Додано: Суб 13 січ, 2024 17:09

Hotab написав: 2 Детройт…

Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.

Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.

Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.

Або ні, тут самі вирішуйте. 2 Детройт…Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.Або ні, тут самі вирішуйте.

Так я і вирішив.Вважаю, що щось корисне зробив і роблю. Тому відчиняю.А мені було б стидно прилюдно, як ото комісари моралі комусь читати...Виховувати через колективне осудження.Є претензії чіркнули в особисті. І все. Ото і всі Ваші моральні права, якщо не отой комісар в душі.Хоч і здогадуєтесь, що Вам я і не відповів би (бо з Вами мені усе зрозуміло ще з отого "зараз прийде Дейтройт...), але хоч спробували б.Різниця між нами не в тому, що Ви воювали, а я ні (це може змінитися в будь-який момент) або у користі на момент, а в тому, що я свій пистак ніколи на інших безпідставно не відкривав і не буду ніколи.А Ви, як відкривали, так і будете.Отака різна в нас внутрішня сутність.А зовнішня -- це фігня. Вона змінчива.