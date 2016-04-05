Додано: Суб 13 січ, 2024 16:57

detroytred написав: Трололо

Про призупинення ракетної програми або інакше -- про проблеми в ній, почали вести мову ще до повномасштабного.

ТрололоПро призупинення ракетної програми або інакше -- про проблеми в ній, почали вести мову ще до повномасштабного.

Чому схиляюсь до довіри слів Клімкіна? Бо диполомат такого рівня фактично так грубо прямо визнав, точніше визначив вплив Заходу на нас. І не в якості що от таке сталося нещодавно (після нього). Ні!!! В нього це визначались, що це нормальне явище (було, є і головне буде!!! Він так і сказав -- що і в майбутньому не пустять на цей ринок).

проблеми технічного і фінансового характеру, а не політичноговін вже 5 років як не дипломат, а кухонний експерт, як ви і я. новини про супинку ракетнох програми трошки вже протухли за ці 5 років. він підсирає зевладу, бо хоче на вибори. висказує свої думки, а не реальні факти. нам не треба ні на який "ринок", нам треба ракети для захисту, а не для заробітку. нелогічно. реальні масові ракети із КНДР та ірану, які можуть спливти де завгодно, захід не хвилюють, а хвилюють наші ракети, яких нема, а якщо будуть, то полетять на росію, а не на захід?мій висновок - проблема не в заборонах заходу, в тому, що не вдається поки налагодити массове виробництво. через обстріли, гроші та загальну відсталість наших виробників. але робота йде, нептун працює, с-200 працюють, вільха працює.