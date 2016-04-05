Додано: Суб 13 січ, 2024 19:01

холява написав: Моя бабуся , Нехай Святиться Ім,я іі , Свята Людина ,завжди наставляла мене вітатися будь з ким , особливо з ранку .

Я до ціей пори вітаюсь зі всіма в підЇзді , хоча деяких і не знаю зовсім .

Коли я відчуваю що дарма образив , то я вибачусь .

Ви коли небудь читали то що ви пишете ?



Чоловік якій не може коротко і ясно висловлювати своі думки .(висновки , хай буде робити кожний собі )

Це все що я можу написати . Моя бабуся , Нехай Святиться Ім,я іі , Свята Людина ,завжди наставляла мене вітатися будь з ким , особливо з ранку .Я до ціей пори вітаюсь зі всіма в підЇзді , хоча деяких і не знаю зовсім .Коли я відчуваю що дарма образив , то я вибачусь .Ви коли небудь читали то що ви пишете ?Чоловік якій не може коротко і ясно висловлювати своі думки .(висновки , хай буде робити кожний собі )Це все що я можу написати .

А мого дідуся повісили комісари, які говорили добра всім, а потім конкретним людям робили шкоду.Звісно я читаю, що пишу. Це більше, нід очевидно -- по кількості виправленнь в моїх повідомленнях.Коли нема до чого прискіпатися по факту, то одні рахували абзаци, другі граматичні помилки, тепер Ви з "коротко та ясно".Але там хоч об'єктивний підрахунок, а наскільки потребує розгортання та чи інша думка -- це ну дуже суб'єктивно.Я-то можу і як Мицик-- *китайці почали їсти м'ясо*, *Лучший бык - это медведь* або Мортимер *Ресурси для росту вичерпані, Темні століття*.Ви-то самі зрозумієте таке коротко та ясно?І головне Вам-то яка справа до моїх повідомлень, якщо Ви не відповідаєте на мої повідомлення чи як там Ви нещодавно вказали?А я попрохав - тоді і не згадуйте мене (не чіпайте там, де про мене).І тут Ви з купою плюсиків.