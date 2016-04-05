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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6309631063116312
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:45

  холява написав:
  flyman написав:1) Луценко уже


Флай ,людину дурнішу за Луценко годі й шукати

доктор філософії Залужний теж замовивляв 500к? Соупадєніє? Чи теж як Луценко згідно суджень холява
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:46

  Hotab написав:холява , похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».

отставить панику

кстати по теме
у мамы сосед по парадному воевал с 14го, иногда приезжал в отпуск, как то за пару лет до полномасштабной войны видел его, разговорились, спросил у него про денежное довольствие, сказал 20к...25.02.2024 погиб на харьковской окружной...

а "мухи и виталины" есть и будут всегда увы...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:47

  flyman написав:
  Hotab написав:холява , похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».

Хотаб кладе на Президента

«Якщо вони (чоловіки. — Ред.) мобілізаційного віку, вони мають допомагати Україні, і вони мають бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон. Але є правило: на одного військового йде 6−8 платників податків. Якщо ви в Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте — де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини — і сплачуєте податки, то ви також бороните державу. Але якщо ви за кордоном, і ви мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом — це питання», — сказав він.

https://news.finance.ua/ua/yakshho-ne-na-fronti-to-splachuyte-podatky-zelens-kyy-vvazhaye-shho-choloviky-pryzovnoho-viku-mayut-buty-v-ukraini


а що тут нового сказано? поки не мобілізували і якщо не втік за кордон - плати податки, донать. військові теж платять податки і шо? і навіть якби за сплату податків давали відстрочку - ти то яким боком до цього? :mrgreen: ти ж не платиш.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:50

  flyman написав:
  Hotab написав:холява , похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».

Хотаб кладе хобот на Президента

«Якщо вони (чоловіки. — Ред.) мобілізаційного віку, вони мають допомагати Україні, і вони мають бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон. Але є правило: на одного військового йде 6−8 платників податків. Якщо ви в Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте — де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини — і сплачуєте податки, то ви також бороните державу.

https://news.finance.ua/ua/yakshho-ne-na-fronti-to-splachuyte-podatky-zelens-kyy-vvazhaye-shho-choloviky-pryzovnoho-viku-mayut-buty-v-ukraini

муха ты скильки податкив сплатыв у 23му?
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:52

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:Цікаві діалоги:
Одні питають: так скільки ви згодні заплатити заради того, щоб не йти на поступки, які вас не влаштовують (тобто на (тимчасову?) здачу територій)?
Другі - так скільки ви згодні поступитися заради того, щоб отримати умови, які вас влаштовують (тобто паузу у бойових діях)?
Єдине що однакове у відповідях обох сторін опонентам -- наслідки вашої позиції (пропозицій) будуть катастрофічними.
Щоб пересічні могли на щось спиратися в цій дискусії, потрібно знати вхідні данні:
1) Реальні втрати України на сьогодні і бажано помісячно;
Я особисто не розумію як комусь допоможе прийняти рішення якщо він буде знати помісячні втрати на фронті.
Ну напишу я вам що станом на сьогодні втрати загиблими в ЗСУ з початку повномасштабної війни - 75000 осіб.
Як це вам чи ще комусь допоможе?
  drevlyanin написав:2) Реальні умови перемир'я(чи миру), котрі не дізнаєшся, якшо не провести перемовин зараз, бо там буде якась торгівля та поступки сторін. Залізобетонну позицію може мати тільки беззастережний переможець а цього не має жодна зі сторін.
Звідси висновок-без розсекречення тих відомостей всі ці діалоги-гадання на кофейній гущі і не варто через те поливати один одного брудом. Переконати цим опонента ви все одно не зможете, а користь від нашого розбрату матиме самі знаєте хто. Хоча остання теза для декого мабуть не очевидна. :cry:
А тепер про умови перемиря..
А вам хтось пропонував ці умови? зі сторони ворога?
так він називає слово перемирья..але по факту це капітуляція...
Так от
Ми за 2 роки втратили 75000 військових+300000+ цивільних...
Якщо погодимось на капітуляцію - в наступних 2 роки втратимо
300 000 мужчин у віці 18-60 років
1 000 000 цивільних
5 000 000 додатково емігрувавших...

то як
Допомогли вам данні помісячних втрат щоб прийняти рішення?
budivelnik
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  #<1 ... 6309631063116312
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