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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:24
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 січ, 2024 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:26
тобто ви робите висновок про те, що раз москва ще не в руїнах, то значить захід нам заборонив робити ракети? сильно
як цей висновок поєднується із тим, що робити дрони для ударам по росії не заборонив, перероблювати С-200 не заборонив, нептун під стаціонарні цілі робити не заборонив, обстріл білгорода вільхою не попередив. якщо десь зробили пару штук для випробувань і вдарили ними кудись, то скоріше за все ми про це не дізнаємся, ні від кацапів, ні від наших.
можливо, це не так просто, взяти і почати робити з нуля якісні ракети та ще й масово? і справа не в заборонах заходу?
Востаннє редагувалось trololo в Суб 13 січ, 2024 16:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:27
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:28
А в яку хвилину номінально мушчина, але не факт, почне захищати свою ірпенянщину?
Чому воно вирішило, що хтось має робити це все своє життя до смерті, а він навіть належні відсотки від реального доходу не хоче сплатити??
Окрім цього я 40 - 50 тисяч грн відраховую ПДФО, А віталіки з мухами?
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:31
в трудную для Родины для всех нас минуту, обезьяна сбегает в Африку. Занавес.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 січ, 2024 16:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:31
Хотаб
Для бюджету усі непрацюючі пенси типові паразити.
І що?
Я особисто допомагаю... Тобто вже не копчу повітря зазря.
Ви знов і знов ділити на сорти...
І знов в якості аргументації що хто повинен висуваєте свої власні бажання. Лише власні бажання.
Кому. Чому. Я. Заважаю.
Покажіть, що заважаю. І дійсно значуще заважаю, а не а-ля я теж притягую до себе Землю.
От тоді може прислухаюсь.
В суспільстві повно тих, хто заважає. Стукайтеся до них, якщо вже є бажання.
А байки а-ля *якщо б люди всієї Землі взятися за руки могли...* якось не конструктивні.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
to Hotab.
СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії, який в умовах воєнного стану не повернув 10 орендованих вертольотів з Африки
ЧАО «Авиакомпания «Украинские вертолеты» - крупнейший вертолетный оператор Украины, более десяти лет работающий в гуманитарных, стабилизационных и миротворческих миссиях по всему м иру.
Авиакомпания была в 2002 году и уже в 2003 получила Сертификат эксплуатанта. В 2006 году компания заслужила статус официального перевозчика Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы ООН.
Как частная компания арендовала более 28 вертолётов в МВД и ЗСУ не хотите рассказать?
Востаннє редагувалось maza5 в Суб 13 січ, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:36
vitaliiangel
не можу визначитись, хто з вас із мухою більш ватний та мразотний. вразливий душевно полупокер на самокаті із червоною рибою в зубах, чи старий незайманець, який їсть землю в підвалі та вкривається беушним лінолеумом
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:37
Я роблю висновок, перш за все, зі твердженнь Клімкіна.
А додатком йде не відсутність наслідків застосування нами ракетної зброї, а взагалі відсутність ознак її масової наявності в нас. У експертів да і самої нашої влади.
Можна ще погуглити, може є визнання самої влади про призупинку ракетної програми. Але це нічого не змінить.
Бо шанс омани ворога залишається))
Я не розумію, чого дивного Ви вбачаєте у тому, що партнери (Захід) здатний і зацікавлений контролювати ринок ракетної зброї у тих, на кого може вплинути?
Це абсолютно нормально, природньо. І зрозуміло.
Саме в якості компенсації за це він надає нам зброю і фіндопомогу. Але іншу) зброю, ніж ракетна.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 січ, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:42
так я не сперечаюсь, що масової наявності нема (нема сенсу робити "на склад"). питання в тому, чому. мені здається, регулярні обстріли виробничих потужностей та загальна слабкість потенційних виробників - це більша проблема ніж якась там міфічна заборона заходу. клімкіну вірити не можна, він політик готується до виборів в якості альтернативи владі (тобто критика його необєктивна), а також в нього нема та не може бути закритих відомостей ні по ракетним програмам, ні по секретним вимогам заходу із цих питань.
те, що наші намагаються щось робити - факт.
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