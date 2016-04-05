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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 17:57
drevlyanin , для розумних і так очевидно що втрати є. Я знаю втрати по авіації. Хтось знає по своїм напрямкам. Вам точно треба тут все озвучити???
Для пересічного муха з віталіками треба одна інфо: втрати є! І завтра навіть він може стати ними. А може не стати. Якщо буде слухати що йому кажуть, то кратно зменшить вірогідність. Проте вони дятли, вони не чують нікого, тим болісніше буде
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Hotab
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:02
марафон говорит мы сбиваем больше, чем они запускают
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:17
detroytred написав: холява написав: Hotab написав:
2 Детройт…
Вам справді важко щось предʼявлять. Хочеться, але по факту ні.
Я вам одне хочу сказати Якщо ви з початку війни 2014 року нічого корисного не зробили, то ви не винуваті Ви просто маєте закрити пістак. Мені було б стидно його відчиняти.
Тихо жуйте свою пенсію. Не платіть в ПФ, бо не працюєте. Ну і все. Тихенько блінчиком до смерті.
Або ні, тут самі вирішуйте.[/quote
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Подивіться скільки разів Ви спочатку когось безпідставно обгажували, а потім - не зрозумів, типа вибачайте.
Зате: всім здоров'я, добра)))
А потім понеслось.
Це факти.
Все інше хатєлки...
Ну дуже хочеться когось з форумчан обгадити.
Моя бабуся , Нехай Святиться Ім,я іі , Свята Людина ,завжди наставляла мене вітатися будь з ким , особливо з ранку .
Я до ціей пори вітаюсь зі всіма в підЇзді , хоча деяких і не знаю зовсім .
Коли я відчуваю що дарма образив , то я вибачусь .
Ви коли небудь читали то що ви пишете ?
Чоловік якій не може коротко і ясно висловлювати своі думки .(висновки , хай буде робити кожний собі )
Це все що я можу написати .
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холява
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:18
vitaliiangel написав:
марафон говорит мы сбиваем больше, чем они запускают
не бреши
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trololo
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:27
Hotab
.......а миші кололись піщали но все рівно продовжували жерти кактуси ......
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холява
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:30
ще зауважив анархіст у маніфесті від Мар"яни:
"привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів"
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flyman
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:31
холява , похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:41
detroytred написав:
я постійно нагадую -- є в мене помилка в думці, то з задоволенням вислухаю аргументовані спростовування. Мені ці аргументи цікаві. Мені вони потрібні. Для себе. Для зміни, корегування свого бачення.
Ловіть
1 Ви настільки далекий як від мікро так і від макроекономіки - що жодна прочитана вами книжка авторства А Смітта чи Кондратьєва - вам вже не допоможе
Аргументація - теорія без практики це нуль.
Практика в економічній діяльності - у вас відсутня ( за виключенням сходив купив в магазин/на базар)
2 Ви прямий продукт епохи популізму...Тобто ви типовий виборець зеленського...
Аргументація - постійні заявки що все визначено ринком/кимось/можновладцями.
Ви звичайно почнете що
а - все ви не заявляли а казали низьнько..низенько..
але суті це не міняє
3 Виходячи з п2 , ваші дописи шкодять тутешнім читачам і погіршують варіанти можливого розвитку...
Аргументи
Народна мудрість розповідає про жабку яка бовталась в сметані, збила масло і відщтовхнувшись від нього - врятувалась
Ви постійно своїми заявами демотивуєте присутніх.
А тепер доведіть що я не правий
ПС
наєралашив - це саме те що ви хотіли..я можу висловити СВОЮ думку бо її маю і розумію..
ви ж заявляєте що думки треба читати в фоліантах класиків і все що з цими фоліантами не стикується - є єралашом...
Але успішні в цьому світі не ті хто прочитав всіх..а ті хто зробив по своєму.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:42
Hotab написав:холява
, похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».
Хотаб кладе хобот на Президента
«Якщо вони (чоловіки. — Ред.) мобілізаційного віку, вони мають допомагати Україні, і вони мають бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон. Але є правило: на одного військового йде 6−8 платників податків. Якщо ви в Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте — де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини — і сплачуєте податки, то ви також бороните державу. https://news.finance.ua/ua/yakshho-ne-na-fronti-to-splachuyte-podatky-zelens-kyy-vvazhaye-shho-choloviky-pryzovnoho-viku-mayut-buty-v-ukraini
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 січ, 2024 18:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:43
flyman написав:
1) Луценко уже
Флай ,людину дурнішу за Луценко годі й шукати
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