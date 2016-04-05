Не надо разгонять зраду на ровном месте.
Почитайте внимательно новости, можете много нового прочитать и тогда поймёте, что всю Украину закрыть ПВО просто невозможно
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:45
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:47
maza5 ,
Виключно в межах своєї обізнаності. Про цю АВ я чув, що вони ще в 2022 році повернули арендні в ЗСУ машини.
До мене які питання?
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:49
Трололо
Про призупинення ракетної програми або інакше -- про проблеми в ній, почали вести мову ще до повномасштабного.
Чому схиляюсь до довіри слів Клімкіна? Бо диполомат такого рівня фактично так грубо прямо визнав, точніше визначив вплив Заходу на нас. І не в якості що от таке сталося нещодавно (після нього). Ні!!! В нього це визначались, що це нормальне явище (було, є і головне буде!!! Він так і сказав -- що і в майбутньому не пустять на цей ринок).
Уявляєте, ота прямо у лоба.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:51
ракетну зброю нам дають взагалі то, проблема тільки що мало, та без права бити по росії. хоча патріоти працювали над рф.
можна припустити, що контролюють, але прямих доказів (крім заяви клімкіна) ніяких на підтвердження того нема. і не логічно те, що американці сильно переживають, що ми зараз:
1. здатні під обстрілами наклепати сотні чудо ракет, розробивши і поставивши на потік за рік-два
2. не використаємо ці ракети по прямому призначенню (як сторм шедоу та атакамси), а продамо десь в руки терористів (шо?)
+ кндр та іран клепають масово і роздають всім бажаючим ворогам америки. не за нас треба переживати.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
2 Детройт…
Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.
Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.
Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.
Або ні, тут самі вирішуйте.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:57
проблеми технічного і фінансового характеру, а не політичного
він вже 5 років як не дипломат, а кухонний експерт, як ви і я. новини про супинку ракетнох програми трошки вже протухли за ці 5 років. він підсирає зевладу, бо хоче на вибори. висказує свої думки, а не реальні факти. нам не треба ні на який "ринок", нам треба ракети для захисту, а не для заробітку. нелогічно. реальні масові ракети із КНДР та ірану, які можуть спливти де завгодно, захід не хвилюють, а хвилюють наші ракети, яких нема, а якщо будуть, то полетять на росію, а не на захід?
мій висновок - проблема не в заборонах заходу, в тому, що не вдається поки налагодити массове виробництво. через обстріли, гроші та загальну відсталість наших виробників. але робота йде, нептун працює, с-200 працюють, вільха працює.
Востаннє редагувалось trololo в Суб 13 січ, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:57
Я його не заперечую.
Але чи це імітація (тобто до певного рівня намагання), чи дійсно наші вирішили ігнорити інтереси-побажання)) партнерів (цілком може ж бути. Адже начальник-підлеглий, хазяїн-слуга такого нема, ніколи не було і не буде).
А може інтереси в партнерів змінились і їм вигідніше дати нам зелене світло в цьому аспекті.
Хз.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:59
[quote="5673198:Hotab"]2 Детройт…
Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.
Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.
Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.
Або ні, тут самі вирішуйте.[/quote
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+++++++++++++++
Додано: Суб 13 січ, 2024 17:05
значить не дуже то і переживали, інакше могли сказати "ні доллара ні патрона більше поки не закриєте розробку".
впевнений, що якщо такі заборони і були (наприклад за домовленістю заходу і росії), то з 2019 року все сильно змінилось і та інфа вже не актуальна.
Додано: Суб 13 січ, 2024 17:09
Так я і вирішив.
Вважаю, що щось корисне зробив і роблю. Тому відчиняю.
А мені було б стидно прилюдно, як ото комісари моралі комусь читати...
Виховувати через колективне осудження.
Є претензії чіркнули в особисті. І все. Ото і всі Ваші моральні права, якщо не отой комісар в душі.
Хоч і здогадуєтесь, що Вам я і не відповів би (бо з Вами мені усе зрозуміло ще з отого "зараз прийде Дейтройт...), але хоч спробували б.
Різниця між нами не в тому, що Ви воювали, а я ні (це може змінитися в будь-який момент) або у користі на момент, а в тому, що я свій пистак ніколи на інших безпідставно не відкривав і не буду ніколи.
А Ви, як відкривали, так і будете.
Отака різна в нас внутрішня сутність.
А зовнішня -- це фігня. Вона змінчива.
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