійки на ЗСУ не дав, ще й предяви кидаєш.
Справді смішно. Але оцінка трутнів це те, що ніколи мене не цікавило.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:20
trololo написав: detroytred написав:
З ракетною програмою відбулося за принципом, як у Клімкіна. Стопорнулася.
Відновиться, значить принцип змінився.
звідки ви знаєте, що стопорнулася? думаю, не так багато людей в країні знають про поточні справи в ракетній галузі
Я. Цього. Не знаю.
Це моя думка на підставі інфо з офіційних джерел та логіки (бо про наявність масового застосування ракетної зброї поки не чути).
А так - да. Я цілком припускаю, що ворога вводять в оману: за Бандерлогом є Степовий фронт; згідно СТМ - в нас є єдність, достатньо професіоналізму; згідно Холяви - успіхи-фрізи не відображають загального настрою-поглядів вояків; і т.д., і т.п.
Однак ймовірність цього після низки подій (від контрнаступу і до отого стріму Гончаренка в Раді від Продіджі; зміни законопроекту) якось все більше зменшується.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:23
Віталік, я не знаю. Мені дійсно важко оцінити результативність ударів по Металісту в 2014 році, чи по Дебальцевому (поряд) в 2015-му. Чи вивіз поранених з з Харкова в 2023 році. Я не знаю як це оцінити. Ти, як я бачу , можеш, я - ні.
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