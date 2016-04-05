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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:59
[quote="5673198:Hotab"]2 Детройт…
Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.
Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.
Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.
Або ні, тут самі вирішуйте.[/quote
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:05
detroytred написав:
чи дійсно наші вирішили ігнорити інтереси-побажання)) партнерів (цілком може ж бути. Адже начальник-підлеглий, хазяїн-слуга такого нема, ніколи не було і не буде).
значить не дуже то і переживали, інакше могли сказати "ні доллара ні патрона більше поки не закриєте розробку".
А може інтереси в партнерів змінились і їм вигідніше дати нам зелене світло в цьому аспекті.
впевнений, що якщо такі заборони і були (наприклад за домовленістю заходу і росії), то з 2019 року все сильно змінилось і та інфа вже не актуальна.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:09
Hotab написав:
2 Детройт…
Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.
Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.
Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.
Або ні, тут самі вирішуйте.
Так я і вирішив.
Вважаю, що щось корисне зробив і роблю. Тому відчиняю.
А мені було б стидно прилюдно, як ото комісари моралі комусь читати...
Виховувати через колективне осудження.
Є претензії чіркнули в особисті. І все. Ото і всі Ваші моральні права, якщо не отой комісар в душі.
Хоч і здогадуєтесь, що Вам я і не відповів би (бо з Вами мені усе зрозуміло ще з отого "зараз прийде Дейтройт...), але хоч спробували б.
Різниця між нами не в тому, що Ви воювали, а я ні (це може змінитися в будь-який момент) або у користі на момент, а в тому, що я свій пистак ніколи на інших безпідставно не відкривав і не буду ніколи.
А Ви, як відкривали, так і будете.
Отака різна в нас внутрішня сутність.
А зовнішня -- це фігня. Вона змінчива.
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detroytred
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:17
холява написав: Hotab написав:
2 Детройт…
Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.
Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.
Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.
Або ні, тут самі вирішуйте.[/quote
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Подивіться скільки разів Ви спочатку когось безпідставно обгажували, а потім - не зрозумів, типа вибачайте.
Зате: всім здоров'я, добра)))
А потім понеслось.
Це факти.
Все інше хатєлки...
Ну дуже хочеться когось з форумчан обгадити.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:31
flyman
, мені звичайно важко, а інколи і неможливо пояснити дятлам специфіку ВОС та інші моменти. Тим більше, що це не має сенсу. Це треба з азів пояснювати , чому тестіровщик не пише код..
ок, ти маєш прийняти прості речі: мікроскопом цвяхи не бʼють.
безпідставно обгажували, а потім - не зрозумів, типа вибачайте.
Нема кого мені тут вибачати. Після перемоги буду вибачатись. На момент - нема за що!
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Hotab
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:34
Hotab написав:flyman
, мені звичайно важко, а інколи і неможливо пояснити дятлам специфіку ВОС та інші моменти. Тим більше, що це не має сенсу. Це треба з азів пояснювати , чому тестіровщик не пише код..
ок, ти маєш прийняти прості речі: мікроскопом цвяхи не бʼють.
Непридатними і немотивованими діри у фронті та нестачу озброєнь у сучасних війнах не затуляють, чи цього у воєнних академіях не вчать?
ТЦК піймало скільки треба ухилянтів в місяць, план виконало: "получітє-распішітєсь", а там далі іпітєсь коньом, це уже не ТЦК проблема.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 січ, 2024 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:37
flyman , я не знаю чому вчать в військових макамедіях, серед моїх двох верхніх дипломів нема військових макамедій..
але..
А хто визначив, що ти раптом непридатний? ,
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:40
flyman
, так ти нікуя не робив..,10 років тут воюєш .. де ти плять зносилось?
Ок. Я з 14-го приймаю участь. З 22 року теж там. А ти де зносилось?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:50
detroytred написав:
Цікаві діалоги:
Одні питають: так скільки ви згодні заплатити заради того, щоб не йти на поступки, які вас не влаштовують (тобто на (тимчасову?) здачу територій)?
Другі - так скільки ви згодні поступитися заради того, щоб отримати умови, які вас влаштовують (тобто паузу у бойових діях)?
Єдине що однакове у відповідях обох сторін опонентам -- наслідки вашої позиції (пропозицій) будуть катастрофічними.
Щоб пересічні могли на щось спиратися в цій дискусії, потрібно знати вхідні данні:
1) Реальні втрати України на сьогодні і бажано помісячно;
2) Реальні умови перемир'я(чи миру), котрі не дізнаєшся, якшо не провести перемовин зараз, бо там буде якась торгівля та поступки сторін. Залізобетонну позицію може мати тільки беззастережний переможець а цього не має жодна зі сторін.
Звідси висновок-без розсекречення тих відомостей всі ці діалоги-гадання на кофейній гущі і не варто через те поливати один одного брудом. Переконати цим опонента ви все одно не зможете, а користь від нашого розбрату матиме самі знаєте хто. Хоча остання теза для декого мабуть не очевидна.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:55
drevlyanin написав:
а користь від нашого розбрату матиме самі знаєте хто. Хоча остання теза для декого мабуть не очевидна
не выдумывайте, форумные срачи ни к чему не ведут. Каждый остаётся при своём мнении.
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