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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6308630963106311>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:45

  antey1969 написав:Сегодня сбили 8 из 37. Похоже у нас начинаются проблемы с ПВО из-за нехватки ракет.

Не надо разгонять зраду на ровном месте.

Почитайте внимательно новости, можете много нового прочитать и тогда поймёте, что всю Украину закрыть ПВО просто невозможно
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:47

maza5 ,

Как частная компания арендовала более 28 вертолётов в МВД и ЗСУ не хотите рассказать?


Виключно в межах своєї обізнаності. Про цю АВ я чув, що вони ще в 2022 році повернули арендні в ЗСУ машини.
До мене які питання?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:49

Трололо
Про призупинення ракетної програми або інакше -- про проблеми в ній, почали вести мову ще до повномасштабного.

Чому схиляюсь до довіри слів Клімкіна? Бо диполомат такого рівня фактично так грубо прямо визнав, точніше визначив вплив Заходу на нас. І не в якості що от таке сталося нещодавно (після нього). Ні!!! В нього це визначались, що це нормальне явище (було, є і головне буде!!! Він так і сказав -- що і в майбутньому не пустять на цей ринок).
Уявляєте, ота прямо у лоба.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:51

  detroytred написав:Саме в якості компенсації за це він надає нам зброю і фіндопомогу. Але іншу) зброю, ніж ракетна.


ракетну зброю нам дають взагалі то, проблема тільки що мало, та без права бити по росії. хоча патріоти працювали над рф.

Я не розумію, чого дивного Ви вбачаєте у тому, що партнери (Захід) здатний і зацікавлений контролювати ринок ракетної зброї у тих, на кого може вплинути?
Це абсолютно нормально, природньо. І зрозуміло.


можна припустити, що контролюють, але прямих доказів (крім заяви клімкіна) ніяких на підтвердження того нема. і не логічно те, що американці сильно переживають, що ми зараз:
1. здатні під обстрілами наклепати сотні чудо ракет, розробивши і поставивши на потік за рік-два
2. не використаємо ці ракети по прямому призначенню (як сторм шедоу та атакамси), а продамо десь в руки терористів (шо?)
+ кндр та іран клепають масово і роздають всім бажаючим ворогам америки. не за нас треба переживати.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 Детройт…
Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.
Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.
Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.
Або ні, тут самі вирішуйте.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:57

  detroytred написав:Трололо
Про призупинення ракетної програми або інакше -- про проблеми в ній, почали вести мову ще до повномасштабного.


проблеми технічного і фінансового характеру, а не політичного


Чому схиляюсь до довіри слів Клімкіна? Бо диполомат такого рівня фактично так грубо прямо визнав, точніше визначив вплив Заходу на нас. І не в якості що от таке сталося нещодавно (після нього). Ні!!! В нього це визначались, що це нормальне явище (було, є і головне буде!!! Він так і сказав -- що і в майбутньому не пустять на цей ринок).


він вже 5 років як не дипломат, а кухонний експерт, як ви і я. новини про супинку ракетнох програми трошки вже протухли за ці 5 років. він підсирає зевладу, бо хоче на вибори. висказує свої думки, а не реальні факти. нам не треба ні на який "ринок", нам треба ракети для захисту, а не для заробітку. нелогічно. реальні масові ракети із КНДР та ірану, які можуть спливти де завгодно, захід не хвилюють, а хвилюють наші ракети, яких нема, а якщо будуть, то полетять на росію, а не на захід?

мій висновок - проблема не в заборонах заходу, в тому, що не вдається поки налагодити массове виробництво. через обстріли, гроші та загальну відсталість наших виробників. але робота йде, нептун працює, с-200 працюють, вільха працює.
Востаннє редагувалось trololo в Суб 13 січ, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:57

  trololo написав:те, що наші намагаються щось робити - факт.

Я його не заперечую.
Але чи це імітація (тобто до певного рівня намагання), чи дійсно наші вирішили ігнорити інтереси-побажання)) партнерів (цілком може ж бути. Адже начальник-підлеглий, хазяїн-слуга такого нема, ніколи не було і не буде).
А може інтереси в партнерів змінились і їм вигідніше дати нам зелене світло в цьому аспекті.
Хз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:59

[quote="5673198:Hotab"]2 Детройт…
Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.
Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.
Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.
Або ні, тут самі вирішуйте.[/quote


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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:05

  detroytred написав:чи дійсно наші вирішили ігнорити інтереси-побажання)) партнерів (цілком може ж бути. Адже начальник-підлеглий, хазяїн-слуга такого нема, ніколи не було і не буде).


значить не дуже то і переживали, інакше могли сказати "ні доллара ні патрона більше поки не закриєте розробку".

А може інтереси в партнерів змінились і їм вигідніше дати нам зелене світло в цьому аспекті.


впевнений, що якщо такі заборони і були (наприклад за домовленістю заходу і росії), то з 2019 року все сильно змінилось і та інфа вже не актуальна.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:09

  Hotab написав:2 Детройт…
Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.
Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.
Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.
Або ні, тут самі вирішуйте.

Так я і вирішив.
Вважаю, що щось корисне зробив і роблю. Тому відчиняю.

А мені було б стидно прилюдно, як ото комісари моралі комусь читати...
Виховувати через колективне осудження.
Є претензії чіркнули в особисті. І все. Ото і всі Ваші моральні права, якщо не отой комісар в душі.

Хоч і здогадуєтесь, що Вам я і не відповів би (бо з Вами мені усе зрозуміло ще з отого "зараз прийде Дейтройт...), але хоч спробували б.

Різниця між нами не в тому, що Ви воювали, а я ні (це може змінитися в будь-який момент) або у користі на момент, а в тому, що я свій пистак ніколи на інших безпідставно не відкривав і не буду ніколи.
А Ви, як відкривали, так і будете.
Отака різна в нас внутрішня сутність.
А зовнішня -- це фігня. Вона змінчива.
detroytred
 
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