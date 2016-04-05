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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:04
Hotab написав:flyman
,
ви працюєте — де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини — і сплачуєте податки, то ви також бороните державу.
А в чому моє кладіння на президннта? (Хай навіть я за нього жодного разу не давав голос і ніколи не віддам, це моє переконання ) . Я рік відвоював, після цього плачу в бюджет точно більше ніж ти . Так а прикол в чому?
муха ты скильки податкив сплатыв у 23му?
Скільки зміг НЕ СПЛАТИТИ))
Як і Віталік.
ти знецінюєш людей, які працюють в тилу та платять податків, ввжаєш їх другим сортом, непотребом, баластом та іншими поганими словами, деменцію занзібарська ВЛК не замітила?
щодо мене можеш не переживати, робота робиться податки платяться, не зважаючи на те, що влада унеможливила поїздки за кордон до наявних та потенційних клієнтів, тобто вставляє палки в колеса "працювати та платити податки"
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 січ, 2024 19:09, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:05
Hotab написав:холява
, похмілля прийде. Трохи пізніше.
Найбільш неприємно, що і ви, і я, які рвали жили за цю країну (нічого по суті матеріального не маючи від неї) будуть розгрібати пасивність оцієї публіки разом. А навіть гірше.. умовна муха буде показувати пальцем «он його хапайте, він воював.. а я завжди був за мир і домовленості».
Так, я про це знаю .
Я все своє життя працював з людьми і "заглядав ім в голову " , так склалось .
Пам,ятаєте скільки народу ходило за Ісусом доти він не пішов до Гефсіманьского саду , а там всі розбіглись .
Пам,ятаєте за самих вірних , які трижди відказались від Ісуса ( Св.Петр ) .
Іуда був найулюбленний ученик Ісуса ....
.......всі будуть запрошені , але ж не всі за стол сядуть .....
Я не буду щось наводити , тут всі дорослі і розуміють що я написав .
Спдіватись на когось годі .
Перемога все рівно буде за нами .
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:06
detroytred , бо я казав… як рекомендація.. може краще закрити пістак? Я тут незаслужено отримую регулярно від когось, хоч я і плачу немало в бюджет, та і участь поприймав. А ви сухий потреблянт (в.пенс) .. тут вам звичайно вирішувати.. Я б тихо мовчав..
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:08
flyman написав:
ти людей які працюють в тилу та платять податків ввжаєш другим сортом, непотребом, баластом та іншими поганими словами, деменцію занзібарська ВЛК не замітила?
так є градація, цілком обгрунтована:
вищий сорт - військові, які донатять на свої або дружні підрозділи (знаю таких)
1 сорт - військові
2 сорт - платники податків які донатять
3 сорт - платники податків
4 сорт - не платять податки, не донатять
5 сорт - те ж саме, що і 4й, тільки втік закордон по купленій довідці.
якщо втік, але донатиш - тут питання, хз який сорт. по моєму все дуже просто. зеленський не прирівнював платників податків до військових. і я не думаю що буде в законі якась економічна відстрочка по сплаті ПДФО. це неконституційно
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:15
flyman
,
щодо мене можеш не переживати, робота робиться податки платяться, не зважаючи на те, що влада унеможливила поїздки за кордон до наявних та потенційних клієнтів, тобто вставляє палки в колеса "працювати та платити податки"
Слухай, мухан.. Щодо твоїх податків на сьогодні у мене практично нема питань до тебе. Ну ясно що не 19.5%.. ну хоч 5.. сподіваюсь хоч з усіх доходів.
Питання до твоєї конченої позиції.. А також підтримки реальних ушльопків. Включно з карусельщиками. Якщо що, ти мені і нах не треба в приятелях .. Просто як є тобі кажу.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:16
budivelnik написав: detroytred написав:
я постійно нагадую -- є в мене помилка в думці, то з задоволенням вислухаю аргументовані спростовування. Мені ці аргументи цікаві. Мені вони потрібні. Для себе. Для зміни, корегування свого бачення.
