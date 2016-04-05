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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:45
холява написав: flyman написав:
1) Луценко уже
Флай ,людину дурнішу за Луценко годі й шукати
доктор філософії Залужний теж замовивляв 500к? Соупадєніє? Чи теж як Луценко згідно суджень холява
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:46
Hotab написав:холява
, похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї
) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».
отставить панику
кстати по теме
у мамы сосед по парадному воевал с 14го, иногда приезжал в отпуск, как то за пару лет до полномасштабной войны видел его, разговорились, спросил у него про денежное довольствие, сказал 20к...25.02.2024 погиб на харьковской окружной...
а "мухи и виталины" есть и будут всегда увы...
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:47
flyman написав: Hotab написав:холява
, похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».
Хотаб кладе на Президента
«Якщо вони (чоловіки. — Ред.) мобілізаційного віку, вони мають допомагати Україні, і вони мають бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон. Але є правило: на одного військового йде 6−8 платників податків. Якщо ви в Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте — де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини — і сплачуєте податки, то ви також бороните державу.
Але якщо ви за кордоном, і ви мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом — це питання», — сказав він.https://news.finance.ua/ua/yakshho-ne-na-fronti-to-splachuyte-podatky-zelens-kyy-vvazhaye-shho-choloviky-pryzovnoho-viku-mayut-buty-v-ukraini
а що тут нового сказано? поки не мобілізували і якщо не втік за кордон - плати податки, донать. військові теж платять податки і шо? і навіть якби за сплату податків давали відстрочку - ти то яким боком до цього?
ти ж не платиш.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:50
flyman написав: Hotab написав:холява
, похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».
Хотаб кладе хобот на Президента
«Якщо вони (чоловіки. — Ред.) мобілізаційного віку, вони мають допомагати Україні, і вони мають бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон. Але є правило: на одного військового йде 6−8 платників податків. Якщо ви в Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте — де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини — і сплачуєте податки, то ви також бороните державу. https://news.finance.ua/ua/yakshho-ne-na-fronti-to-splachuyte-podatky-zelens-kyy-vvazhaye-shho-choloviky-pryzovnoho-viku-mayut-buty-v-ukraini
муха ты скильки податкив сплатыв у 23му?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:52
drevlyanin написав: detroytred написав:
Цікаві діалоги:
Одні питають: так скільки ви згодні заплатити заради того, щоб не йти на поступки, які вас не влаштовують (тобто на (тимчасову?) здачу територій)?
Другі - так скільки ви згодні поступитися заради того, щоб отримати умови, які вас влаштовують (тобто паузу у бойових діях)?
Єдине що однакове у відповідях обох сторін опонентам -- наслідки вашої позиції (пропозицій) будуть катастрофічними.
Щоб пересічні могли на щось спиратися в цій дискусії, потрібно знати вхідні данні:
1) Реальні втрати України на сьогодні і бажано помісячно;
Я особисто не розумію як комусь допоможе прийняти рішення якщо він буде знати помісячні втрати на фронті.
Ну напишу я вам що станом на сьогодні втрати загиблими в ЗСУ з початку повномасштабної війни - 75000 осіб.
Як це вам чи ще комусь допоможе?
drevlyanin написав:
2) Реальні умови перемир'я(чи миру), котрі не дізнаєшся, якшо не провести перемовин зараз, бо там буде якась торгівля та поступки сторін. Залізобетонну позицію може мати тільки беззастережний переможець а цього не має жодна зі сторін.
Звідси висновок-без розсекречення тих відомостей всі ці діалоги-гадання на кофейній гущі і не варто через те поливати один одного брудом. Переконати цим опонента ви все одно не зможете, а користь від нашого розбрату матиме самі знаєте хто. Хоча остання теза для декого мабуть не очевидна.
А тепер про умови перемиря..
А вам хтось пропонував ці умови? зі сторони ворога?
так він називає слово перемирья..але по факту це капітуляція...
Так от
Ми за 2 роки втратили 75000 військових+300000+ цивільних...
Якщо погодимось на капітуляцію - в наступних 2 роки втратимо
300 000 мужчин у віці 18-60 років
1 000 000 цивільних
5 000 000 додатково емігрувавших...
то як
Допомогли вам данні помісячних втрат щоб прийняти рішення?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:55
flyman написав: Hotab написав:холява
, похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».