Ловіть
1 Ви настільки далекий як від мікро так і від макроекономіки - що жодна прочитана вами книжка авторства А Смітта чи Кондратьєва - вам вже не допоможе
Аргументація - теорія без практики це нуль.
Практика в економічній діяльності - у вас відсутня ( за виключенням сходив купив в магазин/на базар)
2 Ви прямий продукт епохи популізму...Тобто ви типовий виборець зеленського...
Аргументація - постійні заявки що все визначено ринком/кимось/можновладцями.
Ви звичайно почнете що
а - все ви не заявляли а казали низьнько..низенько..
але суті це не міняє
3 Виходячи з п2 , ваші дописи шкодять тутешнім читачам і погіршують варіанти можливого розвитку...
Аргументи
Народна мудрість розповідає про жабку яка бовталась в сметані, збила масло і відщтовхнувшись від нього - врятувалась
Ви постійно своїми заявами демотивуєте присутніх.
А тепер доведіть що я не правий
ПС
наєралашив - це саме те що ви хотіли..я можу висловити СВОЮ думку бо її маю і розумію..
ви ж заявляєте що думки треба читати в фоліантах класиків і все що з цими фоліантами не стикується - є єралашом...
Але успішні в цьому світі не ті хто прочитав всіх..а ті хто зробив по своєму.
Заперечується таким аргументом:
Ви, як і завжди, перекрутили -- спеціально впустили факт - я вивчаю не тільки класиків а-ля Сміта, і теоретиків, а і практиків --- тих, хто практично займався економікою ринків і реформами --- Кейнс, Фрідман, Бальцерович...
А те, що ви на практиці досягли успіху на рівні економіки ларьків, ну ніяким чином не може виправдати ваше незнання елементарних економіки ринків. Починаючи зі Сміта.
Не мене читайте😁😁😁
Вивчайте Сміта і до Бальцеровича.
Бальцеровичу, який реформував ринок цілої країни, аргментуйте своїми практичними досягненнями у ларьку.
З.и. на цьому ліміт по економіці в цій темі на сьогодні вичерпано.
Бувайте))
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:22
Hotab написав:detroytred
, бо я казав… як рекомендація.. може краще закрити пістак? Я тут незаслужено отримую регулярно від когось, хоч я і плачу немало в бюджет, та і участь поприймав. А ви сухий потреблянт (в.пенс) .. тут вам звичайно вирішувати.. Я б тихо мовчав..
Хо-хо.
Те, що ви незаслужено (по аргументації зі стелі) отримуєте, я чудово бачу.
Але от чому вам це летить, я вам вже поясняв.
Самі ж відкрили пістак (сорян, ящик Пандори) на Флая та ін., і заслужено отримуєте у відповідь.
Що краще для вас, ви обрали самі.
Продовжуйте, якщо хочеться.
Я не лізу у ваші бажання.
Ви чомусь настирливо косвенно даєте поради мені - мовчати.
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detroytred
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:23
antey1969 написав: freeze написав:
С соблюдением прав человека и неуклонным тщательным соблюдением свобод свободолюбивых граждан мы неминуемо проиграем войну против варваров.Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
Беда в том, что орки не хотят никаких соглашений на текущий момент. У них явно выросли аппетиты.
А які у них апетити? Які були у них апетити весною 2023(якщо зараз "явно выросли" то напевно тоді були менші)? Які були у них умови в Стамбулів в 2022? Нуль інформації.
Ніхто чомусь цього не озвучує. Це питання дуже важливе, але його ніхто не обговорює, а просто відбиваються штампами типу "путін миру не хоче" і все.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:23
Hotab написав:
тут незаслужено отримую регулярно від когось,
а ты заслужи и будешь получать заслуженное.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:24
detroytred
,
Самі ж відкрили пістак (сорян, ящик Пандори) на Флая та ін., і заслужено отримуєте у відповідь.
Але я вмію їм його закрити. Побачимо як ви.
vitaliiangel написав: Hotab написав:
тут незаслужено отримую регулярно від когось,
а ты заслужи и будешь получать заслуженное.
Перестань мене читати, дівчино!! Ти ж обіцяла!))
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