Хотаб кладе хобот на Президента
«Якщо вони (чоловіки. — Ред.) мобілізаційного віку, вони мають допомагати Україні, і вони мають бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон. Але є правило: на одного військового йде 6−8 платників податків. Якщо ви в Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте — де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини — і сплачуєте податки, то ви також бороните державу. https://news.finance.ua/ua/yakshho-ne-na-fronti-to-splachuyte-podatky-zelens-kyy-vvazhaye-shho-choloviky-pryzovnoho-viku-mayut-buty-v-ukraini
Мені цікаво..
Отже для тих хто залишився в Україні і СПЛАЧУЄ податки - Президент чомусь плюшок не обіцяє..
Але чомусь він дуже хоче щоб ті хто за межами України -платили..і тоді вони не ухилянти...
То може проблема в тому що саме Зеленський не до кінця розуміє що пише?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:58
freeze написав:
Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
Це вірно. Але є 2 "нюанси":
1. Що таке "большинство"? Візьмемо 2 пенсіонери і одного 30-літнього "ухилянта". Пенсіонери за боротьбу, ухилянт проти. Виходить "большинство за".
Замість пенсіонерів можна взяти жінок. Прямо їм нічого не загрожує, ризиків загинути в окопі у них немає. А жінки - це половина "большинства".
2. І головне. У нас не 100% демократія. Вирішує все-таки не "большинство", а влада. Яку між-іншим змінити неможливо на сьогодні. Я бачу що влада Зе 100% за продовження війни і навіть не розглядає варіантів переговорів(переговорів реальних а не віртуальних, типу Стамбульських). Причиною цього я бачу(можу помилятись) бажання зберегти владу. У випадку закінчення війни на непопулярних для "большинства" умовах(наприклад заморозка) владу зберегти Зе не вдасться.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:58
flyman
,
ви працюєте — де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини — і сплачуєте податки, то ви також бороните державу.
А в чому моє кладіння на президннта? (Хай навіть я за нього жодного разу не давав голос і ніколи не віддам, це моє переконання ) . Я рік відвоював, після цього плачу в бюджет точно більше ніж ти . Так а прикол в чому?
муха ты скильки податкив сплатыв у 23му?
Скільки зміг НЕ СПЛАТИТИ))
Як і Віталік.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:01
холява написав:
Моя бабуся , Нехай Святиться Ім,я іі , Свята Людина ,завжди наставляла мене вітатися будь з ким , особливо з ранку .
Я до ціей пори вітаюсь зі всіма в підЇзді , хоча деяких і не знаю зовсім .
Коли я відчуваю що дарма образив , то я вибачусь .
Ви коли небудь читали то що ви пишете ?
Чоловік якій не може коротко і ясно висловлювати своі думки .(висновки , хай буде робити кожний собі )
Це все що я можу написати .
А мого дідуся повісили комісари, які говорили добра всім, а потім конкретним людям робили шкоду.
Звісно я читаю, що пишу. Це більше, нід очевидно -- по кількості виправленнь в моїх повідомленнях.
Коли нема до чого прискіпатися по факту, то одні рахували абзаци, другі граматичні помилки, тепер Ви з "коротко та ясно".
Але там хоч об'єктивний підрахунок, а наскільки потребує розгортання та чи інша думка -- це ну дуже суб'єктивно.
Я-то можу і як Мицик-- *китайці почали їсти м'ясо*, *Лучший бык - это медведь* або Мортимер *Ресурси для росту вичерпані, Темні століття*.
Ви-то самі зрозумієте таке коротко та ясно?
І головне Вам-то яка справа до моїх повідомлень, якщо Ви не відповідаєте на мої повідомлення чи як там Ви нещодавно вказали?
А я попрохав - тоді і не згадуйте мене (не чіпайте там, де про мене).
І тут Ви з купою плюсиків.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:02
andrijk777 написав:
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Замість пенсіонерів можна взяти жінок. Прямо їм нічого не загрожує, ризиків загинути в окопі у них немає. А жінки - це половина "большинства".
а ризики попасти на підвал, у випадку прихода підарів в твоє місто це не ризики? будь ти хоч пенс, хоч жінка? чи в маріуполі пенсіонери та жінки не гинули під авіабомбами?
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